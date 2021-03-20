Гудаури. Фото: https://ru.wikipedia.org/wiki/Гудаури

20 марта 2021, 04:50

Лыжник погиб под лавиной в Гудаури

Спасатели нашли мертвым лыжника, попавшего под лавину в горах у зимнего курорта Гудаури.

По данным Службы по управлению чрезвычайными ситуациями Грузии отправился покататься по ненакатанному снегу вблизи курорта и пропал. О пропаже сообщили его близкие, со ссылкой на службы сообщают "Новости Грузия".

Когда на место прибыли спасатели, они обнаружили, что в месте, указанном близкими пропавшего, было несколько небольших лавин, и вместе с кинологами начали поиски. Вскоре мужчина был обнаружен мертвым. Его тело извлекли из-под снега, информирует "Спутник Грузия".

Поселок Гудаури расположен в Казбегском районе Грузии на широком склоне горы Кудеби. Для привлечения туристов со всей Европы на горнолыжный курорт Гудаури достаточно всего трех вещей: комфортных отелей, подвесной дороги и знаменитых горнолыжных трасс, говорится в справочном материале "Кавказского узла" "Гудаури – горнолыжный рай Грузии".

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня ночью в Гудаури облачно, также ожидается снег, температура воздуха -11, ветер 3 метра в секунду. Днем ожидаются осадки в виде снега, температура воздуха  -4 , скорость ветра снизится до 2 метров в секунду. Погодный сервис – это партнерский проект "Кавказского узла" и  Gismeteo. На сервисе есть возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Также он доступен в легкой версии и в приложениях “Кавказского узла” для Android и AndroidGO.

Примечание:

"Жители Грузии вынуждены передвигаться по канатной дороге в Коби", "Работники турбаз в Гудаури требуют смягчить карантинные ограничения", "Военно-Грузинская дорога открыта для всех видов транспорта".

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей

20 марта 2021, 06:49

20 марта 2021, 05:50

  • Жительница Кабардино-Балкарии добивается наказания для врачей роддома после гибели сына

    Младенец, появившийся на свет в мае 2020 года в больнице в Кабардино-Балкарии, провел почти 10 месяцев под аппаратом искусственной вентиляции легких и скончался, сообщила его мать. К тяжелому состоянию сына и его гибели привела врачебная ошибка во время родов, считает она, требуя возбудить уголовное дело. Минздрав республики признал, что при оказании помощи роженице были допущены "дефекты качества оказания помощи".

20 марта 2021, 03:58

  • Human Rights Watch потребовала расследовать пытки армянских военнопленных в Азербайджане

    Баку не отчитался о судьбе ряда армянских солдат, которые пропали без вести в ходе осенней войны в 2020 году, есть сведения, что они подвергаются жестокому обращению и унижениям, заявили правозащитники.  Международные организации смогут опираться на представленные Human Rights Watch доказательства, а само заявление поможет возвращению армянских пленных, считает глава Хельскинкской ассоциации Армении Нина Карапетянц.

20 марта 2021, 02:54

  • Аналитики оценили политический авторитет братьев Магомедовых в Дагестане

    Совладельцы группы компаний "Сумма" Зиявудин Магомедов и его брат Магомед, обвиняемые в хищении 11 миллиардов рублей, остаются уважаемыми и авторитетными людьми в Дагестане, несмотря на их уголовное преследование, заявили заместитель главного редактора "Черновика" Магомед Магомедов и главный редактор РИА "Дербент" Милрад Фатуллаев. Значимых экономических проектов в Дагестане у братьев Магомедовых не было, а после их ареста все их инициативы были заморожены, указал политолог Эдуард Уразаев.

20 марта 2021, 01:45

  • Число осужденных за убийство Шакарашвили достигло 16

    Суд в Грузии признал виновными по делу об убийстве 19-летнего футболиста Георгия Шакарашвили еще пятерых человек, одному из них назначено девять лет колонии, четверым - по пять лет лишения свободы, сообщила прокуратура.

Темы дня

События дня

Новости

Все новости

Персоналии

Все персоналии

Блогеры

Все блоги

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи