01 февраля 2021, 23:31

Фильм режиссера из Кабардино-Балкарии включен в программу фестиваля в США

Кинокартина "Горянки" режиссера из Кабардино-Балкарии Марьям Махиевой отобрана для участия в американском конкурсе документального кино.

Документальная картина "Горянки" стала одной из первых работ в этом жанре новой продюсерской команды киностудии имени Горького.

Отбор ленты на конкурс престижного фестиваля документального кино дает уверенность в том, что команда действует правильно, привела сегодня слова генпродюсера Лики Бланк киностудия имени Горького на своем сайте. Бланк также отметила, что "фильм очень красивый, актуальный и глубокий".

Режиссером фильма является уроженка Кабардино-Балкарии Марьям Махиева, ранее картина была отмечена как лучший документальный фильм на Всероссийском кинофестивале "Человек, познающий мир". Картина также попала в шорт-листы нескольких международных фестивалей, в том числе итальянского фестиваля документальных этнографических фильмов Fiorenzo Serra Film Festival, говорится в сообщении.

Уроженка Кабардино-Балкарии Марьям Махиева является выпускницей факультета экранных искусств Санкт-Петербургского государственного института кино и телевидения (СПбГИКиТ), вуз она закончила в 2015 году. В 2013 году она прошла серию мастер-классов известного режиссера Александра Сокурова, сообщается в анкете Махиевой на сайте СПбГИКиТ.

Смотр картин фестиваля American Documentary Film Festival планируется провести в Палм-Спрингс с 26 по 30 марта, информировало РИА "КБР". Фильм поднимает вопросы феминизма, конфликта национальных традиций и религии на Северном Кавказе. В нем рассказывается о жизни нескольких женщин Северного Кавказа, которые стали успешными людьми - одна из них несколько раз восходила на Эльбрус, другая возглавила собственную лабораторию.

"Кавказский узел" также писал, что режиссер из Кабардино-Балкарии Марьям Махиева в 2016 году получила награды за лучшую режиссерскую работу и лучший дебют на международном кинофестивале "Мир знаний" за свой фильм "Нейтрино и Андыртау", посвященный работе Баксанской нейтринной обсерватории. 

Примечание:

"Фильм Балагова включен в программу кинофестиваля в Нью-Йорке", "Гран-при кинофестиваля на Сахалине завоевал фильм Балагова "Дылда", "Фильм "Дылда" Балагова вошел в программу двух фестивалей".

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