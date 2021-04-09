Родственники пленных попытались ворваться в здание Минобороны Армении

09 апреля 2021, 13:49

Полицейские оттеснили участников акции протеста, попытавшихся ворваться в здание Минобороны в Ереване. Родственники пленных и пропавших без вести солдат требуют, чтобы к ним вышли руководители ведомства.

Как писал "Кавказский узел", 8 апреля родственники армянских военнопленных начали акцию протеста в аэропорту "Эребуни" после того, как получили информацию, что прибывший из Азербайджана самолет не доставил пленных. В тот же день родные пропавших без вести военнослужащих заблокировали здание Минобороны Армении, сегодня были перекрыты две дороги в Ширакской области. Армянские власти не могут назвать сроки возвращения пленных, заявил сегодня председатель комиссии по вопросам обороны и безопасности Андраник Кочарян.

Родственники без вести пропавших, которые вторые сутки блокируют здание Минобороны и присоединившиеся к ним в ночь на 9 апреля родственники военнопленных, попытались прорваться на территорию министерства, сообщил корреспондент "Кавказского узла" со ссылкой на прямой эфир "Радио Азатутюн".

Протестующие попытались сломать ворота перед контрольно-пропускным пунктом. Им удалось сорвать ворота с одной петли, однако полиция оттеснила их, выставив кордон перед КПП.

Представители Минобороны предложили участникам акции протеста обсудить ситуацию с министром обороны Вагаршаком Арутюняном и начальником Генштаба Артаком Давтяном. Однако собравшиеся у здания отказались, потребовав, чтобы высокопоставленные военные вышли к ним.

По словам независимого депутата Софии Овсепян, в Минобороны идет совещание, представители ведомства пытаются найти выход из сложившейся ситуации, передал в 13:04 мск корреспондент "Кавказского узла".

"Кавказский узел" ранее писал, что по неофициальным данным, в азербайджанском плену могут быть до 150 армянских военнослужащих, но Азербайджан подтвердил наличие только девяти военнопленных, указала ранее "Кавказском узлу" член парламентской комиссии по правам человека, депутат от оппозиционной фракции "Просвещенная Армения" Ани Самсонян. Пленные могут быть в числе солдат, которые числятся пропавшими без вести. Ванадзорский офис Хельсинкской гражданской ассамблеи к 27 ноября 2020 года составил список из 586 фамилий пропавших военнослужащих. ЕСПЧ обязал Азербайджан предоставить данные о 19 пленных военных и мирных жителях. Аналогичное решение было принято судом в отношении 13 армянских военнослужащих и гражданских лиц, оказавшихся в плену.

Полномасштабные боевые действия в Нагорном Карабахе велись с 27 сентября по 9 ноября 2020 года. По итогам обострения конфликта Степанакерт утратил контроль над двумя третями территории. Какие это территории, указано на карте, подготовленной "Кавказским узлом".

Подробнее об обострении карабахского конфликта говорится в справке "Кавказского узла" "Карабах: эскалация конфликта или новая война?" и хронике боевых действий. Материалы о событиях в зоне конфликта "Кавказский узел" собрал на тематической странице "Карабах: худой мир или война?".