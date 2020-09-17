Судья на Ставрополье осужден по делу о взятке

17 сентября 2020, 20:11

Бывший судья Минераловодского городского суда признан виновным в получении взятки. Он приговорен к пяти годам лишения свободы условно и штрафу.

Как сообщал "Кавказского узла", бывший судья Минераловодского горсуда в апреле был заподозрен в получении взятки при рассмотрении иска к страховой компании.

По данным следствия, судья при рассмотрении иска местного жителя к страховой компании о взыскании неустойки 100 тысяч рублей потребовал от его представителя взятку в размере 50 тысяч рублей. При этом, судья предупредил, что в противном случае снизит размер неустойки до 20 тысяч рублей. "Впоследствии судья вынес обещанное им решение и в своем кабинете получил от представителя истца первую часть взятки", - сообщило следственное управление Следственного комитета по Ставропольскому краю.

Бывший судья признан виновным по ст. 290 УК России (получение взятки). Приговором суда ему назначено наказание в виде пяти лет лишения свободы условно с испытательным сроком три года. Ему также назначен штраф в размере 1 миллион рублей, сказано в сегодняшнем сообщении на сайте ведомства.

Статья 290 УК России предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет со штрафом в размере до двадцатикратной суммы взятки или без такового.