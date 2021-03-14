Медработники в Тбилиси выступили против вакцинации от коронавируса

14 марта 2021, 11:31

Жителей Грузии недопустимо прививать закупленной правительством Грузии вакциной компании AstraZeneca, так как некоторые страны приостановили вакцинацию препаратом из-за возможных побочных эффектов, заявил руководитель НПО "Ассоциация клиник Грузии" Вилли Пачкория на акции протеста в Тбилиси. Вакцина безопасна, указал директор Национального центра контроля заболеваний Паата Имнадзе.

Как писал "Кавказский узел", активисты раскритиковали чиновников за срыв вакцинации от COVID-19 в Грузии. 3 марта участники акции протеста в Тбилиси заявили, что Минздрав страны в очередной раз отложил сроки начала вакцинации от коронавируса, не сумев договориться о поставках вакцины. Утром 13 марта в Грузию прибыла партия из 43 200 доз вакцины от коронавируса производства шведско-британской компании AstraZeneca. Вакцинация в стране начнется с 15 марта, первыми будут привиты врачи и медперсонал, сообщила глава Минздрава Грузии Екатерина Тикарадзе.

Минздрав Грузии уже несколько раз переносил сроки ввоза вакцин. Изначально планировалось, что это произойдет в середине февраля, а 2 марта заместитель министра здравоохранения Тамар Габуния заявила, что вакцины прибудут в Грузию в конце марта. При этом опрос Национального демократического института показал, что половина жителей страны не желает вакцинироваться. Они, в частности, полагают, что опасность инфекции преувеличена.

Руководитель НПО "Ассоциация клиник Грузии" Вилли Пачкория и еще несколько медработников в 17.00 мск (16.00 мск) 13 марта установили палатку перед парламентом и потребовали отставки правительства Грузии.

Недопустимо прививать население Грузии вакциной компании AstraZeneca, заявил организатор акции Вилли Пачкория. "Мы выражаем полную солидарность протестующим... Ни один врач, ни один медицинский работник не остается равнодушным, поскольку все мы являемся гражданами одной страны и должны заботиться о ней", - сказал в эфире телекомпании "Мтавари Архи" Пачкория, слова которого перевел корреспондент "Кавказского узла".

По его словам, поводом для протеста стала информация о том, что некоторые страны прекратили вакцинацию от коронавируса препаратом шведско-британской компании.

Власти Дании на две недели приостановили вакцинацию от COVID-19 препаратом британско-шведской компании AstraZeneca из-за образования тромбов у сделавших прививку. Также прекратили использовать препарат Норвегия, Италия и Исландия, сообщил 11 марта "Коммерсант".

Врач иммунолог-аллерголог клиники Medical House Рамаз Гуладзе считает, что в случае риска тромбоэмболии не стоит прививать этой вакциной людей старше 60 лет. Если осложнения от этой вакцины будут подтверждены, то Грузия попросту зря потратит деньги, отметил он. "Подобной вакциной следует прививаться дважды, причем, вторая партия вакцины должна быть получена у того же производителя, что и первая", - напомнил Гуладзе в эфире "Рустави-2".

Участники акции требуют, чтобы их прививали вакциной производства американской компании Pfizer. "Я не знаю до конца всех клинических исследований AstraZeneca, поэтому хочу, чтобы меня привили вакциной компании Pfizer", - сказал в эфире "Рустави 2" педиатр Новой детской клиники им. Цицишвили профессор Гиоргий Чахунашвили.

Власти пообещали несколько вакцин для жителей Грузии

Вакцина компании AstraZeneca является безопасной, сказал корреспонденту "Кавказского узла" заместитель директора Национального центра контроля заболеваний и общественного здоровья Паата Имнадзе. "Было ожидаемо, что те, кто выступают и говорят, что вакцины нет, затем скажут, что вакцина непригодна. К сожалению, политика для этих людей превыше всего", - отметил он. Страны Европы используют эту вакцину, в частности, в Великобритании применение препарата не остановлено, отметил он.

Имнадзе считает, что вакцина компании AstraZeneca наиболее приемлема для массовой вакцинации. "Она не требует ультранизких температур для хранения. Это особенно важно для районных центров и в селах (где нет возможности обеспечить условия хранения при ультранизких температурах)", - сказал он.

По словам Имнадзе, иммунитет от AstraZeneca начинает вырабатываться уже на второй неделе, однако обязательно нужна вторая прививка. "Промежуток между первой и второй вакцинацией должен составлять 8-12 недель. А иммунитет к коронавирусу (после первой прививки) начинает вырабатываться примерно через 10-14 дней", - сказал он.

В скором времени в Грузию поступит также вакцина Pfizer, рассказал Имнадзе. По его словам, этот препарат требует хранения при температуре ниже -80 градусов. "У нас есть возможность хранить вакцину Pfizer, но только в трех городах - Тбилиси, Батуми и Кутаиси, где оборудованы соответствующие хранилища", - пояснил он.

Имнадзе считает, что нет никакой разницы в плане безопасности вакцин. "В отношении Pfizer 14 января 2021 года министерство здравоохранения Норвегии опубликовало сообщение о том, что после вакцинации 80-летних людей в домах престарелых скончались 23 человека. Но после - не значит, что вследствие вакцинации. Уже в феврале Норвегия возобновила прививку Pfizer, а 13 марта появились сообщения, что и в Израиле пришли к выводу о безопасности Pfizer", - сказал Имнадзе.

Обе вакцины - Pfizer и AstraZeneca - могут быть использованы при вакцинации людей старше 50 лет, отметил он. "Я в понедельник (15 марта) привьюсь AstraZeneca", - сказал Имнадзе.

Он также пояснил, что жители Грузии смогут привиться теми вакцинами, которые сами выберут. "В настоящее время есть несколько вакцин, которые прошли все испытания и могут быть рекомендованы - Pfizer, AstraZeneca, Moderna. До конца года, думаю, мы сможем привить 60 процентов населения", - сказал Имнадзе.

Задержка с поставкой вакцин в Грузию связана с дефицитом вакцин, отметил он. "27 января AstraZeneca заявляла о том, что не успевает выполнить заказ, были также задержки и у Pfizer. Многие страны хотят получить вакцину для своих граждан, и поэтому промышленность не успевает удовлетворять спрос", - пояснил Имнадзе.

Советы специалистов о том, как избежать инфицирования, приведены в справке "Кавказского узла" "Врачи про коронавирус: что делать?", а номера телефонов для консультаций по коронавирусу указаны в подборке "Коронавирус. Горячие линии". Данные о штрафах за нарушение карантина содержатся в публикации "Кавказского узла" "Сколько стоит побег из карантина".

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