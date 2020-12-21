Очаг COVID-19 выявлен в Кодорском ущелье

21 декабря 2020, 17:32

МЧС Абхазии сообщило о выявлении очага коронавируса в Кодорском ущелье. Трое пациентов с подтвержденным COVID-19 доставлены в больницу, два человека проходят лечение на дому, отчитались спасатели.

Как писал "Кавказский узел", власти Абхазии продлили ограничения из-за коронавируса до 12 января. Запрещена деятельность детсадов, школ, кружков и секций, театров, музеев, библиотек, культурных центров, домов культуры, концертных и выставочных залов, фитнес-центров, тренажерных залов, плавательных бассейнов, СПА-салонов.

На главной странице "Кавказского узла" не менее чем шесть раз в сутки обновляется карта с числом зараженных коронавирусом на юге России, а также в странах Южного Кавказа. Информация о динамике распространения коронавируса содержится в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

Сотрудники МЧС Абхазии провели тесты на коронавирус у жителей одного из сел, расположенных в Кодорском ущелье, после "сигнала о возникновении очага коронавирусного заболевания". Всего было сделано 23 теста, у пяти человек подтвердился COVID-19, сообщила сегодня пресс-служба МЧС Абхазии.

Заболевшие находятся в состоянии средней тяжести, у одного из них высокая температура держалась 11 дней. Три пациента были доставлены спасателями в Сухум, двое остались лечиться дома. Жители села, в основном, обеспечены медикаментами, говорится в сообщении об очаге коронавируса в Кодорском ущелье на сайте ведомства.

На 19 декабря в Абхазии было зафиксировано 7779 случаев заражения коронавирусом, из них 5832 человек выздоровели и 101 умер. В Гудаутском госпитале по данным на 19 декабря, на лечении находились 92 человека с подтвержденным COVID-19, 42 из них в тяжелом состоянии, в мобильном многопрофильном госпитале – 61 человек с подтвержденным коронавирусом, пять пациентов находятся в тяжелом состоянии, в Сухумской инфекционной больнице лечение проходят 35 пациентов с установленным COVID-19, сообщил "Sputnik Абхазия". Более свежей статистики по коронавирусу в Абхазии пока не поступало.

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Советы специалистов о том, как избежать инфицирования, приведены в справке "Кавказского узла" "Врачи про коронавирус: что делать?", а номера телефонов для консультаций по коронавирусу указаны в подборке "Коронавирус. Горячие линии". Данные о штрафах за нарушение карантина содержатся в публикации "Кавказского узла" "Сколько стоит побег из карантина".

Новости о распространении коронавируса на юге России и в странах Южного Кавказа "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".