Чеченские зрители положительно оценили ленту о протестах в Ингушетии

10 апреля 2021, 06:06

Точка зрения чеченского народа не представлена в документальном фильме "Граница" Марьяны Калмыковой, рассказывающем о протестах жителей Ингушетии против соглашения о границе с Чечней. Продюсер ленты Хава Хазбиева объяснила, что перед создателями стояла задача показать глубину переживаний людей и то, что изменилось в их жизни. Опрошенные "Кавказским узлом" жители Чечни увидели в фильме отражение реального хода событий тех дней.

Как информировал "Кавказский узел", в апреле в рамках российского фестиваля документального кино "Артдокфест" состоялись показы целого ряда фильмов, действие в которых происходит в регионах юга России. При этом "Артдокфест" вынужденно отменил премьерные показы двух фильмов о Кавказе. Картину "Тихий голос", посвященную судьбе чеченского гея, сняли с показа в связи с угрозами, а фильм "Доазув" ("Граница") о протестах в Ингушетии - из-за отсутствия прокатного удостоверения Минкульта РФ, который усмотрел разжигание межнациональной розни, но картина доступна для просмотра на онлайн-платформе фестиваля.

26 марта 2019 года жители Ингушетии без разрешения властей продлили акцию протеста в Магасе. На следующее утро при разгоне акции произошли стычки протестующих с силовиками. С начала апреля того же года в республике прошли массовые аресты оппозиционеров, говорится в справке "Кавказского узла" "Ингушетия: за девять дней задержаны 40 активистов". Судебные процессы по делам противников соглашения о границе с Чечней продолжаются до сих пор. Информация о задержаниях противников соглашения о границе с Чечней собрана в хронике "Кавказского узла" "Протесты в Ингушетии: хроника передела границы с Чечней".

По словам продюсера фильма Хавы Хазбиевой, "Граница" была задумана для того, чтобы показать, как эти протесты были восприняты людьми, что изменилось в их жизни за время, начиная с октября 2018 года. "Был режиссер, которого заинтересовала эта тема, и наши желания снять такой фильм совпали, и мы начали работать. Моя задача была показать все, как есть, мы не пытались выстроить картинку, ведь в фильме нет ни одного постановочного кадра. Задача съемочной группы была не рассказать последовательно о том, что произошло. Задача была показать глубину переживаний людей. Каким образом эта граница сказалась на жизни ингушей. И это судьбы не только тех, кого посадили, кто уже отбыл срок наказаний и кто еще сидит за решеткой, это родственники, соседи, близкие, потому что все они участники тех событий", - сказала Хазбиева "Кавказскому узлу".

По ее словам, фильм является хроникой протеста, отражением того, что происходило в те дни. "Чеченцы приезжали на митинг, они были солидарны с ингушами, они были искренни в словах поддержки. Они говорили, что этот вопрос с землей нужно решить по-другому. В фильме нет ни одного негативного высказывания в адрес чеченского народа. Мы перед интервью никого не готовили, люди говорили о том, что накопилось в душе, говорили горячо, искренне. И не было ни одного негативного слова, даже намека в адрес чеченского народа. Я подчеркиваю - чеченского народа", - отметила продюсер.

"Те, кто посмотрел фильм, нас укоряют, что нет мнения чеченского народа. И я согласна. Мы не услышали мнение чеченского народа, потому что пока нет возможности его услышать. Потому что все знают, что в данной ситуации это мнение не будет объективным. Пока же в соцсетях идет волна негативных высказываний в адрес ингушской оппозиции. Уходят предметы споры, люди переходят на откровенные оскорбления. Это не те чеченцы, которых я знаю, которые приезжали в дни митинга в Магас, чтобы поддержать митингующих. И чеченцы, и ингуши одинаково болезненно переживают эту проблему", - считает Хазбиева.

Режиссер Марьяна Калмыкова не намерена добиваться получения в Минкульте России прокатного удостоверения для показа в кинотеатрах своего фильма "Доазув" ("Граница").

"Я думаю, это бессмысленное занятие. В Министерстве культуры России, отказывая в выдаче прокатного удостоверения, мне сказали, что в фильме есть сцены, которые нарушают антиэкстремистское законодательство. Где, в каком месте эти сцены и в чем выражается экстремизм, мне не сказали", - рассказала Калмыкова корреспонденту "Кавказского узла".

