08 апреля 2020, 17:45

Судья на Ставрополье заподозрен в получении взятки

Бывший судья Минераловодского горсуда подозревается в получении взятки при рассмотрении иска к страховой компании.

По данным следствия, судья во время рассмотрения гражданского иска местного жителя к страховой компании о взыскании неустойки 100 тысяч рублей потребовал от его представителя 50 тысяч рублей за решение в его пользу. В противном случае судья обещал снизить взыскание до 20 тысяч рублей.

Истец вынужден был согласиться с условиями, который озвучил судья. После вынесения обещанного решения суда он передал первую часть взятки, при этом обратившись к правоохранителям с заявлением о вымогательстве у него денег судьей. Судья был взят с поличным сотрудниками ФСБ при получении денег в его кабинете.

Судья подозревается в совершении преступления по пункту «б» части 5 статьи 290 УК РФ (получение взятки).

Пункт «б» части 5 статьи 290 УК РФ предусматривает наказание до двенадцати лет лишения свободы.

Расследование уголовного дела поручено первому отделу по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета России по Ставропольскому краю, говорится в сегодняшнем сообщении на сайте регионального управления СКР.

Задержание судьи в его кабинете при получении денег от истца произошло в июне 2019 года, передает NewsTracker.

Ранее "Кавказский узел" писал, что в апреле 2019 года ставропольский суд назначил 4,5 года колонии судье Ленинского райсуда, обвиненной в мошенничестве при трудоустройстве местного жителя.

Примечание:

"Замглавы ставропольского Ростехнадзора осужден за взяточничество", "Ставропольский судья лишен полномочий после видео с голой женщиной", "Ставропольский федеральный судья обвинен в мошенничестве".

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