Минобороны Армении привлекло вертолеты для эвакуации сотрудников

09 апреля 2021, 16:02

Из здания Минобороны Армении, заблокированного родными военнопленных и пропавших в ходе осенней войны солдат, на вертолетах вывозят сотрудников.

Как писал "Кавказский узел", 8 апреля родственники армянских военнопленных начали акцию протеста в аэропорту "Эребуни" после того, как получили информацию, что прибывший из Азербайджана самолет не доставил пленных. В тот же день родные пропавших без вести военнослужащих заблокировали здание Минобороны Армении, сегодня были перекрыты две дороги в Ширакской области. Полицейские оттеснили участников акции протеста, попытавшихся ворваться в здание Минобороны в Ереване. Родственники пленных и пропавших без вести солдат требуют, чтобы к ним вышли руководители ведомства.

Армянские власти продолжают добиваться возвращения военнопленных из Азербайджана, но назвать сроки не представляется возможным, заявил сегодня председатель комиссии по вопросам обороны и безопасности Андраник Кочарян.

Из здания Минобороны Армении, которое второй день держат в блокаде родные пропавших без вести и военнопленных, началась эвакуация сотрудников на вертолетах. В первую очередь вывозят беременных, женщин, у которых проблемы со здоровьем и тех, кто почувствовал себя плохо прошлой ночью, сообщило сегодня в 14:16 мск РИА "Новости" со ссылкой на источник в ведомстве.

Принято решение эвакуировать всех сотрудников Минобороны на вертолетах. За одну поездку в аэропорт "Эребуни" отправляют 25 человек, а оттуда доставляют на автобусах до метро, проинформировало издание Aysor.am.

Вертолетами в здание одновременно доставляется продовольствие, добавил "Интерфакс".

На опубликованном в YouTube-канале издания News.Am видео видно, как вертолет садится, в него заходят четыре человека в военной форме, один из них затем выходит.

Тelegram-канал Mika Badalyan распространил видео, на котором видно, как группа примерно из 20 человек идет на посадку в вертолет.

К собравшимся у здания Минобороны Армении родным пропавших без вести и военнопленных вышел глава полиции полиции Армении Ваге Казарян. Он предложил группе из 10 человек пройти в здание оборонного ведомства, однако родители отказались и потребовали, чтобы приняли всех, говорится в сообщении на сайте "Sputnik Армения".

"Кавказский узел" ранее писал, что по неофициальным данным, в азербайджанском плену могут быть до 150 армянских военнослужащих, но Азербайджан подтвердил наличие только девяти военнопленных, указала ранее "Кавказском узлу" член парламентской комиссии по правам человека, депутат от оппозиционной фракции "Просвещенная Армения" Ани Самсонян. Пленные могут быть в числе солдат, которые числятся пропавшими без вести. Ванадзорский офис Хельсинкской гражданской ассамблеи к 27 ноября 2020 года составил список из 586 фамилий пропавших военнослужащих. ЕСПЧ обязал Азербайджан предоставить данные о 19 пленных военных и мирных жителях. Аналогичное решение было принято судом в отношении 13 армянских военнослужащих и гражданских лиц, оказавшихся в плену.

Полномасштабные боевые действия в Нагорном Карабахе велись с 27 сентября по 9 ноября 2020 года. По итогам обострения конфликта Степанакерт утратил контроль над двумя третями территории. Какие это территории, указано на карте, подготовленной "Кавказским узлом".

Подробнее об обострении карабахского конфликта говорится в справке "Кавказского узла" "Карабах: эскалация конфликта или новая война?" и хронике боевых действий. Материалы о событиях в зоне конфликта "Кавказский узел" собрал на тематической странице "Карабах: худой мир или война?".