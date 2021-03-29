Дело организаторов краснодарской пирамиды "Содружество" дошло до суда

29 марта 2021, 20:50

Более 1,5 миллиарда рублей было похищено у 2330 жителей Краснодарского края через кооператив "Содружество", на имущество семи его организаторов наложен арест для возмещения ущерба пострадавшим. Общая стоимость имущества самого кооператива составила 63 миллиона рублей.

Как сообщал "Кавказский узел", жители Краснодарского края жаловались, что потеряли свои сбережения, вложив их в кооператив "Содружество". Вкладчики настаивали на том, что Центробанк, обязанный контролировать все финансовые организации, уклонялся от своей обязанности с начала организации и создания кредитно-потребительского кооператива "Содружество". 15 января суд в Краснодаре приговорил организатора финансовой пирамиды к 8,5 года колонии, признав ее виновной в мошенничестве и участии в преступном сообществе. Обманутые дольщики потребовали вернуть им вложенные в финансовую пирамиду деньги и привлечь к ответственности всех виновных в ее создании.

Сообщение от одного из обманутых вкладчиков кооператива "Содружество" поступило 16 сентября 2019 года на sms-сервис "Кавказского узла". "Более двух тысяч пенсионеров, инвалидов, детей войны лишились личных накоплений, что привело к смерти нескольких из них", - написал автор сообщения.

Уголовное дело в отношении семи жителей Краснодарского края, которые обвиняются в участии в преступном сообществе с использованием служебного положения (часть 3 статьи 210 Уголовного кодекса России), а также в мошенничестве, совершенном в особо крупном размере (часть 4 статьи 159 Уголовного кодекса России) направлено в суд, сообщила сегодня прокуратура Краснодарского края.

По версии следствия, в 2011 году под видом кредитного потребительского кооператива "Содружество" была создана финансовая пирамид, которая действовала по 2019 год на территории 22 районов края. Организаторы обещали жителям края высокие проценты по вкладам, ссылаясь на успешную инвестиционную деятельность кооператива. Размер взноса составлял от 100 тысяч до 15 миллионов рублей. В действительности проценты по вкладам выплачивались за счет средств новых участников пирамиды. В результате у 2330 человек похищено более 1,5 миллиарда рублей, говорится в сообщении на сайте ведомства.

В КПК "Содружество" состояло более 3 тысяч человек, преимущественно пожилые люди. Кооператив прекратил свою деятельность в конце января 2019 года. Предварительно в 2018 году компанию покинул почти весь топ-менеджмент. 22 января 2019 года директор "Содружества" был задержан сотрудниками правоохранительных органов по подозрению в мошенничестве. Через десять дней, 2 февраля 2019 года около тысячи разорившихся пайщиков кредитного кооператива провели внеочередное собрание, где им предложили избрать новых членов правления. Однако через несколько месяцев, в конце 2019 года, Арбитражный суд Краснодарского края запустил процедуру банкротства КПК "Содружество", сообщила сегодня "Новая Кубань".

На имущество обвиняемых наложен арест для возмещения ущерба пострадавшим, уголовное дело будет рассматриваться в Первомайском районном суде Краснодара, пишет сегодня "Югополис" со ссылкой на прокуратуру.

Конкурсный управляющий краснодарского кредитного потребительского кооператива "Содружество" Эльмира Засядько в феврале представила результаты оценки недвижимого имущества КПК. Эксперты определили рыночную стоимость 27 объектов недвижимости: жилых домов, нежилых зданий, квартир, земельных участков в Краснодаре, станице Кущевской, Белоглинском, Крымском, Ейском и других районах региона. Общая стоимость имущества составила более 63 миллионов рублей, сообщила 12 февраля "Деловая газета. Юг".

Часть 3 статьи 210 Уголовного кодекса России предусматривает от 15 до 20 лет лишения свободы, часть 4 статьи 159 Уголовного кодекса России - до 10 лет лишения свободы. Комментариев от обвиняемых или их официальных представителей относительно версии следствия не поступало.