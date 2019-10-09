Два оппозиционера арестованы в Баку

09 октября 2019, 16:47

Активисты Партии народного фронта Азербайджана Эльхан Алиев и Ализамин Салаев, задержанные накануне акции в Баку, приговорены к 15 суткам ареста по обвинению в неподчинении полиции. В партии их арест назвали политически мотивированным.

Как писал "Кавказский узел", 8 октября в Баку активисты потребовали обеспечить свободу собраний на акции, которую Национальному совету демократических сил (НСДС) впервые удалось согласовать перед зданием городской администрации. Бакинские силовики пропустили на место проведения пикета лишь 50 человек, около 20 активистов, пытавшихся прорвать полицейский кордон, были задержаны, заявили оппозиционеры. Полиция тем временем насчитала 26 нарушителей во время пикета.

Наримановский районный суд Баку сегодня приговорил активистов Партии народного фронта Азербайджана (ПНФА) Эльхана Алиева и Ализамина Салаева к 15 суткам административного ареста, признав их виновными по ст. 535.1 (неподчинение законным требованиям сотрудников полиции) КоАП Азербайджана, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" член Президиума Высшего меджлиса партии Ильхам Гусейн.

По его словам, активисты были задержаны за день до пикета оппозиции в центре Баку. "Ализамин Салаев, член Сальянской районной организации ПНФА приехал в Баку накануне пикета, чтобы принять участие в акции. Эльхан Алиев живет в Баку, он член Бинагадинской районной организации партии. 7 октября их забрали прямо из чайханы. Только вчера (8 октября) к вечеру удалось прояснить, что их содержат в 16-ом отделении Наримановского районного управления полиции Баку. Сегодня над ними провели судебной процесс и арестовали каждого на 15 суток по обвинению в неподчинении полиции", - заявил Гусейн.

Он считает обвинения, выдвинутые активистам, надуманными. "Их взяли в чайхане. Думаю, что просто за ними была слежка. Мы полагали, что накануне протестной акции могут быть задержания наших активистов, которые ранее активно участвовали в митингах. Некоторые из предосторожности оставались в других местах и отключили мобильные телефоны. Видимо, правоохранителям попались Эльхан Алиев и Ализамин Салаев и их взяли. Оба и в прошлом участвовали в протестных акциях. Ализамина уже в этом году арестовывают в третий или четвертый раз", - сказал Гусейн.

7 мая Ализамин Салаев был приговорен к 15 суткам административного ареста по обвинению в неподчинении полиции. В ПНФА арест назвали политически мотивированным. Когда он вышел на свободу после третьего административного ареста за полгода, то рассказал о пытках во время второго ареста.

Гусейн отметил, что для защиты арестованных будут привлечены независимые адвокаты, которые подготовят апелляционную жалобу.

В Наримановском районном суде Баку корреспонденту "Кавказского узла" подтвердили, что Салаев и Алиев арестованы на 15 суток. В пресс-службе МВД воздержались от комментариев, сославшись на отсутствие информации по арестованным.

"Произвольные аресты активистов накануне протестных акций являются испытанной практикой правоохранительных органов Азербайджана. Подобные задержания и аресты призваны дезорганизовать оппозиционеров, ослабить подготовку демонстраций", - сказал корреспонденту "Кавказского узла" глава Центра мониторинга политзаключенных Эльшан Гасанов.

По его словам, с начала года за реализацию права на участие в мирных протестах арестованы около 130 человек, и большинство из них оппозиционеры.

Материалы о случаях преследования активистов в регионах Кавказа собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Преследование активистов". Также в разделе "Справочник" подготовлена справка "Преследование правозащитников и гражданских активистов в Азербайджане". На "Кавказском узле" также размещен справочный материал "Национальный совет демократических сил (НСДС)".