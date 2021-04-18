Миротворцы отчитались о разминировании зоны боев в Нагорном Карабахе

18 апреля 2021, 07:58

Военные инженеры обнаружили два неразорвавшихся боеприпаса во время работ по разминированию в Нагорном Карабахе, где осенью 2020 года проходили военные действия. Всего за время миротворческой миссии от взрывоопасных предметов очищено 2007 гектаров земли, рапортовало Минобороны России.

Как писал "Кавказский узел", 17 апреля Минобороны России рапортовало, что военные инженеры очистили в Нагорном Карабахе от неразорвавшихся боеприпасов поля и виноградники, в том числе вблизи линии разграничения. Всего за время миротворческой миссии разминировано 2000 гектаров, отчиталось Минобороны России.

Разминирование территорий после боевых действий в Нагорном Карабахе может затянуться на годы, поскольку очистка мест военных действий от боеприпасов – это долгий и сложный процесс, отметили ранее опрошенные "Кавказским узлом" военные аналитики.

Военные саперы за сутки обследовали 10 гектаров территории и километр дороги в зоне боев в Нагорном Карабахе и нашли там два взрывоопасных предмета, сообщило сегодня Минобороны России на своем сайте. Всего за время миротворческой миссии в Нагорном Карабахе военные нашли и обезвредили 25 573 взрывоопасных предмета, обследовав 2 007 гектаров территории, 619 километров дорог, 1 716 зданий, в том числе 30 социально значимых объектов, информировало военное ведомство.

Полномасштабные бои шли в Нагорном Карабахе с 27 сентября по 9 ноября 2020 года. 10 ноября 2020 года вступило в силу мирное соглашение, согласно которому Баку получил контроль над территориями, занятыми во время осенней войны. Какие это территории, можно посмотреть на карте, подготовленной "Кавказским узлом". Также на "Кавказском узле" опубликована карта размещения российских миротворцев в Нагорном Карабахе.

"Кавказский узел", также писал, что 5 апреля представитель Организации Объединенных Наций Чару Бист заявил, что Центральный фонд реагирования на чрезвычайные ситуации международной организации выделил Азербайджану миллион долларов на очистку территории от мин. Помощник президента Азербайджана, заведующий отделом по вопросам внешней политики администрации президента Хикмет Гаджиев заявил, что после обострения карабахского конфликта в 2020 году на минах подорвалось 106 граждан Азербайджана, а Армения до сих пор не представила карты заминированных территорий. Россия призывала Организацию Объединенных Наций поучаствовать в работах по разминированию территорий в зоне карабахского конфликта, но отклика на это предложение не было, заявил 17 апреля министр обороны России Сергей Шойгу.