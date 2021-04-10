Мэр Сухума сообщил о нехватке мест для пациентов с коронавирусом

10 апреля 2021, 14:37

На фоне поступления пациентов из других населенных пунктов Абхазии в госпитале для зараженных коронавирусом пациентов, действующем на базе инфекционной больницы в Сухуме, закончились места, сообщил мэр Беслан Эшба.

Как сообщал "Кавказский узел", власти Абхазии в августе 2020 года жаловались на нехватку медперсонала на фоне вспышки коронавируса, после чего Минобороны России 17 октября 2020 года направило в Абхазию мобильный госпиталь, предназначенный для лечения пациентов с коронавирусом. 9 марта госпиталь покинул Абхазию.

В начале февраля замглавы Минздрава Абхазии Алхас Конджария принял личное участие в лечении зараженных коронавирусом пациентов в Гудаутском госпитале. В медучреждении катастрофически не хватает медперсонала, пояснил он 1 февраля.

Инфекционная больница в Сухуме которая работает с зараженными коронавирусом пациентами несет большие нагрузки, заявил мэр города Беслан Эшба. "Инфекционная больница заполнена под завязку. А в некоторые дни получается, что у нас больше пациентов, чем в центральном Гудаутском госпитале. Хотел бы на этом заострить наше внимание и внимание региональных врачей, которые направляют тех или иных пациентов в город Сухум", – сказал Эшба, слова которого приведены в сообщении, опубликованном сегодня на сайте мэрии Сухума.

Он добавил, что больница заполнена за счет поступления пациентов из других городов и регионов. "Получается так, что если по городу будет ситуация меняться, придется жителей города Сухум отправлять в Гудауту, потому что в городе больница заполнена, не хотел бы так выразиться, иногородними, они тоже наши граждане, наши родственники в том числе, но ситуацию надо регулировать", – отметил градоначальник.

"Получается, что основная нагрузка теперь ложится на инфекционную больницу", – подчеркнул Эшба.

За в Абхазии коронавирус подтвержден у 24 пациентов, а общее число случаев заражения COVID-19 достигло 13 699. За сутки смертей от коронавируса в регионе не зафиксировано, а общее число умерших от COVID-19 пациентов достигло 217, сообщил вечером 9 апреля "Sputnik Абхазия" со ссылкой на Минздрав региона.

Советы специалистов о том, как избежать инфицирования, приведены в справке "Кавказского узла" "Врачи про коронавирус: что делать?", а номера телефонов для консультаций по коронавирусу указаны в подборке "Коронавирус. Горячие линии". Данные о штрафах за нарушение карантина содержатся в публикации "Кавказского узла" "Сколько стоит побег из карантина".

Новости о распространении коронавируса на юге России и в странах Южного Кавказа "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".