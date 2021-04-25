Миротворцы отчитались о работах по разминированию в Аскеранском районе

25 апреля 2021, 07:28

Военные инженеры обнаружили пять неразорвавшихся боеприпасов в Аскеранском районе, где осенью 2020 года проходили военные действия. Всего за время миротворческой миссии от взрывоопасных предметов очищено более 2030 гектаров земли в Нагорном Карабахе, рапортовало Минобороны России.

Как писал "Кавказский узел", 18 апреля Минобороны России рапортовало, что военные инженеры за время миротворческой миссии в Нагорном Карабахе нашли и обезвредили 25 573 взрывоопасных предмета, обследовав 2007 гектаров территории, 619 километров дорог, 1716 зданий, в том числе 30 социально значимых объектов, информировало военное ведомство.

Полномасштабные бои шли в Нагорном Карабахе с 27 сентября по 9 ноября 2020 года. 10 ноября 2020 года вступило в силу мирное соглашение, согласно которому Баку получил контроль над территориями, занятыми во время осенней войны. Какие это территории, можно посмотреть на карте, подготовленной "Кавказским узлом". Также на "Кавказском узле" опубликована карта размещения российских миротворцев в Нагорном Карабахе.

Военные саперы за сутки обследовали три гектара земли в зоне боев в Нагорном Карабахе и нашли там пять взрывоопасных предметов, сообщило 24 апреля Минобороны России на своем сайте. Всего за время миротворческой миссии в Нагорном Карабахе военные нашли и обезвредили 25 590 взрывоопасных предметов, обследовав 2 036 гектаров территории, 622 километра дорог, 1716 зданий, из которых 30 - социально значимые объекты, информировало военное ведомство.

Разминирование территорий после боевых действий в Нагорном Карабахе может затянуться на годы, поскольку очистка мест военных действий от боеприпасов – это долгий и сложный процесс, отметили ранее опрошенные "Кавказским узлом" военные аналитики.