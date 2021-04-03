Потерпевший по делу "черной вдовы" заявил о причастности кубанских чиновников к мошенникам

03 апреля 2021, 17:47

Преступникам, которые присваивали квартиры стариков на Кубани, помогали сообщники в органах власти, заявил потерпевший, пять лет добивавшийся возбуждения дела "черной вдовы". Однако следствие не смогло установить сообщников четырех подсудимых. Мошенничество с жильем пенсионеров актуально для региона, указали опрошенные "Кавказским узлом" юристы.

В деле "черной вдовы" 12 эпизодов

Первое заседание по делу "черной вдовы" должно было состояться еще 2 февраля, однако слушания неоднократно откладывались по разным причинам, вплоть до 2 апреля, следует из данных картотеки на сайте Армавирского городского суда.

На скамье подсудимых оказались четверо человек. По версии следствия, не ранее мая 2013 года 54-летняя уроженка Краснодарского края, обладавшая навыка психологического воздействия, разработала план создания преступной группы по завладению квартирами. Она привлекла к этому двух дочерей, которые не имели постоянного источника дохода. А оформлением сделок с недвижимостью занималась ее знакомая, риелтор. В обвинительном заключении отмечается, что были и другие соучастники, однако следствием они не установлены.

Группа действовала в Краснодаре, Армавире и Сочи. Обвиняемые искали асоциальных, пьющих людей и тех, кто подвержен внушаемости в силу возраста, физического или психического состояния. Кого-то вводили в заблуждение относительно реальных последствий заключаемых сделок с их имуществом, кому-то обещали взять на иждивение, говорится в обвинительном заключении, копия которого имеется в распоряжении "Кавказского узла".

В деле "черной вдовы" 12 эпизодов, в трех из этих случаев предполагаемая организатор банды выходила за стариков замуж. Эти люди умирали вскоре после свадьбы, оставляя вдове всю свою недвижимость. В других случаях подельницы и без замужества убеждали стариков оформить на себя их имущество. Основная подсудимая проходит обвиняемой по всем 12 эпизодам, риелтор и одна из дочерей - по четырем, еще одна дочь - по трем. По статье о мошенничестве в особо крупном размере каждой из обвиняемым грозит до 10 лет заключения. Они не признают своей вины и настаивают, что умершие, которых они сами и хоронили, добровольно завещали им имущество.

Общая сумма причиненного потерпевшим ущерба оценена следствием в 21 миллион рублей. Только в Сочи "черная вдова" получила в наследство земельный участок площадью около 866 кв.м. в садоводческом товариществе "Прохладная Долина" и три однокомнатные квартиры.

Нугзар Демеев добивался возбуждения дела пять лет

2 апреля потерпевший Нугзар Демеев дал в суде показания о смерти в 2016 году своего дяди Рубена Козаева, проживавшего в Сочи. По словам Демеева, он с тех пор неоднократно обращался в правоохранительные органы, чтобы остановить преступные действия банды, но получал одни отписки. Добиться возбуждения дела о смерти дяди и затем объединения этого дела с другими эпизодами ему удалось только в начале 2021 года, то есть через пять лет.

"С дядей у нас были очень близкие родственные отношения. Он был воспитан моей матерью, которая была старше его на 10 лет. С начала мая 2015 года дядя перестал отвечать на телефонные звонки. Не дозвонившись в течение недели, мы забеспокоились. Приблизительно 20 мая я выехал в Сочи и не застал дядю дома. На второй день обратился в отдел полиции с заявлением о пропаже дяди, но заявление отказались принять без мотивации. <...> Впоследствии я выяснил у очевидцев, что дядя уехал с [одной из обвиняемых] Аленой в город Армавир, где дядя умер и был похоронен там же. Я опять вернулся в отдел полиции с фактами, но заявление опять не приняли", - рассказал Нугзар Демеев корреспонденту "Кавказского узла".

Он заявил, что жаловался на бездействие со стороны районной прокуратуры в Сочи, но жалобы перенаправлялись в то самое ведомство, которым был недоволен Демеев. А результате потерпевший, лишившийся наследства, решил заняться собственным расследованием. Он выяснил, что незадолго до смерти, 29 апреля 2019 года, Рубен Козаев составил на дочь основной обвиняемой завещание, а 4 мая и вовсе передает этой женщине квартиру по договору дарения, обязавшись выписаться до 1 июня 2016 года.

"Я думаю, что в Армавире дядя оказался не по своей воле, так как даже кратковременные поездки по городу Сочи его сильно утомляли. Проработав долгое время водителем, дядя прекрасно знал, что такое поездка в Армавир - почти 400 км. Скоропостижная смерть дяди была выгодна <...> банде, ведь все документы уже были оформлены", - подчеркнул Нугзар Демеев.

Козаев умер после сердечного приступа. Демеев указал, что его дядю, по словам самой обвиняемой, доставили в больницу спустя семь часов после приступа, тогда как экстренную помощь в таких случаях нужно оказывать в течение трех часов.

Потерпевший указал суду, что соучастниками обвиняемых были чиновники

Нугзар Демеев считает подозрительными действия сочинского нотариуса, которая сначала оформляла сделки Козаева с обвиняемыми, а потом "всячески препятствовала ознакомлению с материалами наследственного дела. "Завещание открытое, и моя мама - наследница по закону. К <нотариусу> я обращался также с официальным заявлением об ознакомлении с материалами наследственного дела через почту "Даймекс", что также было проигнорировано ею. В связи с ее волокитой я был не в состоянии оспорить завещание и доверенность, так как не был ознакомлен с материалами наследственного дела", - заявил Демеев.

