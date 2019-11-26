Список политзаключенных в Азербайджане сократился на семь человек

26 ноября 2019, 00:52

Рабочая группа азербайджанских правозащитников, активистов неправительственных организаций и юристов обнародовала обновленный список политзаключенных из 112 фамилий. Дела еще 11 заключенных остаются под мониторингом структуры.

Как сообщал "Кавказский узел", 3 сентября рабочая группа распространила список политзаключенных, в котором были указаны фамилии 119 человек.

Обновленный список политзаключенных рабочая группа обнародовала 25 ноября. "За период после обнародования предыдущего отчета 3 сентября на свободу вышли восемь человек. Пятерым из них, в том числе четырем фигурантам "Гянджинскго дела" и правозащитнику Алиаббасу Рустамову было смягчено наказание. Еще трое, включая члена ПНФА Асифа Юсифли и двух религиозных активистов, вышли на свободу по окончании сроков наказания", - рассказал корреспонденту "Кавказского узла" координатор рабочей группы, глава Общества правового просвещения Интигам Алиев.

Кроме того, по его словам, осужденный по "Гянджинскому делу" Эшгин Гулиев скончался в тюрьме от болезни.

В Гяндже в июле 2018 года после нападения на главу администрации Эльмара Велиева и задержания подозреваемого около 200 человек вышли на акцию и потребовали расследовать действия не только нападавших, но и самого Велиева. При разгоне акции погибли двое полицейских. По делу о беспорядках были осуждены около 60 человек. Один из них - Эшгин Гулиев - скончался в тюремной больнице 29 сентября. У него был целый ряд тяжелых заболеваний, но состояние усугубили пытки и несправедливый приговор, заявили правозащитники.

В список были включены два человека - активист ПНФА Паша Умудов и Агшин Аскеров. Умудов был арестован накануне митинга оппозиции 19 октября по обвинению в незаконном обороте наркотиков. В отчете правозащитников сказано, что достоверных доказательств его вины не было представлено. Агшина Аскерова арестовали в связи с событиями в Гяндже в 2018 году, но судили в Нахичевани. Он в звании капитана служил в войсковой части в Нахичеванской автономной республике. Его посты о событиях в Гяндже в Facebook были интерпретированы как открытые призывы против государства, и он был осужден к 5,5 года лишения свободы, отмечено в отчете.

112 человек в списке политзаключенных разбиты на семь групп. В группе "Журналисты и блогеры" - пять человек, в том числе главный редактор религиозного сайта xeber44.com Араз Гулиев, главный редактор сайта kent.info Эльчин Исмаиллы, журналист-расследователь Афган Мухтарлы, региональный корреспондент газеты "Азадлыг" Зия Асадли и руководитель сайта xeberman.com Полад Асланов.

В группе "Политические и общественные активисты" - семь человек. Это активисты партии Народного фронта Азербайджана Фуад Ахмедли, Орхан Бахышлы, Мирфейзулла Сеидов, Агиль Магеррамов, Бабек Гасанов и Паша Умудов, а также бывший член Народного фронта Азербайджана и бывший глава Гедабекского района Салех Рустамов.

Группа "Верующие активисты" насчитывает 45 имен. В частности, это осужденные после событий в Нардаране во главе с лидером движения "Мусульманское единство" Талехом Багирзаде, арестованные вместе с лидером Исламской партии Мовсумом Самедовым, а также богослов Абгюль Сулейманов.

Материал о поселке Нардаран и конфликтах его жителей с властями опубликован в разделе "Справочник" на "Кавказском узле".

В категории "Приговоренные к пожизненному лишению свободы" остаются трое бывших сотрудников отряда полиции особого назначения (ОПОН) - Эльчин Амирасланов, Сафа Поладов и Ариф Кязимов, которые были приговорены к смертной казни после мятежа в марте 1995 года. Когда смертную казнь отменили, им заменили расстрел на пожизненное заключение.

Кроме того, в списке все еще находятся трое остающихся в тюрьме верующих из "группы Саида Дадашбейли", которые в 2007 году были осуждены по обвинению в сотрудничестве со спецслужбами Ирана и намерении свергнуть конституционный строй. Составители списка считают, что следствие и суд проводились "с настолько грубыми нарушениями, что молодых людей признали виновными даже не в попытке, а в захвате власти, то есть в несуществующем событии".

10 декабря 2007 года суд приговорил Саида Дадашбейли и еще трех членов его группы к 14 годам колонии строгого режима, а остальных участников - к срокам заключения от двух до 13 лет. Дадашбейли был признан виновным в сотрудничестве с радикальными исламистскими организациями с целью создания религиозного государства, управляемого законами шариата. Подсудимые и их родственники заявили, что считают дело сфабрикованным, а приговор несправедливым.

В группе "Политический заложник" значится Эмин Шагиев (Сагиев), арестованный, как считают активисты, в связи с оппозиционной журналистской деятельностью своего родственника Тюркеля Азертюрка.

Самая большая группа в списке - это осужденные по "Гянджинскому делу", в ней значатся 48 человек. Из этой группы выбыли четыре человека, которых освободил апелляционный суд, однако под мониторингом находятся дела еще девяти человек арестованных, сказал Интигам Алиев.

"Следствие по делам обвиняемых в связи с событиями в Гяндже велось с грубыми нарушениями процессуальных норм. Обвинения были квалифицированы арестованным произвольно. Это была спонтанная акция в связи с распространением в соцсетях и СМИ фото Юниса Сафарова (обвиняется в покушении на бывшего главу Гянджи) со следами насилия на лице и утверждений о пытках. Законодательство не требует разрешения на спонтанные акции. В частности, об этом говорится в статье 5 закона о свободе собраний. Несмотря на то, что в официальной версии утверждалось о религиозном характере протеста, наши расследования показали, что причиной недовольства населения было беззаконие местных структур власти", - заявил Интигам Алиев.

