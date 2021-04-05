Вакцинация. фото pixabay.com

05 апреля 2021, 09:28

Вакцинация людей старше 55 лет началась в Грузии

В Грузии начата вакцинация людей старше 55 лет, которые могут привиться против коронавируса вакциной AstraZeneca.

Как сообщал "Кавказский узел", вакцинация от коронавируса началась в Грузии 15 марта в 29 медучреждениях, на первом этапе она доступна только для медработников. 22 марта власти анонсировали открытие записи на вакцинацию от коронавируса для людей старше 65 лет с 25 марта.

За сутки в Грузии подтверждены 464 теста на коронавирус, а общее число случаев заражения COVID-19 достигло 283 833. За сутки от коронавируса в стране скончались семь пациентов, а общее число смертей от COVID-19 возросло до 3811, следует из информации, опубликованной сегодня на правительственном сайте StopCov.ge.

Власти Грузии начали кампанию по вакцинации жителей старше 55 лет, для прививок против коронавируса им доступна вакцина AstraZeneca, сообщило сегодня "Грузия Online".

Для регистрации пожилых жителей страны, которые желают вакцинироваться от COVID-19 запущен специальный сайт, на котором они могут встать в очередь для получения прививки, отметил "Интерпрессньюс".

Напомним, что 13 марта в Грузию прибыли 43 200 доз вакцины от коронавируса производства шведско-британской компании AstraZeneca. Медработники в Тбилиси 14 марта выступили против использования этой вакцины, Некоторые страны приостановили вакцинацию препаратом из-за возможных побочных эффектов, заявили они.

Динамика распространения вируса, в том числе в Грузии, отражена в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа". О том, какие условия карантина сложились в Грузии, что и кому запрещено – в справке "Кавказского узла" "Условия карантина в Грузии".

Новости о распространении коронавируса собираются "Кавказским узлом" на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".

Примечание:

"Активисты "Соцвзрыва" потребовали отмены комендантского часа в Грузии", "Аналитики раскритиковали власти Грузии за пассивность в вопросах поставок вакцин", "Активисты потребовали отмены карантина для жителей Абхазии и Южной Осетии после въезда в Грузию".

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей

05 апреля 2021, 11:50

05 апреля 2021, 11:15

05 апреля 2021, 10:34

05 апреля 2021, 08:31

05 апреля 2021, 06:41

Темы дня

События дня

Новости

Все новости

Персоналии

Все персоналии

Блогеры

Все блоги

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи