07 июля 2020, 09:00

Следователи завели четвертое дело на главу Минстроя Ставрополья

Алексей Когарлыцкий подозревается в получении крупной взятки при строительстве корпуса краевого клинического онкодиспансера, сообщило Управление Следкома по Ставрополью.

Как сообщал "Кавказский узел", 8 ноября 2019 года Алексей Когарлыцкий был арестован по подозрению в злоупотреблении полномочиями, 11 ноября 2019 года чиновник был уволен с должности министра строительства и архитектуры Ставропольского края. В ноябре 2019 года следователи в отношении него возбудили уголовное дело о взяточничестве, а 25 мая Управление Следкома по Ставрополью сообщило о возбуждение третьего дела, по которому Когарлыцкий был заподозрен в злоупотреблении полномочиями при строительстве нового корпуса Ставропольской краевой детской больницы.

По версии следствия, в 2017 и 2018 годах на посту министра строительства и архитектуры Ставропольского края Алексей Когарлыцкий подписал документы о выполнении работ по оборудованию легкоатлетического манежа, хотя в действительности монтаж выполнен не был, а стоимость материалов была значительно завышена. Следком оценил ущерб краевому бюджету в 14 миллионов рублей. 

Очередное уголовное дело завели следователи с отношении Алексея Когарлыцкого, сообщило Следственное управление Следкома по Ставроплью.

По версии следствия, в 2018 году Минстрой Ставрополья заключил контракт с научно-проектным центром "Гипроздрав" на сумму свыше 100 миллионов рублей на разработку документации по строительству лечебно-диагностического корпуса краевого клинического онкодиспансера. Глава Минстроя Ставрополья и представитель научно-проектного центра "Гипроздрав" договорились, что 40 процентов от суммы госконтракта будут переданы Когарлыцкому, сообщило 6 июля на своем сайте Управление Следкома по Ставрополью.

После этого министр, используя служебное положение, помог ускорить госэкспертизу и проверку выполненных работ "Гипроздрава" и произвести незамедлительную оплату. "Согласно ранее достигнутой договоренности за данные действия Когарлыцкий получил взятку в размере 34 миллионов рублей", – отметило ведомство.

Новое уголовное дело возбуждено по материалам Управления ФСБ и МВД по Ставрополью, оно будет соединено с ранее возбужденными уголовными делами. "[Когарлыцкий] подозревается в получении взятки (часть 6 статьи 290 УК РФ)", – отметил Следком региона.

Часть 6 статьи 290 УК РФ "Получение взятки группой лиц в крупном размере", предусматривает до 15 лет лишения свободы.

Комментарии от Алексея Когарлыцкого или его представителей относительно заявления Управления Следкома по Ставропольскому краю не поступали.

Примечание:

"Суд продлил арест мэру Пятигорска", "Суд в Испании отпустил ставропольского чиновника под подписку о невыезде", "Следствие изъяло элитный автомобиль ставропольского министра".

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