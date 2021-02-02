Минздрав Абхазии сообщил о критической нехватке медперсонала в ковидном госпитале

02 февраля 2021, 09:32

В Гудаутском госпитале, где лечат пациентов с коронавирусом, катастрофически не хватает медперсонала, объяснил замглавы Минздрава Абхазии Алхас Конджария свое личное участие в лечении зараженных.

Как сообщал "Кавказский узел", власти Абхазии в августе 2020 года жаловались на нехватку медперсонала на фоне вспышки коронавируса, после чего Минобороны России 17 октября 2020 года направило в Абхазию мобильный госпиталь, предназначенный для лечения пациентов с COVID-19.

За минувшие сутки в Абхазии коронавирус подтвержден у 44 пациентов, а за последние два дня зафиксированы три смерти от COVID-19. Общее число случаев заражения COVID-19 в регионе возросло до 11 564, общее число смертей – до 178, а число выздоровевших увеличилось до 9902, сообщил вечером 1 февраля "Sputnik Абхазия" со ссылкой на Минздрав региона.

Замминистра здравоохранения Абхазии Алхас Конджария отправился работать в "красную зону" Гудаутского госпиталя, где четвертые сутки дежурит в больнице, сообщило вечером 1 февраля издание "Абхазия-Информ" со ссылкой на Минздрав региона.

В госпитале не хватает младших медработников и медсестер. Их обязанности вынуждены выполнять врачи, которые уже физически измотаны, пояснил Конджария. Ситуация с нехваткой медперсонала в больнице катастрофическая, заявил Конджария. "Именно поэтому я здесь нахожусь. Если реаниматолог ранее занимался перетаскиванием, например, кислородных баллонов, то сейчас мы помогаем коллегам, а они занимаются реанимационными больными. У нас очень грамотные реаниматологи, другое дело, что они работают из последних сил, очень устают, часть из них заболели", – привело издание слова замглавы Минздрава Абхазии.

В конце декабря 2020 года коронавирус был выявлен и у президента Абхазии Аслана Бжании. Он ушел на самоизоляцию, но не прекратил работать. Болезнь протекает в легкой форме, госпитализация не потребовалась, сообщала тогда пресс-служба главы Абхазии. Также коронавирусом заразился спикер парламента Абхазии Валерий Кварчия. 30 декабря подтвердились тесты на коронавирус у главы правительства Александра Анкваба.

Ситуация в госпитале для лечения больных коронавирусом остается тяжелой, добавил он. "Ситуация в Центральном ковидном госпитале не изменилась в лучшую строну. С учетом того, что наши российские коллеги, ранее дежурившие в инфекционном блоке, уехали, нагрузка полностью легла на наших докторов. Сейчас в госпитале дежурит максимальное количество медиков. Позвали всех, кого могли, из разных медучреждений страны", – привело вечером 1 февраля слова замглавы Минздрава Абзахии издание "Апсны-Пресс".

Несмотря на нехватку медперсонала пациентом уделяется должное внимание, добавил Конджария. "Такого нет, чтобы к больному не подходили и не проверяли его состояние. Врачи дважды, а то и трижды проводят обход больных. Все медики, можно сказать, работают на износ. И я хочу поблагодарить коллег за их тяжелый труд", – сказал Конджария.

По его словам, в учреждении нет нехватки медикаментов. Сильно загружены рентгеновский кабинет и кабинет компьютерной томографии. Состояние здоровья большей части пациентов средней тяжести и тяжелое. Рост больных коронавирусом в регионе, по его мнению, связан с нарушением профилактики. "К сожалению, не все соблюдали ограничительные меры. В праздничные дни многие не оставались дома, не соблюдали масочный режим. Это привело к росту заболеваемости. Мы ждем, что в скором времени произойдет спад числа больных, но пока этого не происходит", – отметил замминистра.

Напомним, что 12 января жители Абхазии пожаловались на отсутствие противовирусных препаратов в аптеках. По их словам, лекарства невозможно купить для лечения COVID-19, врачи загружены, поэтому жители стараются не обращаться в лечебные учреждения. Главный санврач региона подтвердила, что в аптеках препараты для лечения коронавируса достать почти невозможно.

На главной странице "Кавказского узла" не менее чем шесть раз в сутки обновляется карта с числом зараженных коронавирусом на юге России, а также на Южном Кавказе. Информация о динамике распространения коронавируса, в том числе в Абхазии, содержится в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

Советы специалистов о том, как избежать инфицирования, приведены в справке "Кавказского узла" "Врачи про коронавирус: что делать?", а номера телефонов для консультаций по коронавирусу указаны в подборке "Коронавирус. Горячие линии". Данные о штрафах за нарушение карантина содержатся в публикации "Кавказского узла" "Сколько стоит побег из карантина".

Новости о распространении коронавируса на юге России и в странах Южного Кавказа "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".