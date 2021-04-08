Показ на "Артдокфесте" поднял проблему преодоления военного синдрома в Абхазии

08 апреля 2021, 18:14

Автор фильма "25 лет одиночества" Ирина Васильева рассказала историю любви абхазского ветерана. Картина об Абхазии оказалась неожиданно далекой от политики, отметили зрители. Режиссер планирует организовать показ в Абхазии.

Как писал "Кавказский узел", в апреле в рамках фестиваля документального кино "Артдокфест" состоялись показы целого ряда фильмов, действие в которых происходит в регионах юга России. Так, фильм Лилии Филиной "Страна лилипутов на западе будет уничтожена" рассказывает о жизни участников краснодарского движения "Отряды Путина", картина Марьяны Калмыковой "Жизнь вокруг свадьбы" посвящена дагестанскому селу Чох, а фильм "Хан ю" Заура Куразова — о жизни в чеченском селе.

При этом "Артдокфест" вынужденно отменил премьерный показ картины "Тихий голос", посвященной судьбе чеченского гея. Первоначально организаторы отказались сделать это, несмотря на угрозы, но потом билеты на премьеру оказались выкупленными "одномоментно одной картой". Один из организаторов фестиваля, режиссер Виталий Манский, пояснил, что у них "не было выбора". Режиссер фильма "Тихий голос" был вынужден закрыть аккаунт в соцсети после угроз от анонимных пользователей, приславших, в частности, пугающий видеоролик. Кроме того, был отменен показ фильма "Граница" о протестах в Ингушетии — Минкульт счел его разжигающим межнациональную рознь. Продюсер фильма Хава Хазбиева уверена, что там нет провокаций и призывов к противоправным действиям.

Фильм "25 лет одиночества" рассказывает об Абхазии, которая добилась независимости в результате войны 1992-1993 годов, но оказалась неспособной преодолеть военный синдром. "Так хочется любви! В горном селе Ачандара Лаврик Ахба, актер Абхазского драмтеатра, капитан второго ранга пограничного флота и земледелец, пытается помочь своему другу Туте найти невесту через сайт знакомств. Но вдруг его самого, героя войны, любителя книг и женщин, накрывает любовь такой силы, что оказывается разрушительней той страшной минувшей войны", — говорится в анонсе к фильму на сайте "Артдокфеста". Показ прошел вечером 6 апреля в московском кинотеатре "Октябрь".

Режиссер фильма Ирина Васильева рассказала корреспонденту "Кавказского узла", что впервые побывала в Абхазии в 2016 году, когда возглавляемая ею студия "Фишка-фильм" стала призером проходившего в Сухуме фестиваля "Кунаки". "Там я познакомилась с актером Абхазского драмтеатра, фермером и героем войны Лавриком Ахбой, который и стал героем фильма", — рассказала режиссер. Фильм снимали в горном селе Ачандара целых три года — большой срок связан, в том числе с финансовыми проблемами.

Единственным профессиональным актером стал сам Ахба. "Для этих людей съемки стали частью жизни, поэтому они двигались и разговаривали так естественно, что некоторые люди, видевшие фильм, даже полагали, что это команда профессиональных актеров", - отметила Васильева. По словам режиссера, сюжет фильма - общечеловеческая история, просто "наложенная на абхазский ландшафт". При этом сюжет строго документален. "Название фильма — это оммаж Габриэлю Гарсиа Маркесу с его "100 лет одиночества", — указала Ирина Васильева.

Режиссер отметила, что Лаврик Ахба не смотрел фильм, поскольку стесняется видеть себя на экране, но всем его друзьям картина понравилась.

Представители абхазской диаспоры на показ не приглашались, поскольку с Центром документального кино запланированы переговоры об официальной премьере фильма, указала Ирина Васильева. "Вот туда я хотела бы пригласить и представителей диаспоры, и атташе по культуре посольства Абхазии", — сказала Васильева. Она также надеется, что фильм будет показан и в самой Абхазии.

Прокатный директор фестиваля Виктория Белопольская сообщила, что людей на показе "25 лет одиночества" было больше, чем обычно. "Отчасти это было вызвано тем, что утром в день показа президент фестиваля Виталий Манский рекламировал именно этот фильм, советуя пойти и посмотреть его", — пояснила она корреспонденту "Кавказского узла".

Студент московского вуза Александр Джопуа учится на оператора и интересуется современным кино, и сходил на показ фильма об Абхазии, когда увидел его в программе "Артдокфеста". "Трогательное кино о любви. Мне очень понравилось. Любви все возрасты покорны, что называется. Я считаю, что в Абхазии много тем для кино, а режиссер Ирина Васильева сняла фильм на совершенно неожиданную тему", — сказал молодой человек корреспонденту "Кавказского узла".

Абхазия — одна из красивейших стран в мире, там могли бы работать летние и зимние курорты, при этом регион богат полезными ископаемыми и имеет большой потенциал для развития безопасной и дешевой гидроэнергетики, но сейчас это страна-"заброшка", говорится в материале "Новой газеты", опубликованном 29 марта.

Студент Аслан Тыркба признался корреспонденту "Кавказского узла", что фильм "25 лет одиночества" тронул его до слез. "Трогательный герой фильма, который ищет любовь своему приятелю. Вроде взрослый мужчина, но и ему хочется любви. Это очень приятно, что фильм не о политике, а о любви", — подчеркнул молодой человек. Он считает, что фильм обязательно нужно показать в Абхазии.

Грузия считает Абхазию, как и Южную Осетию, территориями, оккупированными Россией, говорится в материале "Кавказского узла" о "Пятидневной войне" 2008 года, после которой Россия и некоторые другие страны признали независимость Абхазии и Южной Осетии.