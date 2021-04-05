Азербайджанский активист Салаев получил медпомощь в колонии после жалоб родных

05 апреля 2021, 23:32

Активиста партии Народного фронта Азербайджана Ализамина Салаева, родные которого пожаловались на неоказание медпомощи в колонии, осмотрели врачи и назначили лечение. После этого он пошел на поправку, сообщил сын оппозиционера.

Как писал "Кавказский узел", член партии Народного фронта Азербайджана Ализамин Салаев, который отбывает срок по обвинению в клевете и оскорблении после распространения в соцсетях видео с критикой в адрес полицейского, сообщил об избиениях в колонии после объявленной им в знак солидарности с Тофигом Ягублу голодовки.18 сентября 2020 года сын оппозиционера заявил о продолжении отцом голодовки, причиной которой являются также притеснения и физическое давление на него в колонии №16. 19 сентября Салаев после обращений к омбудсмену и в Пенитенциарную службу был переведен в другую колонию. Он заявил, что на новом месте у него нет жалоб на притеснения. Состояние здоровья активиста Сальянского районного отделения партии Народного фронта Азербайджана Ализамина Салаева резко ухудшилось в колонии, однако он не получает никакой медицинской помощи, сообщил сын оппозиционера.

На семиминутном видео в YouTube-канале Made in Azerbaijan показаны кадры спора между Ализамином Салаевым и человеком в штатском, который назван начальником одного из отделов полиции. Салаев обвинил этого человека в том, что обесчестив девушку, он не женился на ней, что вызвало возмущение жителей Сальяна, сообщил корреспондент "Кавказского узла", который перевел их диалог. Собеседник Салаева заявил, что Салаев не имеет права обвинять его, поскольку он не родственник девушки.

5 апреля Ализамин Салаев позвонил домой и сообщил, что ему оказали медпомощь, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" сын активиста Огтай Салаев.

«Наше обращение в Главное медицинское управление Минюста и освещение проблем со здоровьем отца в прессе, видимо возымели действие. В субботу (3 апреля) отца обследовали врачи колонии. Выяснилось, что он сильно простужен... Тест на COVID-19 оказался отрицательным. Мы рады этому, потому что больных коронавирусом со всех колоний отправляют в специализированное медучреждение Пенитенциарной системы для больных туберкулезом, и там есть риск заражения и этой болезнью», - сказал Огтай Салаев.

Он отметил, что активисту прописали лечение, и состояние его здоровья улучшилось. «Отцу назначили лекарства. Он пошел на поправку, сейчас ему значительно лучше», - пояснил Огтай Салаев.

По его словам, Ализамина Салаева не стали переводить в санитарно-медицинскую часть, он получает лечение в своей камере. «Не принципиально, где получает лечение отец. Главное - у него не коронавирус, его лечат, он пошел на поправку. Впрочем, в санчасти, наверное, ему все же ему было удобнее», - предположил сын оппозиционера.

Обычно в медпунктах колоний остаются не только больные, но и здоровые заключенные. Они просто проплачивают свое пребывание в более хороших условиях, чем скученные бараки, поэтому для многих реальных больных мест "не хватает", рассказал ранее исполнительный директор общественного объединения «Линия защиты» Руфат Сафаров. К Ализамину Салаеву может быть и предвзятое отношение из-за его политических убеждений", предположил он.

В колониях существует практика помещения состоятельных заключенных в медпункты на длительное время в обмен на денежное вознаграждение, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" глава Центра мониторинга политзаключенных Эльшан Гасанов. «Часто в медпунктах не хватает мест из-за того, что туда устраивают богатых заключенных... Неимущих госпитализируют уже, когда им совсем становится плохо. Тех, кто легко заболевает, в лучшем случае лечат в обычной камере. Конечно, от простуды можно вылечиться и в общей камере. Однако все равно для больного тяжело, когда его с температурой, кашлем, в вялом состоянии заставляют по несколько раз в день выходить на построение», - пояснил он.

В последнее время перестали поступать жалобы от заключенных на то, что инфицированных не изолируют, отметил Гасанов. «В начале пандемии было много жалоб на то, что заключённых с высокой температурой не изолируют от других осужденных. После протестов родственников заключенных, активного освещения этой темы в прессе и соцсетях в колониях стали проводиться тестирования на коронавирус и изоляция зараженных - не только заключенных, но и персонала», - сказал правозащитник.

