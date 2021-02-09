Режиссер "Горянок" поставила проблему идентичности жителей Северного Кавказа

09 февраля 2021, 21:42

В фильме режиссера из Кабардино-Балкарии Марьям Махиевой намечен конфликт между традиционной культурой и исламом, возродившимся на Северном Кавказе в девяностых, указала креативный продюсер картины Анастасия Рыцина. Все три героини фильма отстаивают свое понимание свободы, несмотря на сопротивление окружающих, отметила Марьям Махиева.

Как писал "Кавказский узел", кинокартина "Горянки" режиссера из Кабардино-Балкарии Марьям Махиевой была отобрана в конкурсную программу Международного фестиваля документального кино в Палм-Спрингс, США. Десятый по счету AmDocs пройдет 26-30 марта. Ранее картина была отмечена как лучший документальный фильм на Всероссийском кинофестивале "Человек, познающий мир". Картина также попала в шорт-листы нескольких международных фестивалей, в том числе итальянского фестиваля документальных этнографических фильмов Fiorenzo Serra Film Festival.

Фильм рассказывает о жизни трех современных жительниц Кабардино-Балкарии. "Героини фильма рассказывают истории о своем прошлом и настоящем, о семье и работе, стремлениях и собственном понимании свободы. В фильме нет прямой борьбы феминизма против системы, но в героинях проявляется желание прожить свою жизнь, достойную их умений, знаний и сил, желание жить счастливо и делиться своим опытом с другими. Героини вынуждены бороться с непониманием, неприятием и сопротивлением окружающей среды. Это сильно усложняет путь к цели, к профессии, к осознанию себя как личности. Но им это удается. И это отличный пример", - сказала корреспонденту "Кавказского узла" Марьям Махиева.

Фильм говорит о конфликте между традиционной культурой и религией, возникшем у новообращенных в ислам, указала корреспонденту "Кавказского узла" креативный продюсер фильма, руководитель режиссуры документальных фильмов Киностудии имени Горького Анастасия Рыцина.

"Но это не прямо в жизни или словах героинь. Скорее, автор сама исследует этот вопрос. Ее интересует, как происходил переход от атеизма советской эпохи, как появление различных исламских движений в 90-е годы на Северном Кавказе повлияло на судьбы людей. Так, например, традиционный танец является несомненной и важной частью северокавказской культуры, но это стало вопросом для людей, обратившихся в ислам и соблюдающих все запреты и предписания: не является ли отказ от танца отказом от части самого себя? Может быть, это сложность идентичности, с которой столкнулась сама Марьям? В фильме нет ответов, он вызывает вопросы. Это попытка понять сложные моральные и когнитивные несоответствия, которые возникли и продолжают возникать в обществе. Однако даже если вы не видите этого контекста в фильме, он прекрасен и интересен", - заключила Рыцина.

American Documentary Film Festival – крупнейший ежегодный американский кинофестиваль, ориентированный на международные фильмы. Он проходит недалеко от Голливуда и поддерживается Американским фондом документального кино, сообщили корреспонденту "Кавказского узла" в пресс-службе Киностудии имени Горького. Фильм "Горянки" снят при финансовой поддержке Министерства культуры России, а также при финансовом участии Фонда Генриха Бёлля, отметили на киностудии.

"Один из первых документальных фильмов, производство которого заканчивала новая продюсерская команда Киностудии Горького, стартовал на фестивалях с победы. А теперь наши “Горянки” отобраны в конкурс одного из самых престижных в мире смотров документального кино. Это говорит о многом и придает уверенности в том, что мы все делаем правильно. Фильм очень красивый, актуальный и глубокий. С нетерпением ждем начала AmDocs и надеемся на успех", – сказала корреспонденту "Кавказского узла" генеральный продюсер Киностудии имени Горького Лика Бланк.

Уроженка Кабардино-Балкарии Марьям Махиева является выпускницей факультета экранных искусств Санкт-Петербургского государственного института кино и телевидения (СПбГИКиТ), вуз она закончила в 2015 году. В 2013 году она прошла серию мастер-классов известного режиссера Александра Сокурова. В 2016 году Махиева получила награды за лучшую режиссерскую работу и лучший дебют на международном кинофестивале "Мир знаний" за свой фильм "Нейтрино и Андыртау", посвященный работе Баксанской нейтринной обсерватории.

Режиссер Марьям Махиева родилась в Кабардино-Балкарии, в 1993 году, до семнадцати лет жила и училась в Нальчике. Санкт-Петербургский университет кино и телевидения она окончила по специальности "Режиссура кино и телевидения", училась в мастерской Валерия Обогрелова, сообщили также в пресс-службе Киностудии имени Горького.

Махиева также участвовала в серии мастер-классов по режиссуре Александра Сокурова, прошла серию мастер-классов режиссера из Парижа Виктора Де Лас Эра, пятидневный курс обучения в мастерской Марины Разбежкиной в рамках фестиваля "Рудник" на острове Свияжск, обучение по программе Фонда ООН (ЮНИСЕФ) "Миротворческое образование", курс Анны Ганшиной по сценарному мастерству в Санкт-Петербургской школе телевидения, курс по правозащитному образованию и гражданскому просвещению в Санкт-Петербургской открытой школе Прав человека, указали в пресс-службе киностудии.