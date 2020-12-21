Машина скорой помощи. Фото: REUTERS/Alexey Malgavko

21 декабря 2020, 17:32

Очаг COVID-19 выявлен в Кодорском ущелье

МЧС Абхазии сообщило о выявлении очага коронавируса в Кодорском ущелье. Трое пациентов с подтвержденным COVID-19 доставлены в больницу, два человека проходят лечение на дому, отчитались спасатели.

Как писал "Кавказский узел", власти Абхазии продлили ограничения из-за коронавируса до 12 января. Запрещена деятельность детсадов, школ, кружков и секций, театров, музеев, библиотек, культурных центров, домов культуры, концертных и выставочных залов, фитнес-центров, тренажерных залов, плавательных бассейнов, СПА-салонов.

На главной странице "Кавказского узла" не менее чем шесть раз в сутки обновляется карта с числом зараженных коронавирусом на юге России, а также в странах Южного Кавказа. Информация о динамике распространения коронавируса содержится в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

Сотрудники МЧС Абхазии провели тесты на коронавирус у жителей одного из сел, расположенных в Кодорском ущелье,  после "сигнала о возникновении очага коронавирусного заболевания". Всего было сделано 23 теста,  у пяти человек подтвердился COVID-19, сообщила сегодня пресс-служба МЧС Абхазии.

Заболевшие находятся в состоянии средней тяжести, у одного из них высокая температура держалась 11 дней. Три пациента были доставлены спасателями в Сухум, двое остались лечиться дома. Жители села, в основном, обеспечены медикаментами, говорится в сообщении об очаге коронавируса в Кодорском ущелье на сайте ведомства.

На 19 декабря в Абхазии было зафиксировано 7779 случаев заражения коронавирусом, из них 5832 человек выздоровели и 101 умер. В Гудаутском госпитале по данным на 19 декабря, на лечении находились 92 человека с подтвержденным COVID-19,  42 из них в тяжелом состоянии, в мобильном многопрофильном госпитале – 61 человек с подтвержденным коронавирусом, пять пациентов находятся в тяжелом состоянии, в Сухумской инфекционной больнице лечение проходят 35 пациентов с установленным COVID-19, сообщил "Sputnik Абхазия". Более свежей статистики по коронавирусу в Абхазии пока не поступало.

Советы специалистов о том, как избежать инфицирования, приведены в справке "Кавказского узла" "Врачи про коронавирус: что делать?", а номера телефонов для консультаций по коронавирусу указаны в подборке "Коронавирус. Горячие линии". Данные о штрафах за нарушение карантина содержатся в публикации "Кавказского узла" "Сколько стоит побег из карантина".

Новости о распространении коронавируса на юге России и в странах Южного Кавказа "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".

Примечание:

"Перебои с электричеством привели к отключению томографа в больнице Сухума", "Прокуратура потребовала наказать руководство больницы в Абхазии", "Более 400 жителей Абхазии воспользовались временным открытием границы с Грузией".

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Lt feedback banner
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей

21 декабря 2020, 19:03

21 декабря 2020, 18:50

21 декабря 2020, 18:12

21 декабря 2020, 16:53

  • Брат Инала Джабиева задержан на фоне протестов в Цхинвале

    Родные Инала Джабиева 18-е сутки протестуют в Цхинвале, требуя наказать виновных в его смерти. Власти нарушили обещание знакомить родных умершего с ходом следствия, заявила вдова Джабиева. Тем временем полиция отчиталась о задержании брата Джабиева.

21 декабря 2020, 15:59

Темы дня

События дня

Новости

Все новости

Персоналии

Все персоналии

Блогеры

Все блоги

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи