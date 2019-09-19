Семь обвиняемых по делу о беспорядках в Гяндже получили тюремные сроки

19 сентября 2019, 20:07

Группу из семи обвиняемых по делу об участии в беспорядках в Гяндже суд в Баку приговорил сегодня к лишению свободы на сроки от двух до 20 лет. Подсудимые не признали вину, сообщила член Общественного комитета защиты прав обвиняемых по "Гянджинскому делу" Арзу Абдулла.

Как писал "Кавказский узел", 9 августа Гянджинский апелляционный суд завершил рассмотрение жалобы одной из групп осужденных по событиям в Гяндже в июле 2018 года, насчитывающей 11 человек. Четыре человека были освобождены, еще семерым сокращены сроки наказания. 15 августа было оглашено решение апелляционного суда по делу другой группы обвиняемых. Осужденные и их родственники бурно отреагировали на то, что суд не освободил их, а лишь смягчил приговор. Силовики для наведения порядка применили слезоточивый газ. 26 августа апелляционный суд смягчил наказания восьми осужденным за участие в беспорядках в Гяндже, а 30 августа освободил одного и сократил сроки еще пятерым.

На главу администрации Гянджи Эльмара Велиева 3 июля 2018 года было совершено покушение. Силовики назвали покушение терактом и задержали подозреваемого, уроженца Гянджи Юниса Сафарова, что привело к массовым протестам, участники которых выразили недовольство работой самого Велиева. 10 июля 2018 года около 200 человек приняли участие в акции протеста в Гяндже и потребовали расследовать действия не только нападавших, но и самого Велиева. При разгоне митинга погибли два офицера полиции. В конце августа 2018 года Велиев был освобожден от занимаемой должности.

Сегодня завершился процесс по делу очередной группы осужденных по делу о беспорядках в Гяндже. Дело рассматривалось Гянджинским судом по тяжким преступлениям в здании Сабунчинского районного суда Баку, сообщила корреспонденту "Кавказского узла" член Общественного комитета защиты прав обвиняемых по "Гянджинскому делу" Арзу Абдулла.

"Как и на предыдущих заседаниях, журналистов и представителей общественности на оглашение приговора не пустили. В зал пропустили только членов семей обвиняемых. О приговоре мы узнали от родителей и адвокатов осужденных. Некоторым из этой группы вынесли особо суровые приговоры - до 20 лет лишения свободы. Им вменили, помимо участия в беспорядках, также соучастие в убийстве сотрудников полиции. Однако, как говорили сами обвиняемые и их родители, в суде не были представлены доказательства совершения ими каких-либо преступлений. Некоторых вообще 10 июля 2018 года не было в Гяндже, и они точно не могли совершить инкриминируемое им преступление", - заявила Абдулла.

По ее словам, суд приговорил Эшгина Гулиева к 20 годам лишения свободы, Огтая Гусейнзаде и Урфана Мамедова - к 18 годам, Рауфа Байрамова - к девяти годам, Аббаса Аббасова и Эльшана Мамедова - к семи, Гусейна Байрамова - к двум годам.

"Рауф Байрамов и Гусейн Байрамов - отец и сын. То есть, из одной семьи осудили сразу двух лиц. Причем Гусейну дали два года якобы за то, что он знал, но не донес о готовящемся преступлении. Родители осужденных были сильно разгневаны несправедливостью приговора. После суда женщины выкрикивали проклятия в адрес власти. Они убеждены в невиновности своих детей", - рассказала Абдуллаева.

По ее словам, родители и адвокаты сказали, что подадут апелляцию на приговор.

Координатор Комитета против репрессий и пыток Огтай Гюльалыев считает, что обвиняемых преследует необоснованно.

"Очевидно, что суд не провел справедливого разбирательства. Все жалобы обвиняемых на пытки на предварительном следствии не были расследованы. Этой группе вынесли наиболее длительные сроки. Видимо, просто на этих людей решили возложить вину за гибель сотрудников полиции. Безусловно, эта группа также будет признана политзаключенными, так как достоверных доказательств вины подсудимых не было представлено. Теперь гнев людей направлен против власти", - сказал Гюльалыев.

Он также отметил, что родители осужденных рассказывали о том, что перестали верить власти, поскольку их обращения и жалобы в различные инстанции не дали результата.

"Оглашение приговора несколько раз откладывалось. Каждый раз родителями приходилось приезжать из Гянджи в Баку. Многим негде было оставаться. Некоторые просто ночевали в парках. Мы будем поддерживать усилия этих людей и в апелляционной инстанции. Международные организации уже информированы о нарушениях в этих делах. На днях мы передали в представительство ЕС все досье по гянджинскому делу. До того материалы были переданы докладчику ПАСЕ по политзаключенным в Азербайджане. Представители Западных структур тоже не верят в то, что обвиняемые были связаны с исламскими радикалами. Некоторые из них вообще не верующие", - заявил Гюльалыев корреспонденту "Кавказского узла".

В Сабунчинском районном суде отказались от комментариев, отметив, что не имеют отношения к разбирательству, поскольку само расследование вел Гянджинский суд по тяжким преступлениям. Представители Гянджинского суда и стороны обвинения оказались недоступны для комментариев.

Рабочая группа азербайджанских правозащитников, активистов неправительственных организаций и юристов, координатором которой является Интигам Алиев, обнародовала 3 сентября обновленный список политзаключенных из 119 фамилий.

Новости о преследовании активистов, правозащитников и журналистов в регионах Кавказа "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Преследование активистов". Также "Кавказский узел" опубликовал справку "Преследование правозащитников и гражданских активистов в Азербайджане".