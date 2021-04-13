Камнепад на Транскаме. Фото пресс-службы МЧС https://region15.ru/transkam-zakryli-iz-za-kamnepada/

13 апреля 2021, 12:43

Возобновлено движение по Транскаму

Запрет на движение по Транскавказской магистрали снят после расчистки трассы от снега, сообщили спасатели.

Как информировал "Кавказский узел", из-за снегопада и угрозы схода лавин в ночь на 13 апреля спасатели запретили проезд по Транскавказской магистрали.

Транскавказская магистраль (Транскам) проходит через Главный Кавказский хребет, она является единственным круглогодичным путем сообщения между Россией и Южной Осетией, отмечается в справке "Кавказского узла" "Транскавказская магистраль".

Спасатели разрешили проезд по Транскаму, сообщило сегодня Управление МЧС по Северной Осетии. "В связи с расчисткой дорожного полотна Транскавказской автомагистрали, возможностью обеспечения безопасного проезда автотранспортных средств, <…> разрешено движение для всех видов автотранспортных средств на участке населенного пункта Бурон - Северный портал Рокского тоннеля в обоих направлениях", – сказано в сообщении ведомства.

Согласно данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня в Алагире прогнозируется умеренный дождь при температуре +10 градусов, скорость ветра 1 метр в секунду. В ночь на 14 апреля также ожидается умеренный дождь, температура снизится до +6 градусов, скорость ветра не изменится. Погодный сервис – это партнерский проект "Кавказского узла" и Gismeteo. На сервисе есть возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Также он доступен в легкой версии и в приложениях "Кавказского узла" для Android и AndroidGO.

Примечание:

"Жители Южной Осетии остались без электричества из-за аварии", "Около 430 грузовиков скопились на КПП "Верхний Ларс", "Лавина в Тляратинском районе Дагестана перекрыла дорогу к 30 селам".

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