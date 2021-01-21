Высокопоставленный ставропольский полицейский осужден за взяточничество

21 января 2021, 14:45

Суд признал бывшего начальника регистрационно-экзаменационного отдела ГИБДД в Ставрополе виновным в попытке получить покровительство по службе за взятку и приговорил его к семи годам колонии строгого режима, сообщила сегодня прокуратура.

Как писал "Кавказский узел", начальник Межрайонного регистрационно-экзаменационного отдела Госавтоинспекции в Ставрополе был арестован в октябре 2020 года. По данным следствия, он передал сотруднику Управления собственной безопасности МВД 450 тысяч рублей за покровительство по службе.

Пятигорский городской суд приговорил высокопоставленного полицейского к семи годам колонии строгого режима, как того требовал гособвинитель. Он должен выплатить в качестве штрафа двукратную сумму взятки - 900 тысяч рублей. Кроме того, осужденный на три года лишен права занимать должности на госслужбе и в органах местного самоуправления, сообщила прокуратура.

Приговор в законную силу не вступил, со ссылкой на ведомство пишет сегодня на своем сайте государственное ставропольское "Свое ТВ".

Межрайонный регистрационно-экзаменационный отдел ГИБДД занимается постановкой автомобилей на учет и проводит экзамены на водительские права, указано на сайте МВД Ставропольского края. Глава отдела ГИБДД дал взятку, надеясь контролировать поступающие на него жалобы, пояснили в прокуратуре. "Общее покровительство по службе должно было выражаться в осведомлении о жалобах и других сообщений, поступающих в один из отделов оперативного управления ГУСБ МВД России в отношении него и подчиненных", - процитировал сегодня представителя ведомства "Интерфакс".

Имя осужденного и дата вынесения приговора в этих публикациях не уточняются. На сайте управления МВД по Ставропольскому краю, по состоянию на 14.45 мск 21 января, отсутствуют комментарии относительно вынесенного сотруднику полиции приговора.