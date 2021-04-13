Транскам закрыт из-за непогоды

13 апреля 2021, 07:36

Транскавказская магистраль закрыта для всех машин из-за снегопада и угрозы схода лавин, сообщили сегодня спасатели.

Как сообщал "Кавказский узел", с 25 марта по Транскавказской магистрали было разрешено движение для всех видов автотранспорта.

Транскавказская магистраль (Транскам) проходит через Главный Кавказский хребет, она является единственным круглогодичным путем сообщения между Россией и Южной Осетией, отмечается в справке "Кавказского узла" "Транскавказская магистраль".

Из-за непогоды движение по Транскавказской магистрали закрыто, сообщило сегодня управление МЧС по Северной Осетии.

"В связи со снегопадом, угрозой схода снежных лавин и невозможностью обеспечения безопасного проезда автотранспортных средств, <…> запрещено движение для всех видов автотранспортных средств на участке населенного пункта Бурон - Северный портал Рокского тоннеля в обоих направлениях с 00 часов 30 минут 13 апреля 2021 года до особого распоряжения", – сообщило ведомство на своем сайте.

Согласно данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня в Алагире прогнозируется умеренный дождь при температуре +10 градусов, скорость ветра – 1 метр в секунду. В ночь на 14 апреля также ожидается умеренный дождь, температура снизится до +6 градусов, скорость ветра не изменится. Погодный сервис – это партнерский проект "Кавказского узла" и Gismeteo. На сервисе есть возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Также он доступен в легкой версии и в приложениях “Кавказского узла” для Android и AndroidGO.