Активист ПНФА Салаев переведен в другую колонию после начала голодовки

22 сентября 2020, 10:49

Член Партии народного фронта Азербайджана Ализамин Салаев, который пожаловался на избиения в колонии и объявил голодовку, после обращений к омбудсмену и в Пенитенциарную службу переведен в другую колонию в пригороде Баку. На новом месте у оппозиционера нет жалоб на притеснения, рассказал сын Салаева.

Как писал "Кавказский узел", член партии Народного фронта Азербайджана Ализамин Салаев, который отбывает срок по обвинению в клевете и оскорблении после распространения в соцсетях видео с критикой в адрес полицейского, сообщил об избиениях в колонии после объявленной им в знак солидарности с Тофигом Ягублу голодовки.18 сентября сын оппозиционера заявил о продолжении отцом голодовки, причиной которой являются также притеснения и физическое давление на него в колонии № 16.

На семиминутном видео в YouTube-канале Made in Azerbaijan показаны кадры спора между Ализамином Салаевым и человеком в штатском, который назван начальником одного из отделов полиции. Салаев обвинил этого человека в том, что обесчестив девушку, он не женился на ней, что вызвало возмущение жителей Сальяна, сообщил корреспондент "Кавказского узла", который перевел их диалог. Собеседник Салаева заявил, что Салаев не имеет права обвинять его, поскольку он не родственник девушки.

Ализамина Салаева перевели в другую колонию, сообщил его сын Огтай Салаев корреспонденту "Кавказского узла". "19 сентября вечером отец позвонил и сообщил, что его перевели из колонии № 16, в колонию № 17 в поселке Бина (пригород Баку). На новом месте к нему работники отнеслись хорошо и условия там нормальные", - сказал Огтай Салаев.

Сын политика не знает, что стало причиной перевода отца в другое учреждение. "Я обращался в аппарат омбудсмена, Красный Крест, но ответа не получил. Не знаю, что послужило причиной, но в любом случае мы рады, что с отцом все в порядке", - отметил Огтай Салаев.

Адвокат Эльчин Садыгов подтвердил перевод Ализамина Салаева в другую колонию. Ранее он обращался в Пенитенциарную службу с письменным запросом в связи с давлением на Салаева, но ответа не получил. "В любом случае, перевод в другую колонию можно считать реакцией Пенитенциарной службы на его голодовку", - сообщил защитник корреспонденту "Кавказского узла". В ближайшие дни Эльчин Садыгов намерен посетить подзащитного.

Омбудсмен получил от сына Ализамина Салаева обращение с жалобами на условия содержания отца, в связи с чем был направлен запрос в Пенитенциарную службу, сообщил представитель аппарата омбудсмена корреспонденту "Кавказского узла".

В отделе общественных связей Пенитенциарной службы воздержались от комментариев, сославшись на то, что информация о перемещении осужденных предоставляется только членам их семей. В представительстве международного комитета Красного Креста в Баку корреспонденту "Кавказского узла" также не стали комментировать ситуацию, отметив, что согласно мандату организации, не информируют СМИ о планах по посещению заключенных и не называют их имена.

Перевод Салаева в другую колонию, вероятно, связан с реакцией Пенитенциарной службы на его голодовку на фоне большого резонанса аналогичной акции Тофига Ягублу, считает координатор Центра против пыток и репрессий Намизад Сафаров. "В последнее время участились случаи голодовок в тюрьмах. И, чтобы не разрасталась еще одна общественная кампания в защиту политзаключенного, решили проблему, переведя его в другую колонию", - сказал правозащитник корреспонденту "Кавказского узла".

Тофиг Ягублу своей голодовкой требовал отменить обвинительный приговор и оправдать его по делу о хулиганстве. Еще в ходе процесса он заявил о необъективности судебного разбирательства и обвинил суд "в выполнении политического заказа". Защита указывала на нарушения в деле политика. 18 сентября суд решил перевести Ягублу под домашний арест, после этого он согласился прервать голодовку.

Напомним, что Ализамин Салаев был задержан 13 января на 30 суток в административном порядке после распространения в соцсетях видео с критикой в адрес полицейского. Лидер партии Народного фронта Азербайджана (ПНФА) Али Керимли и сын Салаева 22 января заявили, что активист после задержания подвергся пыткам, МВД отвергло эти утверждения. В феврале суд отклонил ходатайство защиты Салаева о расследовании его заявления о пытках. 20 апреля Салаева по обвинению в клевете и оскорблении приговорили к двум годам и трем месяцам лишения свободы. 11 июня рабочая группа азербайджанских правозащитников, активистов неправительственных организаций и юристов признала Ализамина Салаева политзаключенным.

Зампред ПНФА Гезяль Байрамлы назвала 46-летнего Ализамина Салаева одним из самых активных членов партии в регионах страны. "Ализамин Салаев резко критиковал коррупцию, чиновничий произвол, нарушения прав граждан. В январе 2019 года он организовал протестную акцию в защиту блогера Мехмана Гусейнова, за что его арестовали в административном порядке. Следующий раз его арестовали за критику вырубки деревьев под строительство коммерческих объектов. Его преследовали за критику оказания платных услуг в госбольницах. А нынешнее дело связано за то, что он выразил протест против надругательства полицейского над местной жительницей. За год с небольшим его пять раз арестовали в административном порядке, а сейчас бросили в тюрьму длительный срок", - сказала Байрамлы.

В 2019 году Салаев четыре раза подвергался административным арестам. 10 января 2019 года за участие в акции протеста в защиту блогера Мехмана Гусейнова ему дали 25 суток. 18 февраля того же года, накануне митинга в Баку, ему дали 15 суток. 7 мая 2019 года Ализамина Салаева приговорили к 15 суткам административного ареста по обвинению в неподчинении полиции. После выхода на свободу он рассказал о пытках в полиции. В октябре 2019 года он получил 15 суток ареста накануне протестной акции оппозиции.