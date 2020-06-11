Азербайджанские активисты насчитали 108 политзаключенных в стране

11 июня 2020, 12:12

108 фамилий включены в обновленный список политзаключенных, составленный рабочей группой азербайджанских правозащитников, активистов неправительственных организаций и юристов. В документе нашла отражение и спецоперация полиции в "Йени Йасамал" 8 июня.

Как сообщал "Кавказский узел", 26 ноября 2019 года рабочая группа распространила список политзаключенных, в котором были указаны фамилии 112 человек.

После обнародования предыдущего списка на свободу вышли 11 человек, в том числе четыре - по решениям судов, четыре - по завершении срока наказания, двое были помилованы, одному смягчены условия домашнего ареста. Среди освободившихся - журналист-расследователь Афган Мухтарлы, которому суд сократил наказание. Остальные освобожденные - религиозные активисты, говорится в обнародованном 10 июня отчете рабочей группы.

"Порочная практика, когда вместо освобождаемых политзаключенных появляются новые, продолжается. За прошедший период список пополнился семью новыми политзаключенными. Это член Национального совета демократических сил Тофиг Ягублу, активисты партии Народного фронта Азербайджана Ализамин Салаев, Горхмаз Алиев, Агиль Гумбатов, Ниямеддин Ахмедов, Саид Мамедзаде и верующий активист Фирудин Зейналов", - сказал координатор рабочей группы, глава Общества правового просвещения Интигам Алиев корреспонденту "Кавказского узла".

Алиев акцентировал внимание на деле Агиля Гумбатова. "Он включен в список из-за того, что его заключение в психбольницу было вызвано политическими мотивами. Его принудительно поместили туда после резкой критики в социальных сетях в адрес президента Азербайджана Ильхама Алиева. Это восстановление позорной советской традиции заключать в психбольницы диссидентов", - заявил координатор рабочей группы.

В списке рабочей группы - четыре журналиста, в том числе главный редактор религиозного сайта xeber44.com Араз Гулиев, главный редактор сайта kent.info Эльчин Исмаиллы, региональный корреспондент газеты "Азадлыг" Зия Асадли и руководитель сайта xeberman.com Полад Асланов.

В группу "Политические и общественные активисты" вошли 12 человек, в том числе Фуад Ахмедли, Орхан Бахышлы, Салех Рустамов, Агиль Магеррамов, Бабек Гасанов, Паша Умудов, Тофиг Ягублу, Ализамин Салаев, Горхмаз Алиев, Агиль Гумбатов, Ниямеддин Ахмедов и Саид Мамедзаде.

За исключением члена партии "Мусават" и Национального совета демократических сил Тофига Ягублу и бывшего члена партии Народного фронта Азербайджана (ПНФА) Салеха Рустамова, все участники этой группы - действующие члены ПНФА.

Самую большую группу политзаключенных составляют верующие - 43 человека. В частности, это осужденные после событий в Нардаране во главе с лидером движения "Мусульманское единство" Талехом Багирзаде, арестованные вместе с лидером Исламской партии Мовсумом Самедовым, а также богослов Абгюль Сулейманов.

Материал о поселке Нардаран и конфликтах его жителей с властями опубликован в разделе "Справочник" на "Кавказском узле".

В категории "Приговоренные к пожизненному лишению свободы" остаются трое бывших сотрудников отряда полиции особого назначения (ОПОН) - Эльчин Амирасланов, Сафа Поладов и Ариф Кязимов, которые были приговорены к смертной казни после мятежа в марте 1995 года. Когда смертную казнь отменили, им заменили расстрел на пожизненное заключение.

"Это противоречит принципу права - закон не имеет обратной силы. На момент осуждения их, альтернативой смертной казни было 15 лет лишения свободы. С другой стороны, эти люди уже почти четверть века находятся в тюрьмах", - сказал Интигам Алиев.

Кроме того, в списке все еще находятся трое остающихся в тюрьме верующих из "группы Саида Дадашбейли", которые в 2007 году были осуждены по обвинению в сотрудничестве со спецслужбами Ирана и намерении свергнуть конституционный строй. Составители списка считают, что следствие и суд проводились "с настолько грубыми нарушениями, что молодых людей признали виновными даже не в попытке, а в захвате власти, то есть - в несуществующем событии". "Этим лицам остаются до завершения срока наказания считанные месяцы. Но власти даже в условиях пандемии не позволили им выйти досрочно на основе решения суда", - в свою очередь сказал другой член рабочей группы, юрист Института права медиа (ИПМ) Халид Агалиев.

