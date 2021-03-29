Жительница Сочи пожаловалась на бездействие силовиков после захвата участка

29 марта 2021, 05:45

80-летняя сочинка Валентина Туковская заявила, что правоохранители не хотят возбуждать дело по факту захвата участка, доставшегося ей в наследство от умершего брата. Отъем участков у пожилых людей - распространенная практика в Сочи, отметил адвокат Сергей Костюк.

Сообщение от жительницы Сочи Надежды Григоренко о ситуации, в котором оказалась ее подруга Валентина Туковская, поступило на sms-сервис "Кавказского узла" 21 марта. "В центре Сочи у пенсионерки Валентины Туковской по адресу: г. Сочи, ул. Красная, 41/2 отняли ее правовой садовый земельный участок. Было вырублено 34 фруктовых дерева, ореховое дерево, кустарники смородины и крыжовника были уничтожены. Канализацию отрезали, закрыли окна, установив 6-метровую бетонную стену", - утверждает автор сообщения. Пользователи WhatsApp могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram - на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

Валентина Туковская показала 28 марта корреспонденту "Кавказского узла" документы, согласно которым ее брат Анатолий в 1977 году приобрел на улице Красной четвертую часть домовладения 1934-го года постройки на участке "мерой 1642 квадратных метра". По словам сочинки, в те времена не было кадастров и Росреестра, все земельные вопросы решались сельскими советами, принадлежность земель записывалась в похозяйственных книгах, а земли передавались по наследству.

По словам Туковской, в 1982 году три четверти домовладения у второго хозяина приобрел мужчина, который в 2017 году продал участок другой женщине. Она, в свою очередь, в 2019 году, по словам Туковской, выкорчевала на принадлежащем ей участке 34 плодоносящих дерева, а территорию, которую занимала семья Туковской, огородила высоким забором. «Мне пришлось ложиться под трактор в ожидании полиции. Но когда прибыла полиция, то она пригрозила еще и мне ответственностью. Акт на уничтоженные плодовые деревья не составили до сих пор», - рассказала 80-летняя сочинка. По ее словам, она обращалась к силовые структуры и к властям, но безрезультатно.

Соседка Туковской, автор сообщения Надежда Григоренко рассказала корреспонденту "Кавказского узла", что два года назад стала свидетелем ситуации, произошедшей на участке.

«Семья всегда пользовалась участком с 1977 года. Сами высаживали сад, ухаживали за ним, платили налоги за эту землю, и вдруг два года назад землю просто отобрали самозахватом», - сказала Григоренко. Она недоумевает, каким образом участок земли, принадлежащий Туковской, оказался ей недоступен.

Валентина Туковская рассказала, что в 2019 году по факту захвата ее участка и рубки деревьев она обратилась в полицию с официальным заявлением, однако в возбуждении уголовного дела 14 марта 2019 года было отказано (копия постановления имеется в распоряжении "Кавказского узла"), так как действия соседки признали законными.

Тогда Туковская обратилась в Следственный комитет. Однако оттуда по подведомственности заявление было направлено в УВД. При этом в ответе из Следственного комитета сказано, что в действиях мужчины, продавшего участок, "и иных лиц могу усматриваться признаки преступления, предусмотренного ста. 159 УК РФ (мошенничество - прим. "Кавказского узла"), подследственного следователями органов внутренних дел РФ".

После этого никаких документов от силовиков Туковская, по ее словам, не получала.

"Семья Валентины Туковской здесь уже полвека на улице Красная 41, а «новоселы» явно приезжие", - сказала корреспонденту "Кавказского узла" жительница дома по улице Красной Мария.

По мнению адвоката Краснодарской краевой палаты адвокатов Сергея Костюка, Валентина Туковская может обжаловать бездействие силовиков и истребовать материалы проверки, о которых сообщал Следственный комитет.

По словам адвоката, отъем земельных участков у пожилых сочинцев - практика распространенная. "Как правило, у пенсионеров мало средств, возможностей, физических сил, и социально они не защищены ни законом, ни чиновниками, поэтому часто становятся жертвами мошенников», - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

В 2016 году жительница Сочи Нина Дубовая пожаловалась на застройщика, который возвел многоэтажное здание по соседству с ее домом. При этом пенсионерка заявила, что лишилась принадлежавшей ей земли в результате махинаций с кадастровыми номерами и последующей перепродажей участка. В июле 2015 года Дубовая добилась решения суда о возвращении ей участка, но в августе 2015 года многоэтажное здание, возведенное по соседству с ее домом, было узаконено. В апреле 2016 года Краснодарский краевой суд отменил решение о возвращении участка пенсионерке и направил дело на пересмотр. 15 июля суд приступил к пересмотру дела по иску Дубовой, а 22 июля отказал ей в возвращении участка. 1 ноября 2016 года Краснодарский краевой суд отказал Дубовой в апелляции.

Костюк также отметил, что даже в случае, если бы участок не принадлежал Туковской по наследству, тот факт, что ее семья владеет им 45 лет, означает, что по праву приобретательной давности ей были обязаны предоставить его в собственность по статье 234 Гражданского кодекса Российской Федерации. «Статья предусматривает такой переход права после 15 лет непрерывного владения», - подчеркнул адвокат.

Комментариями других сторон конфликта относительно заявления Валентины Туковской "Кавказский узел" пока не располагает.