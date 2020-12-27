27 декабря 2020, 21:20

Аслан Бжания ушел на самоизоляцию из-за COVID-19

Президент Абхазии заразился коронавирусом и планирует работать удаленно, сообщила сегодня пресс-служба главы государства.

Как писал "Кавказский узел", 21 декабря МЧС Абхазии сообщило о выявлении очага коронавируса в Кодорском ущелье. 

На главной странице "Кавказского узла" не менее чем шесть раз в сутки обновляется карта с числом зараженных коронавирусом на юге России, а также в странах Южного Кавказа. Информация о динамике распространения коронавируса содержится в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

Коронавирус выявлен уп президента Абхазии Аслана Бжании, болезнь протекает в легкой форме. Аслан Бжания чувствует себя хорошо, курс лечения он проходит амбулаторно, сообщила сегодня пресс-служба главы Абхазии.

Аслан Бжания находится в своей официальной резиденции в Сухуме. Он ушел на самоизоляцию и продолжит исполнять обязанности  дистанционно, говорится в сообщении на сайте главы государства.

В Абхазии, по данным на 26 декабря, коронавирус выявлен за сутки у 109 человек. С начала пандемии подтверждены 8459 случаев заражения коронавирусом, 108 человек скончались.

Советы специалистов о том, как избежать инфицирования, приведены в справке "Кавказского узла" "Врачи про коронавирус: что делать?", а номера телефонов для консультаций по коронавирусу указаны в подборке "Коронавирус. Горячие линии". Данные о штрафах за нарушение карантина содержатся в публикации "Кавказского узла" "Сколько стоит побег из карантина".

Новости о распространении коронавируса на юге России и в странах Южного Кавказа "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".

Примечание:

"Грузия стала лидером по числу новых случаев заражения на Южном Кавказе", "Перебои с электричеством привели к отключению томографа в больнице Сухума", "Прокуратура потребовала наказать руководство больницы в Абхазии".

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