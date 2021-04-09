Зрители оценили объективность фильма о Нагорном Карабахе на "Артдокфесте"

09 апреля 2021, 03:55

В фильме режиссера канадского режиссера Франсуа Жакоба «Под одним солнцем», посвященного взаимоотношениям армян и азербайджанцев, и их противостоянию вокруг Нагорного Карабаха, одинаково объективно освещена позиция обеих сторон, при этом самому автору картины удалось соблюсти нейтралитет, указали зрители "Артдокфеста".

Как писал "Кавказский узел", в апреле в рамках фестиваля документального кино "Артдокфест" состоялись показы целого ряда фильмов, действие в которых происходит в регионах юга России. Так, фильм Лилии Филиной "Страна лилипутов на западе будет уничтожена" рассказывает о жизни участников краснодарского движения "Отряды Путина", картина Матвея Трошинкина "Жизнь вокруг свадьбы" посвящена дагестанскому селу Чох, а фильм "Хан ю" Заура Куразова — жизни в чеченском селе. Автор фильма "25 лет одиночества" Ирина Васильева рассказала историю любви абхазского ветерана. Картина об Абхазии оказалась неожиданно далекой от политики, отметили зрители.

При этом "Артдокфест" вынужденно отменил премьерный показ картины "Тихий голос", посвященной судьбе чеченского гея. Первоначально организаторы отказались сделать это, несмотря на угрозы, но потом билеты на премьеру оказались выкупленными "одномоментно одной картой". Один из организаторов фестиваля, режиссер Виталий Манский, пояснил, что у них "не было выбора". Режиссер фильма "Тихий голос" был вынужден закрыть аккаунт в соцсети после угроз от анонимных пользователей, приславших, в частности, пугающий видеоролик. Кроме того, был отменен показ фильма Марьяны Калмыковой "Граница" о протестах в Ингушетии — Минкульт счел его разжигающим межнациональную рознь. Продюсер фильма Хава Хазбиева уверена, что там нет провокаций и призывов к противоправным действиям.

Вечером 8 апреля в московском кинотеатре «Октябрь» в рамках кинофестиваля «Артдокфест» пошел показ фильма канадского режиссера Франсуа Жакоба «Под одним солнцем», посвященного отношению армян и азербайджанцев к противоборству вокруг Нагорного Карабаха.

Франсуа Жакоб рассказал, что познакомился со многими людьми из бывшего СССР, в том числе с представителями армянской диаспоры, на показе предыдущей его работы «На никелевой Луне» в Монреале. «Потом я заинтересовался темой нефтяного бума на Каспии, ездил в Азербайджан. Но в процессе сбора информации я заинтересовался другой темой — как сосуществовали два народа. При этом перед нами не стояла задача запечатлевать только исторические события. Мы хотели погрузиться в человеческие эмоции, понять, как люди прорабатывают травму», - рассказал он на Zoom-обсуждении фильма.

Фильм Жакоба рассказывает о конфликте армян и азербайджанцев вокруг Нагорного Карабаха. Спустя более 25 лет после военных действий 1994 года конфликтные настроения кажутся столь же сильными, цепочка обид и обвинений соединяется с отрицанием, как в нескончаемом диалоге глухих. Фильм предлагает вслушаться, чтобы понять глубокие раны людей этих стран, говорится в аннотации на сайте конофестиваля "Артдокфест".

Жакоб рассказал, что перечитал знаменитую книгу Томаса Де Ваала о карабахском конфликте пять раз, а сам Де Ваал был консультантом его картины. Режиссер признался, что самым трудным было сопоставлять сведения, которые давали обе стороны.

«Когда мы снимали в Азербайджане, азербайджанцы рассказывали убедительные, крепкие, честные истории, и мы были убеждены в их правоте. Когда мы оказывались Армении, там мы слышали такие же истории. В ряде случаев они были взаимоисключающими. И те и другие говорили, что они живут здесь по две тысячи лет... что, по крайней мере, 200 лет оба народа живут вместе», - сказал Жакоб.

Изначальною заявления людей звучали в русле официальной пропаганды, но если удавалось копнуть глубже, то выяснялось, что у людей сохранились вполне человеческие чувства к другой стороне, отметил режиссер.

Он рассказал, посетил Степанакерт в январе. После войны 2020 года отношения между народами существенно обострились и о примирении речи уже не идет, считает Жакоб.

Полномасштабные боевые действия в Нагорном Карабахе велись с 27 сентября по 9 ноября 2020 года. По итогам обострения конфликта Степанакерт утратил контроль над двумя третями территории. Какие это территории, указано на карте, подготовленной "Кавказским узлом".

