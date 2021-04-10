Стоп-кадр фильма "Граница", канал Artdocfest https://www.youtube.com/watch?v=XUVjOvRGS_4

10 апреля 2021, 06:06

Чеченские зрители положительно оценили ленту о протестах в Ингушетии

Точка зрения чеченского народа не представлена в документальном фильме "Граница" Марьяны Калмыковой, рассказывающем о протестах жителей Ингушетии против соглашения о границе с Чечней. Продюсер ленты Хава Хазбиева объяснила, что перед создателями стояла задача показать глубину переживаний людей и то, что изменилось в их жизни. Опрошенные "Кавказским узлом" жители Чечни увидели в фильме отражение реального хода событий тех дней.

Как информировал "Кавказский узел", в апреле в рамках российского фестиваля документального кино "Артдокфест" состоялись показы целого ряда фильмов, действие в которых происходит в регионах юга России. При этом "Артдокфест" вынужденно отменил премьерные показы двух фильмов о Кавказе. Картину "Тихий голос", посвященную судьбе чеченского гея, сняли с показа в связи с угрозами, а фильм "Доазув" ("Граница") о протестах в Ингушетии - из-за отсутствия прокатного удостоверения Минкульта РФ, который усмотрел разжигание межнациональной розни, но картина доступна для просмотра на онлайн-платформе фестиваля.

26 марта 2019 года жители Ингушетии без разрешения властей продлили акцию протеста в Магасе. На следующее утро при разгоне акции произошли стычки протестующих с силовиками. С начала апреля того же года в республике прошли массовые аресты оппозиционеров, говорится в справке "Кавказского узла" "Ингушетия: за девять дней задержаны 40 активистов". Судебные процессы по делам противников соглашения о границе с Чечней продолжаются до сих пор. Информация о задержаниях противников соглашения о границе с Чечней собрана в хронике "Кавказского узла" "Протесты в Ингушетии: хроника передела границы с Чечней".

По словам продюсера фильма Хавы Хазбиевой, "Граница" была задумана для того, чтобы показать, как эти протесты были восприняты людьми, что изменилось в их жизни за время, начиная с октября 2018 года. "Был режиссер, которого заинтересовала эта тема, и наши желания снять такой фильм совпали, и мы начали работать. Моя задача была показать все, как есть, мы не пытались выстроить картинку, ведь в фильме нет ни одного постановочного кадра. Задача съемочной группы была не рассказать последовательно о том, что произошло. Задача была показать глубину переживаний людей. Каким образом эта граница сказалась на жизни ингушей. И это судьбы не только тех, кого посадили, кто уже отбыл срок наказаний и кто еще сидит за решеткой, это родственники, соседи, близкие, потому что все они участники тех событий", - сказала Хазбиева "Кавказскому узлу".

По ее словам, фильм является хроникой протеста, отражением того, что происходило в те дни. "Чеченцы приезжали на митинг, они были солидарны с ингушами, они были искренни в словах поддержки. Они говорили, что этот вопрос с землей нужно решить по-другому. В фильме нет ни одного негативного высказывания в адрес чеченского народа. Мы перед интервью никого не готовили, люди говорили о том, что накопилось в душе, говорили горячо, искренне. И не было ни одного негативного слова, даже намека в адрес чеченского народа. Я подчеркиваю - чеченского народа", - отметила продюсер.

"Те, кто посмотрел фильм, нас укоряют, что нет мнения чеченского народа. И я согласна. Мы не услышали мнение чеченского народа, потому что пока нет возможности его услышать. Потому что все знают, что в данной ситуации это мнение не будет объективным. Пока же в соцсетях идет волна негативных высказываний в адрес ингушской оппозиции. Уходят предметы споры, люди переходят на откровенные оскорбления. Это не те чеченцы, которых я знаю, которые приезжали в дни митинга в Магас, чтобы поддержать митингующих. И чеченцы, и ингуши одинаково болезненно переживают эту проблему", - считает Хазбиева.

Режиссер Марьяна Калмыкова не намерена добиваться получения в Минкульте России прокатного удостоверения для показа в кинотеатрах своего фильма "Доазув" ("Граница").

"Я думаю, это бессмысленное занятие. В Министерстве культуры России, отказывая в выдаче прокатного удостоверения, мне сказали, что в фильме есть сцены, которые нарушают антиэкстремистское законодательство. Где, в каком месте эти сцены и в чем выражается экстремизм, мне не сказали", - рассказала Калмыкова корреспонденту "Кавказского узла".

Она отметила, что не собирается перемонтировать фильм, убирать интервью, где каким-то образом, по мнению чиновников, просматривается экстремизм. По ее словам, сейчас съемочная группа занимается поиском платформы, на которой желающие смогут познакомиться с фильмом. Сама режиссер к этой тематике возвращаться не планирует. "Да, документальное кино – это интересно, но я все-таки хочу снимать игровое кино", - сказала она.

Чеченцы поделились впечатлениями от просмотра фильма "Граница"

Обозреватель журнала "Дош" Таус Серганова сообщила "Кавказскому узлу", что буквально перед беседой посмотрела фильм "Граница". "Я несколько раз ездила в Магас, присутствовала на митинге. Чаще, чем я, на них бывали мои родственники. Поэтому, просмотрев фильм, я ничего нового не узнала в плане передачи события и даже его интерпретации", - сказала она.

