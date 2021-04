Фильм "Горянки" получил приз австралийского кинофестиваля

20 апреля 2021, 15:47

Жюри австралийского международного фестиваля документального кино Doc.Sydney признало картину "Горянки" режиссера из Кабардино-Балкарии Марьям Махиевой лучшим полнометражным фильмом.

Как писал "Кавказский узел", кинокартина "Горянки" режиссера из Кабардино-Балкарии Марьям Махиевой была отмечена как лучший документальный фильм на Всероссийском кинофестивале "Человек, познающий мир". Картина также попала в шорт-листы нескольких международных фестивалей, в том числе итальянского фестиваля документальных этнографических фильмов Fiorenzo Serra Film Festival, а также была отобрана в конкурсную программу международного фестиваля документального кино AmDocs в США.

Фильм снят киностудией имени Горького. Картина рассказывает о трех жительницах Кабардино-Балкарии, которые, несмотря на сложности, добиваются успехов в своей профессии. Истории современных горянок развиваются на фоне величественной природы и самобытных кавказских обычаев. Как отметила сама Махиева, героини фильма отстаивают свое понимание свободы. Креативный продюсер картины Анастасия Рыцина считает, что фильм ставит проблему конфликта между традиционной культурой и исламом, возродившимся на Северном Кавказе в девяностых. Режиссер с этим не согласна, также режиссер добавила, причем указала "Кавказскому узлу", что не берется говорить о проблеме идентичности на всем Северном Кавказе.

Фестиваль Doc.Sydney в этом году впервые проводился в рамках глобальной сети Doc.World наряду с аналогичными фестивалями документального кино в Лондоне, Берлине, Генте и Бостоне. "Горянки" входили и в конкурсную программу британского Doc.London. Особенность австралийского фестиваля в том, что там были представлены инновационные независимые фильмы – одиннадцать картин из России, Великобритании, Франции, Германии, Канады, США и Гонконга.

"Горянки" "обречены на успех", заявила генеральный директор киностудии имени Горького Юлиана Слащева, комментируя решение жюри присудить работе Махиевой победу в номинации "Лучший полнометражный фильм". "Ведь это невероятно красивый и добрый фильм. В то же время он современный и чрезвычайно актуальный, в нем легко и непринужденно поднимаются темы феминизма, социокультурной и национальной идентичности", – приводятся слова Слащевой в пресс-релизе киностудии, направленном сегодня "Кавказскому узлу".

Фестиваль Doc.Sydney проходил в Сиднее 18-19 апреля, указано на сайте кинофестиваля.

Молодые режиссеры из Кабардино-Балкарии завоевали мировую славу

Уроженка Кабардино-Балкарии Марьям Махиева – выпускница факультета экранных искусств Санкт-Петербургского государственного института кино и телевидения (СПбГИКиТ), вуз она окончила в 2015 году. В 2013 году Махиева прошла серию мастер-классов известного режиссера Александра Сокурова. В 2016 году дебютирующий режиссер получила награды на международном кинофестивале "Мир знаний" за свой фильм "Нейтрино и Андыртау", посвященный работе Баксанской нейтринной обсерватории.

Еще один молодой режиссер из Кабардино-Балкарии, Кантемир Балагов, сразу после окончания учебы снял фильм "Теснота", который попал в программу "Особый взгляд" Каннского фестиваля 2017 года. Действие происходит в 1998 году в столице Кабардино-Балкарии Нальчике. Фильм повествует о жизни местной еврейской семьи. Следующий фильм Балагова, "Дылда", стал еще более успешным. Картина была включена в российский шорт-лист претендентов на премию "Оскар", Балагов получил за нее приз в конкурсной программе Каннского фестиваля "Особый взгляд" и другие премии. После этого американский телеканал HBO доверил Кантемиру Балагову съемки первых эпизодов сериала по культовой видеоигре The Last of Us.

"Кавказским узлом" подготовлена биографическая справка о Кантемире Балагове.