По его словам, после задержания "права обвиняемых грубо попирались, они не могли связаться с близкими, позвонить им, привлечь адвокатов по выбору". "На судебных процессах они рассказывали о пытках. При этом суды, избирая меры пресечения, не реагировали на жалобы обвиняемых. В целом, исследование документов уголовного дела, нарушения прав обвиняемых позволяют считать, что этих людей осудили по политическим мотивам", - подчеркнул глава Общества правового просвещения.

Он отметил, что, несмотря на сокращение политзаключенных, наблюдается другая негативная тенденция - проведение массовых политически мотивированных административных арестов.

"За последний год резко увеличилось число политически мотивированных административных арестов. Так, накануне акции оппозиции 19 октября и после нее были арестованы около 40 активистов. Аресты проводятся по надуманным обвинениям - часто за неповиновение полиции и мелкое хулиганство. Судебные разбирательства проводятся формально. Свидетельствуют против задержанных сами же сотрудники полиции. Политически мотивированные административные аресты превращаются в распространенную акцию. С начала года были арестованы около 100 человек", - заявил Интигам Алиев.

Он также сообщил, что дела 11 человек остаются под мониторингом. Это журналистка Шафаг Агабалаева (Агаджан) и еще девять фигурантов "Гянджинского дела". Кроме того, рабочая группа следит за делом Ренада Алиева, брата Риада Алиева, который критикует власти Азербайджана, находясь за рубежом.

Другой член рабочей группы, глава НПО "Демократическая школа журналистики" Ровшан Гаджибейли упомянул еще один список политзаключенных и пояснил разницу между ними.

"Есть расхождения относительно лиц, приговоренных к смертной казни в середине 1990-х годов. В 1998 году, после отмены смертной казни решением парламента, им автоматически в качестве альтернативного наказания назначили пожизненное заключение. Однако это противоречит принципу "закон не имеет обратной силы". На момент их осуждения альтернативным наказанием смертной казни было 15 лет лишения свободы", - сказал Гаджибейли корреспонденту "Кавказского узла".

Союз "За свободу политзаключенных Азербайджана" 6 ноября распространил обновленный список политзаключенных в связи с освобождением некоторых из них и установлением политических мотивов в делах вновь осужденных, а также одного нового арестованного. В список включены 135 человек.

По словам Гаджибейли, в начале 2000-х годов эксперты Совета Европы взяли к рассмотрению дело 16 заключенных из указанной категории. "Один из них уже скончался. 12 других не были признаны политзаключенными. Эксперты СЕ только троих признали политзаключенными: это Эльчин Амирасланов, Сафа Поладов и Ариф Кязимов. Они были арестованы по делу о попытке мятежа ОПОН в марте 1995 года. В отчете докладчика ПАСЕ Кристофа Штрассера в 2013 году также эти трое были признаны политзаключенными. В нашем списке также они трое", - отметил он.

Однако, по его словам, рабочая группа поддерживает общественные усилия по пересмотру дел всех, кому пожизненное наказание было назначено "автоматически".

"Пожизненники имеют право просить о пересмотре дел спустя 20 лет после отбытия срока. А многие из них уже подошли к сроку 25 лет лишения свободы, являющегося максимальным в уголовном законодательстве. Поэтому мы считаем, что они могут рассчитывать на освобождение. Некоторые из них имеют серьезные проблемы со здоровьем", - сказал Гаджибейли.

Кроме того, в списках политзаключенных есть разница в количестве по делам осужденных в связи с событиями в Гяндже. "Но, у нас в мониторинге дела еще девяти человек. В случае подтверждения политических мотивов эта разница исчезнет", - пояснил глава НПО.

Он подчеркнул, что при составлении списка активисты исходили из критериев понятия политзаключенных, установленных ПАСЕ.

Пять критериев понятия "политзаключенный", согласно принятой 3 октября 2012 года ПАСЕ резолюции: a) если задержание нарушило одну из основных гарантий, изложенных в Европейской конвенции по правам человека и протоколов к ней; b) решение о содержании под стражей вынесено по чисто политическим причинам без связи с уголовным преступлением; c) продолжительность содержания под стражей не пропорциональна преступлению; d) если по политическим мотивам человек задержан на дискриминационной основе по сравнению с другими лицами; e) задержание является результатом разбирательств, которые были явно несправедливыми и связаны с политическими мотивами.

В заключение стостраничного исследования рабочая группа выдвигает рекомендации. Она призывает власти незамедлительно освободить всех политзаключенных и прекратить впредь преследования граждан по политическим мотивам. Кроме того, рабочая группа призывает международное сообщество "оказать давление на правительство Азербайджана с целью положить конец этой порочной практике".

Ранее член рабочей группы, эксперт в области права медиа Халид Агалиев пояснил корреспонденту "Кавказского узла" различия в подходах этой структуры от других правозащитных организаций. "Каждая организация вправе составлять свои списки. Наша группа включает в себя как представителей правозащитной сферы, так и экспертов-юристов и журналистов. Она была создана в 2014 году, как раз после ареста ведущих правозащитников. Тогда мы решили вместе продолжить эту работу, чтобы более всесторонне изучать дела, исключать субъективизм в оценке уголовного дела каждого. И мы договорились принимать решения консенсусом", - сказал Агалиев.

Власти Азербайджана отрицают наличие в стране политзаключенных.

Новости о преследовании активистов, правозащитников и журналистов в регионах Кавказа "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Преследование активистов". Также "Кавказский узел" опубликовал справку "Преследование правозащитников и гражданских активистов в Азербайджане".