Медицинские работники. Фото: REUTERS/Maxim Shemetov

19 декабря 2020, 22:20

Грузия вернула лидерство на Южном Кавказе по числу новых смертей от COVID-19

115 смертей от COVID-19 зафиксированы за минувшие сутки на Южном Кавказе, из этого числа 53 пациента скончались в Грузии. Лидером в регионе по числу новых заражений коронавирусом остался Азербайджан.

Как сообщал "Кавказский узел", 16 декабря лидером по числу новых смертей от коронавируса на Южном Кавказе стал Азербайджан, за сутки с 15 на 16  декабря стране скончались 43 пациента с COVID-19.

На главной странице "Кавказского узла" не менее чем шесть раз в сутки обновляется карта, на которой указано число зараженных коронавирусом на Южном Кавказе и юге России. Динамика распространения вируса, в том числе на Южном Кавказе, отражена в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

За минувшие сутки на Южном Кавказе зафиксированы 73 смерти от коронавирусу. Из этого числа 53 пришлись на Грузию и еще 20 на Армению, следует из данных американского университета Джонса Хопкинса.

Общее число смертей от коронавируса за все время пандемии на Южном Кавказе достигло 6961. Лидирует по этому показателю Армения – 2616, на втором месте Азербайджан – 2133, на третьем месте Грузия – 2055.

В непризнанных республиках Южного Кавказа за время пандемии коронавируса скончались 157 человек. Общее число умерших от COVID-19 пациентов в Абхазии достигло 101, в Южной Осетии – 54. В Нагорном Карабахе от коронавируса за все время пандемии скончались двое зараженных

За минувшие сутки на Южном Кавказе зафиксированы 7529 заражений коронавирусом. Лидирует по этому показателю Азербайджан – 3705, на втором месте Грузия – 2904, на третьем месте – Армения – 920.

Общее число случаев заражения COVID-19 за все время пандемии на Южном Кавказе достигло 569 540. Больше всего в Грузии – 206 907, на втором месте Азербайджан – 199 127, на третьем месте Армения – 153 173. В Абхазии – 7704, в Южной Осетии – 2208, а в Нагорном Карабахе – 421

Грузия также является лидером на Южном Кавказе и по числу выздоровевших. За все время пандемии в стране от коронавируса излечились 175 842 зараженных COVID-19 пациента. На втором месте Азербайджан – 135 462, на третьем месте Армения – 131 931. Общее число вылечившихся от коронавируса пациентов на Южном Кавказе достигло 450 509. В Абхазии – 5724, в Южной Осетии – 1212, а в Нагорном Карабахе – 338.

На 20 декабря общее число пациентов с коронавирусом на Южном Кавказе составило 112 028. Лидирует по этому показателю Азербайджан – 61 940, на втором месте Грузия – 29 010, на третьем месте Армения – 18 626. В Абхазии – 1879, в Южной Осетии – 942, а в Нагорном Карабахе – 81.

По количеству зараженных на 100 тысяч жителей среди стран Южного Кавказа лидирует Армения, этот показатель в стране составляет 5557,53. Наиболее благоприятная ситуация по этому показателю в Азербайджане – 1976,84.

По данным национальных статистических служб, в III квартале 2019 года численность населения Армении составляла 2,961 миллиона человек. В Грузии по данным на 1 января 2019 года проживало 3,723 миллиона человек. Численность населения Азербайджана к 1 февраля 2020 года составила 10,073 миллиона человек.

Советы специалистов о том, как избежать инфицирования, приведены в справке "Кавказского узла" "Врачи про коронавирус: что делать?", а номера телефонов для консультаций по коронавирусу указаны в подборке "Коронавирус. Горячие линии". Данные о штрафах за нарушение карантина содержатся в публикации "Кавказского узла" "Сколько стоит побег из карантина".

Новости о распространении коронавируса на юге России и в странах Южного Кавказа "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".

Примечание:

"Врачи указали на спад второй волны коронавируса в Армении", "14 больных COVID-19 задержаны в Азербайджане за нарушение карантина", "Власти Азербайджана анонсировали новые ограничения из-за COVID-19".

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