Она подчеркнула, что была категорически против репрессий в отношении участников и организаторов протеста. "Граждане имеют право выражать свое мнение на мирных акциях по Конституции РФ. Еще более против арестов и тюремных сроков в отношении участников протестного движения. Не раз писала об этом в соцсетях и продолжаю требовать их освобождения", - заявила Серганова.

По ее словам, если же говорить о повестке митингов, то там был на определённом этапе переход на "межнациональный уровень". "Если первоначальное недовольство коррупцией, социальной политикой властей, беспределом силовых структур и даже вполне законное возмущение от тайно проведённой от жителей республики сделки с границами было понятно, то дальнейший переход некоторой части митингующих на "межнациональный уровень" вызвал ответную реакцию у части жителей соседней республики. Все остальное можно было обсуждать, а не давать заинтересованным силам, среди которых наверняка были провокаторы, возможность для подогревания межнациональной розни и взаимных оскорблений. Создатели фильма поступили грамотно, они не задавали провокационных вопросов героям фильма в отношении соседей", - отметила обозреватель журнала, добавив, что в фильме никто из участников событий 2018 года не касался межнационального вопроса.

Пенсионер Магомед, ранее работавший начальником Строительно-монтажного управления Чечено-Ингушского управления строительства, рассказал, что посмотрел фильм "Граница". "Я часто приезжал в Магас, когда шел бессрочный митинг. И мне было интересно посмотреть события того времени на экране. Я не кинокритик, но могу рассуждать как заинтересованный зритель, - сказал он "Кавказскому узлу", пояснив, что у него еще с "доперестроечных" времен остались друзья среди ингушей. - Когда два руководителя втайне от своих народов подписали соглашение о передаче земли Чечне, то, уверяю вас, большинство здравомыслящих чеченцев были на стороне наших соседей. Но в нашей республике говорить об этом вслух - значит, навлечь на своих домочадцев, особенно на тех, кто работает, массу проблем. Это сейчас нас хотят поссорить. А раньше все было по-другому".

4 ноября 2019 года Рамзан Кадыров на совещании в правительстве Чечни потребовал наказывать авторов негативных материалов о республике и пользователей соцсетей, комментирующих эти материалы. "Кто распространяет смуту, сплетни – если их не убить, не посадить, не остановить – ничего не выйдет", – так звучит перевод слов главы Чечни на русский язык. По версии другого переводчика, Кадыров заявил: "А если тех, кто это всё распространяет, мы не будем убивать, сажать и запугивать, то они не остановятся", говорится в статье "Кавказского узла" "Мы не людоеды": что на самом деле сказал Кадыров". Позднее Кадыров попытался оправдаться, пояснив, что его угрозы убийством не должны восприниматься буквально. Новости о нарушениях прав человека в Чечне и нападках главы республики Рамзана Кадырова на оппозицию, а также о его борьбе с инакомыслящими "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Инакомыслие в Чечне"

По словам Магомеда, в фильме люди говорят о том, как они чувствуют себя спустя три года после митинга, в результате которого им так и не удалось достучаться до власти, и проблема так и осталась нерешенной, а лидеры протестного движения находятся за решеткой.

"В фильме правильно расставлены акценты, но на деле нет-нет да и приходится слышать от власть имущих провокационные заявления в адрес соседей. Кому-то неймется, кто-то этими высказываниями хочет рассорить чеченцев и ингушей", - добавил он.

"Кавказский узел" также сообщал, что, по данным организаторов "Артдокфеста", в день закрытия 9 апреля радикалы напали на президента фестиваля Виталия Манского, а силовики позволили нападавшим покинуть здание московского кинотеатра "Октябрь", где произошло нападение.

Примечание:

"Зрители оценили объективность фильма о Нагорном Карабахе на "Артдокфесте"", "Показ на "Артдокфесте" поднял проблему преодоления военного синдрома в Абхазии", "Организаторы "Артдокфеста" сообщили об интересе зрителей к фильму о жизни в Чечне".

Автор: Амина Закаева; источник: корреспондент "Кавказского узла"

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей

10 апреля 2021, 12:05

10 апреля 2021, 11:05

10 апреля 2021, 10:11

10 апреля 2021, 09:19

  • Магомед Гадаев отпущен на свободу

    Депортированный из Франции беженец из Чечни Магомед Гадаев, которого сотрудники ФСБ удерживали в аэропорту Шереметьево после прибытия в Москву, отпущен на свободу, сообщил председатель "Комитета против пыток" Игорь Каляпин.

10 апреля 2021, 08:29

  • Пользователей соцсети возмутило избиение плетью жителя Анапы

    Видео с избиением плетью местного жителя в окружении людей в казачьих папахах распространяется в анапских Instagram-пабликах. Герой ролика записал второе видео, на кадрах которого заявил, что избиение было постановочным. Пользователи соцсети назвали недопустимой публичную порку человека плетью и отказались верить, что она была ненастоящей.

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

Новости

Все новости

Персоналии

Все персоналии

Блогеры

Все блоги

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи