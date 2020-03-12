Замглавы ставропольского Ростехнадзора осужден за взяточничество

12 марта 2020, 16:35

Суд признал бывшего заместителя руководителя Кавказского управления Ростехнадзора в Ставропольском крае виновным в получении миллиона рублей взятки от предпринимателя и назначил ему семь лет колонии.

Как писал "Кавказский узел", дело бывшего заместителя руководителя Кавказского управления Ростехнадзора в Ставропольском крае Дмитрия Заварзина было передано в суд в июле 2019 года.

Ессентукский городской суд приговорил Заварзина к семи годам колонии строгого режима, со ссылкой на пресс-службу Управления ФСБ по Ставропольскому краю сообщил сегодня "Блокнот-Ставрополь".

Суд признал Заварзина виновным в вымогательстве миллиона рублей у представителей коммерческой организации "Кварц - Новые Технологии", занимавшейся строительством Старомарьевской солнечной электростанции. Чиновник обещал за эти деньги согласовать допуск объекта в эксплуатацию, привел сообщение ФСБ "Интерфакс".

Приговор был вынесен 11 марта, следует из данных электронной картотеки на сайте Ессентукского городского суда. О сути приговора там не говорится.

На сайте Кавказского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору по состоянию на 16.35 мск 12 марта нет комментариев относительно приговора. Комментариями осужденного или его представителей "Кавказский узел" также не располагает.