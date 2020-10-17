17 октября 2020, 10:28

Глава отдела ГИБДД в Ставрополе заподозрен во взяточничестве

Начальник межрайонного регистрационно-экзаменационного отдела Госавтоинспекции в Ставрополе заподозрен в том, что передал почти полмиллиона рублей сотруднику управления собственной безопасности МВД за покровительство по службе.

По данным следствия, подозреваемый в августе и сентябре передал по частям 450 тысяч рублей за покровительство по службе сотруднику главного управления собственной безопасности МВД, сообщило следственное управление Следственного комитета по Ставропольскому краю.

В отношении начальника отдела ГИБДД возбуждено дело по п. "б" ч. 4 ст. 291 УК России (дача взятки должностному лицу). "Подозреваемому судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - сказано в сообщении, опубликованном 16 октября на сайте ведомства.

Часть 4 статьи 291 УК России предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двенадцати лет.

"Кавказский узел" ранее писал, что замглавы Минстроя Ставрополья был заподозрен в систематическом взяточничестве. По мнению следствия, он более восьми лет получал взятки, общая сумма которых составила 15 млн рублей, сообщил Следком 14 октября.

Примечание:

"Полицейские на Ставрополье осуждены за вымогательство взятки", "Бывший замглавы ГИБДД Кабардино-Балкарии заявил о пытках и самооговоре", "Судья на Ставрополье осужден по делу о взятке".

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