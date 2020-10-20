Новые подозреваемые появились в деле об убийстве школьницы из Каспийска

20 октября 2020, 21:10

По делу об убийстве и изнасиловании девочки из Каспийска проходят арестованный житель селения Леваши, его супруга и еще один мужчина, сообщил "Кавказскому узлу" источник. Земляки убитой школьницы разгневаны рассказом подозреваемого о деталях преступления.

Как сообщал "Кавказский узел", 18 октября правоохранители задержали 36-летнего жителя дагестанского села Леваши, подозреваемого в убийстве и изнасиловании восьмилетней девочки, пропавшей более двух лет назад в Каспийске. Задержанный дал признательные показания, суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу до 29 октября.

Восьмилетняя жительница Каспийска 29 июля 2018 года вышла в магазин и не вернулась. Спустя более чем месяц, 9 сентября, в городе был обнаружен мешок с останками ребенка. Экспертиза установила, что останки принадлежат пропавшей восьмилетней девочке.

В деле об убийстве и изнасиловании школьницы из Каспийска, помимо арестованного жителя села Леваши, фигурируют еще два человека, сообщил "Кавказскому узлу" знакомый с ситуацией источник. Сегодня в Советском суде должны избрать меру пресечения супруге задержанного по подозрению в убийстве и изнасиловании школьницы в Каспийске, рассказал он. Также, по данным источника "Кавказского узла", в уголовном деле фигурирует еще один мужчина.

В пресс-службе МВД Дагестана и Следственном управлении СКР по Дагестану подтвердить информацию о других фигурантах дела не удалось.

Управление Следкома по Дагестану опубликовало сегодня на своем сайте видео допроса подозреваемого. На записи задержанный, лицо которого скрыто, рассказывает подробности преступления. В частности, он говорит, что на четвертый день после похищения девочки, второго числа, он принес ей еду, а она стала просить его позвонить родителям. Он пообещал ей, что позвонит родителям на следующий день, после чего, дождавшись, когда ребенок начнет есть, трижды ударил девочку по голове.

Жители Каспийска шокированы подробностями жестокого убийства ребенка

Люди, которые участвовали в поисках пропавшей, рассказали "Кавказскому узлу", что были готовы совершить самосуд над задержанным по подозрению в убийстве и изнасиловании.

"Честно скажу, если бы я мог достать этого, я не могу назвать его человеком, я бы его прибил. Я сам отец и я видел то, что осталось от девочки. Я не понимаю, что должно быть в голове у человека, который может такое сделать с ребенком. Получается, что когда мы как сумасшедшие вместе с полицией везде искали ее, он за нами спокойно наблюдал, как ни в чем не бывало. Я верю в то, что именно он мог совершить. Я видел, как на видео он совершенно спокойно рассказывал, что и как он делал с ней. Когда люди делают признание под давлением, как бы ни заучивали, они так складно и спокойно не могут показать и рассказать обо всех своих действиях", - рассказал "Кавказскому узлу" житель Каспийска, бывший сосед семьи убитой девочки Гаджи Алиев.

Житель Каспийска Касим не понимает причин случившегося с ребенком. "У меня внутри все так кипит, хочется судить его народным судом, публично, чтобы всем было примером. Я понимаю, что самосуд - это дикость, но то, что он сделал с ребенком - это тоже полнейшая дичь. Если похищение еще можно понять как попытку заработать денег, как понять то, что он изнасиловал ее? Я слышал, что родственники обвиняют полицию, что они не сработали как надо. Я не знаю, почему именно эту квартиру пропустили, может быть, они были вне подозрений. Но полиция и волонтеры проверяли подвалы, крыши, гаражи, строящиеся дома, пустующие квартиры. Может быть, более профессионально должна была действовать полиция и тогда был бы шанс ее найти и спасти", - считает участвовавший в поисках волонтер Касим.

Арестованный по подозрению в убийстве девочки в апреле 2019 года был приговорен к двум годам лишения свободы за вымогательство в августе 2018 года двух миллионов рублей у ее родителей, он вышел на свободу летом 2020 года.

Жена арестованного приходится дальней родственницей семье погибшей

Блогер Марьям Алиева, которая находится в близких отношениях с семьей погибшей, рассказала, что социальных сетях есть видео, где подозреваемый рассказывает о том как насиловал и убивал девочку. Родственники девочки очень болезненно относятся к теме ее изнасилования и очень не хотели это афишировать, отметила блогер.

"Родственники девочки очень не хотели, чтобы в интернете мусолилась эта тема с ее изнасилованием. Это очень тяжело, именно этот факт тяжелее всего. Если факт того, что ее убили, они как-то приняли, то, что ее изнасиловали они никак не могут принять. Видя, в каком состоянии мать девочки, бабушка я через свой блог просила людей не распространять видео, где этот подозреваемый дает признательные показания, рассказывает все", - рассказала Марьям Алиева.

По словам блогера, среди ее подписчиков были люди, которые не верили в то что задержанный на самом деле мог совершить преступление в отношении девочки, были и те, кто призывал к самосуду. "В большинстве своем люди писали, что они не верят в то, что он убийца и насильник. Писали, что им его жалко, что какого-то бедолагу закрыли, что он не мог этого сделать. Но я с позицией следствия согласна, не считаю, что их безвинно задержали. Были, конечно, и те, кто призывал к самосуду: убить, сжечь, повторить буйнакскую историю (прим. "Кавказского узла" - самосуд над похитителями и убийцами детей в Буйнакске, когда супружескую пару публично сожгли на центральной площади города в 1998 году)", - заявила Алиева.

Задержанный не приходится родственником семье убитой школьницы, он был из одного района с ними, его супруга приходилась им дальней родственницей, рассказала Марьям Алиева. По ее словам, ребенок был похищен с целью получения выкупа.