Режиссер подчеркнул, что фильм снимался в 2017-2019 годах, когда обострения конфликта не было. «Например, в Тавуш (Тавушской области Армении) на тот момент последняя стрельба была в 2014 году», - рассказал он. «В результате в армянском обществе царила эйфория и мнение, что соседняя страна не сможет стать сильнее и не посмеет напасть. Но в пограничных районах Арцаха (самоназвание Нагорного Карабаха) ощущение, что война может вернуться в любой момент, присутствовало», - указал Жакоб.

В Азербайджане выбор будущих собеседников для фильма был «невероятно затруднен из-за жесткой системы подавления инакомыслия», отметил он. В Армении , наоборот, желающих поговорить было очень много, сказал режиссер. «У нас осталось 250 часов снятого материала, не вошедшего в фильм», - пояснил Жакоб.

По мнению режиссера, в будущем обе страны должны «перестать смотреть в прошлое, и думать о том, как они буду сосуществовать сейчас. Но пока что мы наблюдаем настоящий фестиваль отрицаний, никто не хочет признавать свои ошибки», - заключил он.

Зрители указали на полноту освещения проблемы карабахского конфликта

В зале, по подсчетам корреспондента «Кавказского узла», находилось 20-25 зрителей. Опрошенные «Кавказским узлом» зрители положительно оценили пока фильма.

«Из фильма ничего не ясно о конфликте, зато понятно, что там очень красиво», - сказала Анна.

Светлане понравилось то, что в фильме были отражены позиции обеих сторон. «При этом автор соблюдает нейтралитет, что приятно», - подчеркнула она.

Преподаватель РУДН Сергей Василенко отметил, что «в фильме почти не отражена Россия». "Единственный раз, когда о ней говориться — это кадры подавления волнений в Баку в конце 1980-х", - сказал он.

Василенко подчеркнул, что автору удалось показать армян и азербайджанцев «без кликушества». «Само то, что он очеловечил «ту сторону» - его большая заслуга», - заключил он.

Мария подчеркнула, что фильм — «очень умная и хорошо снятая картина, которая касается существа проблемы». «Это фильм, который нужно показывать в школах двух стран, чтобы дети учились тому, что... эти народы сотни лет жили вместе», - отметила она.

Приведенный опрос не носит репрезентативного характера, он отражает лишь частные мнения зрителей.

Показ прошел спокойно, сказала корреспонденту «Кавказского узла» пресс-секретарь «Артдокфеста» Екатерина Визгалова.

Автор "Черного сада" проанализировал причины противостояния армян и азербайджанцев

Книга Томаса де Ваала "Черный сад. Армения и Азербайджан между миром и войной" посвящена конфликту в Нагорном Карабахе. В ней подробно рассказывается о его предыстории, развитии и ситуации вокруг Нагорного Карабаха, сложившейся в начале 2000-х годов. Автор анализирует причины, приведшие к конфликту, современную политическую ситуацию в Армении и Азербайджане, риски возобновления военных действий, прогнозы будущего развития событий и выражает уверенность в том, что "мирное решение этой проблемы является необходимой предпосылкой для развития не только Армении и Азербайджана, но и всего региона", говорится в аннотации к книге.

"Я пишу эти строки в первые дни нового 2005 года, и меня преследует невеселая мысль о том, что ситуация вокруг неразрешенного конфликта в Нагорном Карабахе, которому и посвящена данная книга, вместо того, чтобы улучшаться, становится все тревожнее. То, что мирное решение этой проблемы является необходимой предпосылкой для развития не только Армении и Азербайджана, но и всего региона, понятно всем. Но положительных сдвигов пока нет", - говорится в книге.

Автор книги отмечает, что споры вокруг Карабаха, "больше, чем в других конфликтах, являются прежде всего проблемой восприятия". "Если прислушаться к армянам и азербайджанцам, когда они говорят о Карабахе, то услышишь пересказ затверженных наизусть и то и дело повторяемых доводов, которые очень скоро становятся до боли знакомыми собеседнику. Ни один из аргументов не нов, все они сто раз пересказаны и перемолоты в мельнице двух обществ, где уже больше десяти лет не слышно ничего иного", - написал Ваал.

Автор делает вывод, что "это не тот конфликт, где обе стороны могли бы медленно и постепенно залечивать старые раны и возвращаться к подобию нормальной жизни". "Сотни тысяч людей по-прежнему остаются заложниками этой неразрешенности. Азербайджанские беженцы – такие же заложники отсутствия урегулирования, как и карабахские армяне, живущие в подвешенном непризнанном состоянии между Арменией и Азербайджаном", - говорится в книге.

Подробнее об обострении карабахского конфликта говорится в справке "Кавказского узла" "Карабах: эскалация конфликта или новая война?" и хронике боевых действий. Материалы о событиях в зоне конфликта "Кавказский узел" собрал на тематической странице "Карабах: худой мир или война?".