Она отметила, что не собирается перемонтировать фильм, убирать интервью, где каким-то образом, по мнению чиновников, просматривается экстремизм. По ее словам, сейчас съемочная группа занимается поиском платформы, на которой желающие смогут познакомиться с фильмом. Сама режиссер к этой тематике возвращаться не планирует. "Да, документальное кино – это интересно, но я все-таки хочу снимать игровое кино", - сказала она.

Чеченцы поделились впечатлениями от просмотра фильма "Граница"

Обозреватель журнала "Дош" Таус Серганова сообщила "Кавказскому узлу", что буквально перед беседой посмотрела фильм "Граница". "Я несколько раз ездила в Магас, присутствовала на митинге. Чаще, чем я, на них бывали мои родственники. Поэтому, просмотрев фильм, я ничего нового не узнала в плане передачи события и даже его интерпретации", - сказала она.

Она подчеркнула, что была категорически против репрессий в отношении участников и организаторов протеста. "Граждане имеют право выражать свое мнение на мирных акциях по Конституции РФ. Еще более против арестов и тюремных сроков в отношении участников протестного движения. Не раз писала об этом в соцсетях и продолжаю требовать их освобождения", - заявила Серганова.

По ее словам, если же говорить о повестке митингов, то там был на определённом этапе переход на "межнациональный уровень". "Если первоначальное недовольство коррупцией, социальной политикой властей, беспределом силовых структур и даже вполне законное возмущение от тайно проведённой от жителей республики сделки с границами было понятно, то дальнейший переход некоторой части митингующих на "межнациональный уровень" вызвал ответную реакцию у части жителей соседней республики. Все остальное можно было обсуждать, а не давать заинтересованным силам, среди которых наверняка были провокаторы, возможность для подогревания межнациональной розни и взаимных оскорблений. Создатели фильма поступили грамотно, они не задавали провокационных вопросов героям фильма в отношении соседей", - отметила обозреватель журнала, добавив, что в фильме никто из участников событий 2018 года не касался межнационального вопроса.

Пенсионер Магомед, ранее работавший начальником Строительно-монтажного управления Чечено-Ингушского управления строительства, рассказал, что посмотрел фильм "Граница". "Я часто приезжал в Магас, когда шел бессрочный митинг. И мне было интересно посмотреть события того времени на экране. Я не кинокритик, но могу рассуждать как заинтересованный зритель, - сказал он "Кавказскому узлу", пояснив, что у него еще с "доперестроечных" времен остались друзья среди ингушей. - Когда два руководителя втайне от своих народов подписали соглашение о передаче земли Чечне, то, уверяю вас, большинство здравомыслящих чеченцев были на стороне наших соседей. Но в нашей республике говорить об этом вслух - значит, навлечь на своих домочадцев, особенно на тех, кто работает, массу проблем. Это сейчас нас хотят поссорить. А раньше все было по-другому".

4 ноября 2019 года Рамзан Кадыров на совещании в правительстве Чечни потребовал наказывать авторов негативных материалов о республике и пользователей соцсетей, комментирующих эти материалы. "Кто распространяет смуту, сплетни – если их не убить, не посадить, не остановить – ничего не выйдет", – так звучит перевод слов главы Чечни на русский язык. По версии другого переводчика, Кадыров заявил: "А если тех, кто это всё распространяет, мы не будем убивать, сажать и запугивать, то они не остановятся", говорится в статье "Кавказского узла" "Мы не людоеды": что на самом деле сказал Кадыров". Позднее Кадыров попытался оправдаться, пояснив, что его угрозы убийством не должны восприниматься буквально. Новости о нарушениях прав человека в Чечне и нападках главы республики Рамзана Кадырова на оппозицию, а также о его борьбе с инакомыслящими "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Инакомыслие в Чечне".

По словам Магомеда, в фильме люди говорят о том, как они чувствуют себя спустя три года после митинга, в результате которого им так и не удалось достучаться до власти, и проблема так и осталась нерешенной, а лидеры протестного движения находятся за решеткой.

"В фильме правильно расставлены акценты, но на деле нет-нет да и приходится слышать от власть имущих провокационные заявления в адрес соседей. Кому-то неймется, кто-то этими высказываниями хочет рассорить чеченцев и ингушей", - добавил он.

"Кавказский узел" также сообщал, что, по данным организаторов "Артдокфеста", в день закрытия 9 апреля радикалы напали на президента фестиваля Виталия Манского, а силовики позволили нападавшим покинуть здание московского кинотеатра "Октябрь", где произошло нападение.