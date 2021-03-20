Лыжник погиб под лавиной в Гудаури

20 марта 2021, 04:50

Спасатели нашли мертвым лыжника, попавшего под лавину в горах у зимнего курорта Гудаури.

По данным Службы по управлению чрезвычайными ситуациями Грузии отправился покататься по ненакатанному снегу вблизи курорта и пропал. О пропаже сообщили его близкие, со ссылкой на службы сообщают "Новости Грузия".

Когда на место прибыли спасатели, они обнаружили, что в месте, указанном близкими пропавшего, было несколько небольших лавин, и вместе с кинологами начали поиски. Вскоре мужчина был обнаружен мертвым. Его тело извлекли из-под снега, информирует "Спутник Грузия".

Поселок Гудаури расположен в Казбегском районе Грузии на широком склоне горы Кудеби. Для привлечения туристов со всей Европы на горнолыжный курорт Гудаури достаточно всего трех вещей: комфортных отелей, подвесной дороги и знаменитых горнолыжных трасс, говорится в справочном материале "Кавказского узла" "Гудаури – горнолыжный рай Грузии".

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня ночью в Гудаури облачно, также ожидается снег, температура воздуха -11, ветер 3 метра в секунду. Днем ожидаются осадки в виде снега, температура воздуха -4 , скорость ветра снизится до 2 метров в секунду. Погодный сервис – это партнерский проект "Кавказского узла" и Gismeteo. На сервисе есть возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Также он доступен в легкой версии и в приложениях “Кавказского узла” для Android и AndroidGO.