20 октября 2020, 16:47

Суд постановил арестовать подозреваемого в убийстве девочки в Каспийске

Советский суд Махачкалы избрал меру пресечения в виде заключения под стражу до 29 октября подозреваемому в убийстве восьмилетней девочки в Каспийске.

Как сообщал "Кавказский узел", 18 октября правоохранители задержали 36-летнего жителя дагестанского села Леваши, подозреваемого в убийстве и изнасиловании восьмилетней девочки, пропавшей более двух лет назад в Каспийске. Задержанный дал признательные показания. После исчезновения девочки силовики, вопреки просьбам родных, не совершили поквартирный обход в районе, где она пропала, а это могло спасти ее, заявили родные погибшей.

Восьмилетняя жительница Каспийска 29 июля 2018 года вышла в магазин и не вернулась. Спустя более чем месяц, 9 сентября, в городе был обнаружен мешок с останками ребенка. Экспертиза установила, что останки принадлежат пропавшей восьмилетней девочке. В декабре 2019 года дошло до суда дело о вымогательстве 10 миллионов рублей у родителей пропавшей девочки. 

Подозреваемый в убийстве и изнасиловании девочки в Каспийске  арестован по решению Советского суда Махачкалы, сообщил представитель суда корреспонденту "Кавказского узла". "Житель  Левашинского района 1984 года рождения взят под стражу до 29 октября включительно", - рассказал он.

Судебное заседание проходило в закрытом режиме. У здания суда не наблюдалось большого скопления людей, не было потасовок. Каких-либо распоряжений об обеспечении дополнительных мер безопасности не поступало, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" один из судебных приставов.

Сторону потерпевших представляет адвокат Сулейман Азуев, а у подозреваемого адвокат по назначению. Адвокаты  сторон отказались от комментариев о ходе расследования, сообщила корреспондент "Кавказского узла".

На сайте Советского суда Махачкалы на 16:40 мск 20 октября не содержится информации об избрании меры пресечения подозреваемому в убийстве несовершеннолетней.

Примечание:

"Шестилетняя девочка пропала в Дагестане", "Кадыров поручил Миннацу найти пропавшую в Дагестане девочку", "Пять жительниц Дагестана обвинены в купле-продаже ребенка".

Автор: Патимат Махмудова; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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