Вакцинация людей старше 55 лет началась в Грузии

05 апреля 2021, 09:28

В Грузии начата вакцинация людей старше 55 лет, которые могут привиться против коронавируса вакциной AstraZeneca.

Как сообщал "Кавказский узел", вакцинация от коронавируса началась в Грузии 15 марта в 29 медучреждениях, на первом этапе она доступна только для медработников. 22 марта власти анонсировали открытие записи на вакцинацию от коронавируса для людей старше 65 лет с 25 марта.

За сутки в Грузии подтверждены 464 теста на коронавирус, а общее число случаев заражения COVID-19 достигло 283 833. За сутки от коронавируса в стране скончались семь пациентов, а общее число смертей от COVID-19 возросло до 3811, следует из информации, опубликованной сегодня на правительственном сайте StopCov.ge.

Власти Грузии начали кампанию по вакцинации жителей старше 55 лет, для прививок против коронавируса им доступна вакцина AstraZeneca, сообщило сегодня "Грузия Online".

Для регистрации пожилых жителей страны, которые желают вакцинироваться от COVID-19 запущен специальный сайт, на котором они могут встать в очередь для получения прививки, отметил "Интерпрессньюс".

Напомним, что 13 марта в Грузию прибыли 43 200 доз вакцины от коронавируса производства шведско-британской компании AstraZeneca. Медработники в Тбилиси 14 марта выступили против использования этой вакцины, Некоторые страны приостановили вакцинацию препаратом из-за возможных побочных эффектов, заявили они.

Динамика распространения вируса, в том числе в Грузии, отражена в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа". О том, какие условия карантина сложились в Грузии, что и кому запрещено – в справке "Кавказского узла" "Условия карантина в Грузии".

Новости о распространении коронавируса собираются "Кавказским узлом" на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".