10 декабря 2007 года суд приговорил Саида Дадашбейли и еще трех членов его группы к 14 годам колонии строгого режима, а остальных участников - к срокам заключения от двух до 13 лет. Дадашбейли был признан виновным в сотрудничестве с радикальными исламистскими организациями с целью создания религиозного государства, управляемого законами шариата. Подсудимые и их родственники заявили, что считают дело сфабрикованным, а приговор несправедливым.

В группе "Политический заложник" значится Эмин Шагиев (Сагиев), арестованный, как считают активисты, в связи с оппозиционной журналистской деятельностью своего родственника Тюркеля Азертюрка.

Другая большая группа после "Верующих" - осужденные по "Гянджинскому делу". В ней значатся 42 человека. Из этой группы выбыли шесть человек, у которых истек срок наказания, сказал Агалиев.

Он обратил внимание на то, что "в официальной версии утверждалось о религиозном характере протеста". "Наши расследования показали, что причиной недовольства населения было беззаконие местных структур власти", - заявил Агалиев.

По его словам, следствие велось с грубыми нарушения закона и прав обвиняемых, которые не могли связаться с близкими, позвонить им, привлечь адвокатов по выбору.

"Судьи не обращали внимание на заявления обвиняемых о пытках. Исследование документов уголовного дела, нарушения прав обвиняемых позволяют считать, что этих людей осудили по политическим мотивам", - подчеркнул Агалиев.

На главу администрации Гянджи Эльмара Велиева 3 июля 2018 года было совершено покушение. Силовики назвали это терактом, задержав подозреваемого - уроженца Гянджи Юниса Сафарова. После начались протесты, участники которых выразили недовольство работой самого Велиева. 10 июля 2018 года около 200 человек участвовали в митинге в Гяндже, требуя расследовать действия не только нападавших, но и Велиева. При разгоне акции погибли два офицера полиции. В конце августа 2018 года Велиев был освобожден от должности.

Рабочая группа также указывает на усиление в период карантинных ограничений давления власти на граждан по политическим мотивам.

"В КоАП была включена статья 211 (нарушение карантинного режима), которая позволяет полиции проводить произвольные задержания. По этой статье и по ст. 535.1 (неподчинение полиции) были арестованы в административном порядке около трех десятков активистов, журналистов и верующих. Многие жаловались на побои и пытки в отделениях и управлениях полиции", - сказал Халид Агалиев.

В отчете рабочей группы нашла отражение и спецоперация полиции в "Йени Йасамал" 8 июня, когда были задержаны 11 человек, подозреваемых в совершении административного правонарушения.

Авторы исследования осудили задержания с унижением достоинства людей и распространения видео спецоперации.

8 июня около 50 сотрудников полка быстрого реагирования МВД Азербайджана провели спецоперацию в жилом массиве "Йени Йасамал" в Баку. Были задержаны 11 жителей. По версии силовиков, задержанные накануне вечером бросали с балконов различные предметы в полицейских, которые задерживали нарушителей карантина. Правозащитники назвали операцию силовиков карательной акцией.

Рабочая группа призвала власти Азербайджана "не использовать кризис в связи с пандемией для атак на права человека, прекратить подавлять критические голоса и пресекать силой мирные протесты".

Официальные лица Азербайджана пока не отреагировали на отчет рабочей группы. Однако власти отвергают утверждения о нарушении прав и свобод человека в стране. В ноябре 2019 года президент Азербайджана Ильхам Алиев раскритиковал международные правозащитные организации за двойные стандарты. По его словам, когда в Европе действия властей "приводят к увечьям и гибели манифестантов", правозащитные организации и международные структуры молчат, а "небольшой эпизод" в Баку, когда без применения силы была пресечена несанкционированная акция оппозиции, вызвал их недовольство.

Случаи преследования активистов в регионах юга России и Кавказа освещаются на странице "Кавказского узла" "Преследование активистов". Также на "Кавказском узле" содержится справка "Преследование правозащитников и гражданских активистов в Азербайджане".

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