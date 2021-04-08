Организаторы "Артдокфеста" сообщили об интересе зрителей к фильму о жизни в Чечне

08 апреля 2021, 08:32

На фестивале документального кино "Артдокфест" 5 и 6 апреля прошли показы фильма "Хан ю" о жизни в чеченском селе, и на второй день зрительская аудитория увеличилась, сообщили организаторы фестиваля. По их словам, после снятия с показа ленты о чеченском гомосексуале попыток сорвать премьеры других фильмов не было.

Как сообщал "Кавказский узел", российский фестиваль документального кино "Артдокфест" вынужденно отменил премьерный показ картины "Тихий голос", посвященной судьбе чеченского гея. Первоначально организаторы отказались сделать это, несмотря на угрозы, но потом билеты на премьеру оказались выкупленными "одномоментно одной картой". Один из организаторов фестиваля, режиссер Виталий Манский, пояснил, что у них "не было выбора". Режиссер фильма "Тихий голос" был вынужден закрыть аккаунт в соцсети после угроз от анонимных пользователей, приславших, в частности, пугающий видеоролик.

Фильм "Хан ю" рассказывает о монотонной жизни в чеченской деревне. Одна из жительниц рассказывает дочери о возвращении Зары, их родственницы, которая уехала отсюда 20 лет назад. Грядущий визит становится для женщин ожидаемым и светлым событием, сообщается на сайте фестиваля "Артдокфест".

Вечером 5 апреля в рамках фестиваля "Артдокфест" прошел показ фильма "Хан ю" вместо показа ленты о чеченском гее "Тихий голос". Фильм "Хан ю" также был показан и утром 6 апреля, рассказала пресс-секретарь "Артдокфеста" Екатерина Визгалова.

Попыток срыва показа не было, отметила она. "Острополитических картин у нас не осталось, хотя мы и гадаем на что могут обидеться и с какими претензиями прийти еще", – сказала Визгалова корреспонденту "Кавказского узла".

По ее словам, организаторы фестиваля не могут предотвратить скупку билетов, так как их продает кинотеатр. "Ему все равно покупают один билет или много", – пояснила пресс-секретарь "Артдокфеста".

Показ "Хан ю", который прошел 5 апреля, посетили 25 человек, а утром 6 апреля, во время второго показа, зрителей было больше, добавила она при этом не уточнив их точное число. "Утром помимо показа была Zoom-встреча с режиссером фильма Зауром Куразовым, постоянно живущим в Бельгии. Она прошла очень тепло, все были довольны", – рассказала Визгалова.

Фильм "Хан ю", по договоренности с правообладателем, будет доступен для платного просмотра на территории России на платформе "Artdoc.media" в дни фестиваля до 10 апреля, заключила пресс-секретарь "Артдокфеста".

Куразов отказался от комментариев относительно фильма "Хан ю" пояснив, что "не хочет никаких публикаций по этому поводу", передал корреспондент "Кавказского узла".

Скупка билетов для предотвращения просмотра фильма для России – это исключительный случай, пояснил сотрудник лаборатории социального кино "Третий сектор"."Мы с таким не сталкивались", – сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Ранее режиссер Виталий Манский сообщил, что фестиваль "Артдокфест" вынужденно отменил премьерный показ фильма "Тихий голос". "Вчера меня попросили подойти к представителю чеченской диаспоры, или кто он был, точно не определить. И он очень просил снять картину с показа, объясняя, что чеченец не может быть геем, и на этом основании эта картина в принципе оскорбляет весь чеченский народ. Но мы сказали, что это сделать невозможно и мы это делать не будем. И уже ночью мне поступила информация, что одномоментно одной карточкой были выкуплены все билеты на два сеанса этого фильма", – написал Манский 5 апреля на своей странице в Facebook.

Напомним, что рамках фестиваля "Артдокфест" также прошли показы и прочих фильмов, действие в которых происходит в регионах юга России. В частности речь идет о фильме Лилии Филиной "Страна лилипутов на западе будет уничтожена" о жизни участников краснодарского движения "Отряды Путина" и докфильме Марьяны Калмыковой "Жизнь вокруг свадьбы" о дагестанском селе Чох. Кроме того "Артдокфест" был вынужден отменить показ фильма "Граница" о протестах в Ингушетии после того, как Минкульт счел его разжигающим межнациональную рознь.

О том, как живут в Чечне люди с нетрадиционной сексуальной ориентацией, и как сложилась судьба некоторых из них после начала массовых облав на геев, гомосексуал из Чечни, покинувший страну, рассказал "Кавказскому узлу" в интервью "Убьют, не свои, так чужие": гей о жизни в Чечне и бегстве из России".