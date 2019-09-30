Правозащитники связали с пытками смерть осужденного по "гянджинскому делу"

30 сентября 2019, 15:18

Участник протестов в Гяндже Эшгин Гулиев скончался в тюремной больнице 29 сентября. У Гулиева был целый ряд тяжелых заболеваний, но его состояние усугубили пытки и несправедливый приговор, заявили азербайджанские правозащитники.

Как писал "Кавказский узел", 19 сентября суд вынес обвинительный приговор группе из семи обвиняемых по делу о беспорядках в Гяндже. Эщгин Гулиев получил 20 лет. Он и другие осужденные не признали своей вины.

3 июля 2018 года на главу администрации Гянджи Эльмара Велиева было совершено покушение. Силовики назвали покушение терактом и задержали подозреваемого, уроженца Гянджи Юниса Сафарова. 10 июля 2018 года около 200 человек приняли участие в акции протеста в Гяндже и потребовали расследовать действия не только нападавших, но и самого Велиева. При разгоне митинга погибли два офицера полиции. В конце августа 2018 года Велиев был освобожден от занимаемой должности.

Гулиев скончался 29 сентября от "сердечно-легочной недостаточности на фоне глубокой комы, 4-ой степени СПИДа, вирусного гепатита С, анемии, опухоли головного мозга", сообщили сегодня корреспонденту "Кавказского узла" в отделе общественных связей Пенитенциарной службы. По словам представителя ведомства, все эти болезни были диагностированы у Гулиева еще при поступлении в Бакинский следственный изолятор в августе 2018 года, с тех пор он находился в тюремной больнице.

Глава Комитета против репрессий и пыток Огтай Гюльалыев считает, что на состояние Гулиева повлили пытки во время предварительного следствия и "психологическое потрясение от несправедливого приговора". "Мониторинг судебного процесса показал, что Эшгина Гулиева, как и многих других обвиняемых по «гянджинскому делу», осудили необоснованно. Этот парень ни в чем не повинен. Его болезни усугубились на фоне отсутствия эффективного лечения. Это уже второй случай смерти обвиняемого по «Гянджинскому делу». В июле скончался Айдын Гурбанов", - сказал Гюльалыев корреспонденту "Кавказского узла".

Айдын Гурбанов скончался в тюремной больнице 10 июля, после того, как впал в кому на последней стадии онкологического заболевания. При жизни Гурбанова защита просила отпустить его из-под стражи, но это не было сделано, несмотря на тяжелую болезнь.

Гюльалыев отметил, что Комитет против репрессий и пыток собирался на этой неделе внести Гулиева в список политзаключенных.

Последний раз список заключенных, составленный рабочей группой азербайджанских правозащитников, активистов неправительственных организаций, обновлялся 3 сентября. Тогда в него попали 119 имен, в том числе 52 осужденных по "гянджинскому делу".

Смерть Гулиева привлекла внимание к порокам судебно-правовой системы Азербайджана, отметила зампред гражданского движения D-18 Самира Агаева. "Вслед за Айдыном Гурбанов в заключении скончался Эшгин Гулиев. Исследование их дел дает основания полагать, что люди были арестованы без достоверных доказательств вины, подвергались пыткам. Все это подорвало их здоровье и привело к смерти. Наша организация выступила с заявлением и потребовала создания независимой судебной системы, которая была бы на страже прав граждан и оберегала бы их от необоснованного преследования по сфабрикованным обвинениям. Мы потребовали также прекращения пыток", - сказала Агаева корреспонденту "Кавказского узла".

Комментариями членов семьи Гулиева относительно его смерти "Кавказский узел" не располагает.

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