Журналист Афган Мухтарлы также рассказал, что в местах заключения трудно получить медицинские услуги. "Добиться помещения в медпункт политзаключенному очень сложно. Я весь срок, несмотря на тяжелую форму сахарного диабета, периодические боли в сердце, в глазах не получал лечения в медпункте. Зато были заключенные, которые часто и на длительное время находились там, и внешне на больных людей не очень-то были похожи», - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

В ПНФА считают, что Ализамина Салаева преследуют по политическим мотивам. «Ализамин Салаев - один из самых активных членов нашей партии в регионах страны. За год перед этим приговором у него было четыре административных аресты. В январе 2019 года его арестовали первый раз - за организацию протестной акции и перекрытие автомобильной магистрали в Сальяне в знак солидарности проводящим в тюрьме голодовку блогером Мехманом Гусейновым. Через месяц его арестовали после интервью журналисту Афгану Садыгову на YouTube-канале Azad soz ("Свободное слово"). В этом интервью он рассказал о взяточничестве, коррупции и произволе в Сальянском районе. Он критиковал руководство района, депутата от района, генерала, деятельность правоохранительных органов. Он рассказывал о вырубке деревьев в парке и продаже этих участков под магазины, о незаконном платном лечении в госбольницах. Третий раз его арестовали в апреле за критику в соцсетях травли, устроенной провластным каналом, против журналистки Севиндж Османгызы", - рассказал корреспонденту «Кавказского узла» член президиума ПНФА Ильхам Гусейн.

Мехман Гусейнов 3 марта 2017 года был приговорен к двум годам тюрьмы по обвинению в клевете, которой суд счел его жалобы на пытки после задержания. За два месяца до завершения срока заключения, 26 декабря 2018 года, Пенитенциарная служба Азербайджана заявила, что Гусейнов избил сотрудника колонии. Правозащитники сочли, что новое уголовное дело - месть блогеру за критику в адрес властей. Активисты проводили голодовку в поддержку Гусейнова. После того как президент Азербайджана потребовал обеспечить объективность следствия, дело закрыли. 2 марта блогер вышел на свободу. В апреле 2019 года Институт свободы и безопасности репортеров после обнародования записи частной беседы журналистки Севиндж Османгызы на проправительственном телеканале заявил, что азербайджанские спецслужбы занимаются прослушкой ее разговоров. Вторгаясь в частную жизнь оппозиционных журналистов, власти пытаются заставить их замолчать, указал ИСБР.

По его словам, в четвертый раз Салаева арестовали 8 октября 2019 накануне пикета оппозиции, а в январе 2020 года активист был арестован из-за критики неблаговидных действий сотрудника полиции. "В итоге, по этому же делу его осудили по уголовной статье. При этом его не просто арестовывали, но и подвергали жестоким пыткам, поскольку это очень самоотверженный и несгибаемый человек. Даже находясь в заключении он проводил голодовку солидарности с оппозиционным политиком Тофигом Ягублу», - рассказал Гусейн.

Комментариями сотрудников отдела общественных связей Пенитенциарной службы "Кавказский узел" пока не располагает.

Напомним, Ализамин Салаев был задержан 13 января 2020 года на 30 суток после распространения в соцсетях видео с критикой в адрес полицейского. Лидер партии Народного фронта Азербайджана (ПНФА) Али Керимли и сын Салаева 22 января заявили, что активист после задержания подвергся пыткам, МВД отвергло эти утверждения. В феврале суд отклонил ходатайство защиты Салаева о расследовании его заявления о пытках. 20 апреля Салаева по обвинению в клевете и оскорблении приговорили к двум годам и трем месяцам лишения свободы. 11 июня рабочая группа азербайджанских правозащитников, активистов неправительственных организаций и юристов признала Ализамина Салаева политзаключенным.

Материалы о случаях преследования активистов в регионах Кавказа собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Преследование активистов". Также в разделе "Справочник" подготовлена справка "Преследование правозащитников и гражданских активистов в Азербайджане".