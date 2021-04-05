Жители Азербайджана задержаны за попытку проехать в Карабах

05 апреля 2021, 16:43

Жители Физулинского района в нетрезвом состоянии пытались проехать на не очищенную от мин территорию, они задержаны. Составлены административные протоколы, которые направлены в суд, сообщила Бардинская пресс-служба МВД Азербайджана.

Как писал "Кавказский узел", жители Азербайджана неоднократно задерживались за проникновение на неразминированные территории. 3 апреля полицейские задержали троих жителей Губадлинского района за проникновение на территории Нагорного Карабаха, перешедшие под контроль Азербайджана, сообщило МВД страны.

Жители Физулинского района Азербайджана Салим Гасымов и Эльчин Абдуллаев пытались на автомобилях проехать на территорию, не полностью очищенную от мин. Полицейские попытались задержать их на посту, однако они прорвались через блокпост. Полиции все же удалось задержать нарушителей. Водители автомобилей, и их пассажиры, Эльгюн Бабаев и Мехрадж Гаджиев были доставлены в отделение полиции, все они были в в нетрезвом состоянии, проинформировало издание Report со ссылкой на Бардинскую региональную пресс-службу МВД Азербайджана.

В отношении задержанных составлен административный протокол, который направлен в суд, сообщило сегодня издание Haqqin.Az.

Напомним, что за 2020 год в результате подрыва мин в Азербайджане и в зоне карабахского конфликта погибли шесть человек, еще восемь получили ранения, сообщило азербайджанское агентство по разминированию ANAMA. Разминирование территорий после боевых действий в Нагорном Карабахе может затянуться на год, поскольку очистка места военных действий от боеприпасов - долгий и сложный процесс, пояснили российские эксперты.

Ранее сотрудник "Платформы гражданского общества" Халид Агалиев отметил, что в зону боев проникают вынужденные переселенцы из желания побывать на малой родине. "Часто они едут и фотографируют, и снимают на видео все это, чтобы показать своим пожилым родителям и родственникам", – сказал он корреспонденту "Кавказского узла". Жители Тертерского района не исключили мародерства в числе мотивов людей, которые проникают в запретную зону, несмотря на риск подорваться на минах.

Полномасштабные бои в Нагорном Карабахе велись с 27 сентября по 9 ноября 2020 года. Подробнее об обострении конфликта можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Карабах: эскалация конфликта или новая война?" и в хронике боевых действий.

Материалы о событиях в зоне карабахского конфликта "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Карабах: худой мир или война?".