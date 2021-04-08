08 апреля 2021, 14:00

Замначальника колонии на Ставрополье заподозрен во взяточничестве

Бывший заместитель начальника исправительной колонии в Ставропольском крае заподозрен в том, что за взятки создавал осужденным комфортные условия, получив от них свыше 400 тысяч рублей и звезды на погоны из драгоценного металла, сообщил сегодня Следком.

По данным следствия, в 2018 и 2019 годах подозреваемый за взятки создавал двум осужденным комфортные условия отбывания наказания: ходатайствовал о переводе их из колонии общего режима в колонию-поселение, несмотря на наличие у них взысканий и нарушений. Кроме того, он давал им пользоваться мобильными телефонами. Всего замначальника колонии получил от осужденных более 400 тысяч рублей и звезды на погоны из драгоценного металла, проинформировало следственное управление Следственного комитета по Ставропольскому краю.

В отношении бывшего замначальника колонии возбуждено дело п. "в" ч. 5 ст. 290 УК России (получение взятки в крупном размере), ч. 3 ст. 290 УК России (получение должностным лицом взятки), сказано в сегодняшнем сообщении ведомства.

"Кавказский узел" ранее писал, что в январе высокопоставленный ставропольский полицейский был осужден за взяточничество. Суд признал бывшего начальника регистрационно-экзаменационного отдела ГИБДД в Ставрополе виновным в попытке получить покровительство по службе за взятку и приговорил его к семи годам колонии строгого режима.

Примечание:

"Глава отдела МВД в Невинномысске задержан по делу о крупном мошенничестве", "Чиновник на Ставрополье арестован за крупную взятку", "Следователи завели четвертое дело на главу Минстроя Ставрополья".

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