Он трижды обращался в суд, добиваясь ознакомления с материалами наследственного дела, и лишь на третий раз добился разбирательства. "В процессе суда была заказана посмертная психиатрическая экспертиза. В заключении экспертизы было указано на дополнительный опрос свидетелей. Судья и стороны согласились на вызов свидетелей. К очередному заседанию я собрал всех заявленных свидетелей, но судья Власенко В.А. отказался их слушать. Также на одном из заседаний судья Власенко В.А. затребовала у нотариуса <...> наследственное дело. Нотариус <...> представила дело только с третьего запроса", - рассказал Демеев.

Он подчеркнул, что "те, кто своими действиями и бездействием способствовали процветанию банды, до сих пор на свободе и работают на своих местах". Потерпевший просил суд обратить на это внимание. Корреспонденту "Кавказского узла" он пояснил, что без "важных сообщников в органах власти" банда не могла бы действовать в течение восьми лет.

Демеев считает, что 12 эпизодов - только малая часть деятельности банды. "После смерти моего дяди было еще пять смертей: Курганов Б.И. – 12 сентября 2016 года, Терентьев Д.И. - 04 сентября 2017 года, Ровная К.Ф. - 18 сентября 2018 года, Гнилицкий И.Т. - 26 августа 2019 года, Салмина Л.С. - 05 мая 2019 года. Я ходатайствовал перед судом о детализации телефонных звонков подсудимых, но суд пока отказал в этом", - отметил потерпевший.

Другие потерпевшие согласились с Демеевым, но попросили корреспондента "Кавказского узла" до вынесения приговора не озвучивать их истории и показания. В материалах дела есть потерпевшие, которые добивались суда с 2013 года.

Демеев также посетовал, что дело "черной вдовы" только сейчас привлекло внимание СМИ. "Длительное время тема не интересовала никого, когда потерпевшие по одному добивались справедливости", - сказал он.

С 4 февраля о деле "черной вдовы" написали такие издания, как "Коммерсант", "Интерфакс", "Аргументы и факты", "Живая Кубань". Сюжет телекомпании НТВ об этом деле, опубликованный на YouTube-канале НТВ 11 марта, к 17.47 мск 3 апреля собрал более 361 тысячи просмотров.

Пока суд ведет опрос потерпевших, заслушивает свидетелей на стадии следствия, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" представитель Армавирского горсуда. "Дата следующего суда будет известна позже", - указал он.

Мошенникам, отнимающим жилье у стариков, действительно могут помогать правоохранители - как минимум своим бездействием, получая за это взятки, сказал корреспонденту "Кавказского узла" юрист Роман Шикарев. "Есть статья, наказывающая за неправомерный отказ в возбуждении уголовного дела, но она практически не работает", - констатировал юрист, пояснив, что имеет в виду 300 статью Уголовного кодекса.

Мошенничество с квартирами стариков актуально для Кубани, указали юристы

Бывшая судья Центрального районного суда Сочи, ныне адвокат краевой палаты адвокатов Тамара Молодых рассказала корреспонденту "Кавказского узла", что когда она работала судьей, то очень часто вела дела, связанные с обманом пожилых людей и завладением их собственностью.

"Пожилые и особенно одинокие люди нуждаются во внимании, понимании, добром отношении. Поэтому мошенникам, преследующим корыстные цели, их легко обмануть, пообещав уход, внимание, добрые отношения в обмен на имущество. Так появляются завещания и дарственные, после чего мошенники резко теряют интерес к своим завещателям или дарителям, и те остаются без ничего", - отметила Тамара Молодых. Она добавила, что мошенников особенно привлекают старики в Сочи, где очень высоки цены на недвижимость.

В настоящее время у одиноких пенсионеров нет возможности обратиться в официальное учреждение, которое предоставило бы им уход в обмен на передачу жилья по завещанию, указал корреспонденту "Кавказского узла" адвокат Александр Енин. В итоге появляются "случайные «добрые» помощники, которые могут помочь только в одном - скорее отправиться в мир иной", указал адвокат.

Ранее "Кавказский узел" неоднократно сообщал о том, как пожилые сочинцы становились жертвами мошенников. Так, в 2017 году в Сочи скончалась одинокая пенсионерка Марианна Гузикова, лишившаяся жилья в результате неправомерной сделки. Соседи пенсионерки Антонины Маевской сообщали в полицию о проживании в ее квартире подозрительных людей, но силовики не реагировали, пока труп женщины не обнаружили в реке.

Жительница Сочи Прасковья Дегтярева счиатет, что жертвой квартирных мошенником стала ее дочь Надежда Дегтярева. Следствие отказалось возбуждать дело о доведении до самоубийства.

В 2019 году адвокат Михаил Охрименко указал "Кавказскому узлу", что в Сочи появился новый вид криминального отъема недвижимости. После распада браков, дележа имущества с родственниками, имущественных споров квартиры оказываются поделенными на доли, которые скупает одна семья. Покупатели предпочитают приобретать доли в однокомнатных квартирах или двухкомнатных со смежными комнатами и пытаются сделать невыносимой жизнь своих соседей. Как минимум один человек умер в Сочи после подселения к нему новых соседей.

Адвокат Сергей Костюк назвал распространенной в Сочи практику отъема участков у стариков. 80-летняя сочинка Валентина Туковская в марте 2021 года заявила, что правоохранители не хотят возбуждать дело по факту захвата участка, доставшегося ей в наследство от умершего брата.