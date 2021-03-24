Лавина в Тляратинском районе Дагестана перекрыла дорогу к 30 селам

24 марта 2021, 15:58

Тридцать сел Тляратинского района отрезаны от остальной части республики после схода лавины, транспортное сообщение планируется восстановить к вечеру 24 марта, сообщил Минтранс Дагестана.

Как писал "Кавказский узел", 21 марта на окраине села Цахур в Рутульском районе Дагестана сошла лавина, которая заблокировала девять сел с почти четырьмя тысячами жителей. Вторая лавина сошла неподалеку от первой, когда уже проводилась очистка дороги. Вечером 22 марта дорога была расчищена. Утром 23 марта сошла лавина в Цунтинском районе Дагестана, был перекрыт участок дороги Гунибское шоссе - Вантляшевский перевал. В тот же день сошла лавина в Рутульском районе, вновь перекрыв дорогу в девять сел, где живут почти четыре тысячи человек. Сегодня снег перекрыл движение в Цунтинском районе республики.

Сегодня в Тляратинском районе Дагестана в 13:40 мск сошла крупная снежная лавина на 6-м километре республиканской автомобильной дороги Анцух - Тлярата. Дорога перекрыта полностью на протяжении 60 метров. Транспортное сообщение прервано с 29 населенными пунктами и районным центром, селом Тлярата, сообщил сегодня Минтранс Дагестана.

Имеется опасность повторного схода лавины, говорится в сообщении ведомства в Instagram.

На месте работают три единицы техники, ожидается, что дорога будет расчищена сегодня к 19:00 мск, проинформировал "Интерфакс" со ссылкой на Минтранс Дагестана.

Дорога, которую сегодня перекрыла лавина в Цунтинском районе Дагестана, уже расчищена. "В расчистке дороги было задействовано два бульдозера. Транспортное сообщение в сторону Цунтинского района и Бежтинского участка восстановлено", - сообщило сегодня РИА "Дагестан" со ссылкой на пресс-службу администрации района. Сход лавин в горных районах в весеннее время – явление частое, и все службы готовы к ликвидации последствий, добавили в администрации.

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня днем в селе Тлярата осадков не ожидается, температура воздуха +8 градусов, а скорость ветра - 3 метра в секунду. Погодный сервис – это партнерский проект "Кавказского узла" и Gismeteo. На сервисе есть возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Сервис также доступен в легкой версии и приложениях "Кавказского узла" для Android и AndroidGO.