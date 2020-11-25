Режим ограничений из-за коронавируса продлен в Абхазии

25 ноября 2020, 06:42

Власти Абхазии до 12 января 2021 года продлили введенный из-за коронавируса режим ограничений, включая запрет массовых мероприятий.

Как информировал "Кавказский узел", в середине сентября Минздрав Абхазии заявил о росте числа пациентов с коронавирусом. Из-за угрозы распространения COVID-19 власти республики ввели с 5 октября ряд ограничений на массовые спортивные, развлекательные и выставочные мероприятия в помещениях, а также на свадьбы и торжества, а 11 октября Минздрав заявил о выделении дополнительных коек для инфицированных COVID-19. С 15 октября власти Абхазии ужесточили ограничительные меры, закрыв детские сады и школы и запретив массовые мероприятия.

На главной странице "Кавказского узла" не менее чем шесть раз в сутки обновляется карта с числом зараженных коронавирусом на юге России, а также в странах Южного Кавказа. Информация о динамике распространения коронавируса содержится в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

Действие ограничительных мер, введенных в связи с распространением коронавируса, продлены в Абхазии до 12 января 2021 года. Соответствующий указ был подписан 24 ноября президентом республики Асланом Бжанией.

На этот период в Абхазии запрещена деятельность детсадов, школ, кружков и секций, театров, музеев, библиотек, культурных центров, домов культуры, концертных и выставочных залов, фитнес-центров, тренажерных залов, плавательных бассейнов, СПА-салонов, саун, а также компьютерных залов, боулингов, детских игровых центров и других развлекательных и досуговых заведений.

"Запретить на территории Республики Абхазия до 12 января 2021 года... проведение свадебных, торжественных, праздничных и иных

массовых мероприятий в банкетных залах, ресторанах, кафе, барах и иных объектах общественного питания; проведение массовых спортивных, деловых, развлекательных, праздничных мероприятий в закрытых помещениях", - говорится в распоряжении, опубликованном на сайте президента Абхазии.

Жителям рекомендовано в общественных местах одевать маски, ограничить число участников траурных и поминальных мероприятий и воздержаться от посещения религиозных организаций во время праздничных мероприятий. В кафе и ресторанах разрешено использовать не более 50% посадочных мест при условии соблюдения социальной дистанции в полтора метра, а в общественном транспорте запрещена перевозка пассажиров, нарушающих масочный режим. Также требование носить маски и перчатки установлено для продавцов рынков, водителей общественного транспорта, сотрудников предприятий общественного питания.

Руководителям центральных и местных органов власти, организаций всех форм собственности рекомендовано освободить от работы с сохранением зарплаты людей старше 60 лет и родителей детей дошкольного и младшего школьного возраста, руководителям госструктур указано на необходимость освободить таких сотрудников от работы.

К 24 ноября в Абхазии общее число инфицированных достигло 5442, 70 человека с начала пандемии скончались, 3623 выздоровели. Врачи оценивали как тяжелое состояние 23 пациентов, которые находились на лечении в Гудаутской районной больнице и в мобильном многопрофильном госпитале на территории пансионата "Айтар" в Сухуме, приводится сообщение оперативного штаба по защите населения Абхазии от COVID-19 на странице Минздрава республики в Facebook.

Советы специалистов о том, как избежать инфицирования, приведены в справке "Кавказского узла" "Врачи про коронавирус: что делать?", а номера телефонов для консультаций по коронавирусу указаны в подборке "Коронавирус. Горячие линии". Данные о штрафах за нарушение карантина содержатся в публикации "Кавказского узла" "Сколько стоит побег из карантина".

Новости о распространении коронавируса на юге России и в странах Южного Кавказа "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".