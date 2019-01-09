Жители Сочи пожаловались на квартирных рейдеров

09 января 2019, 04:20

Пять семей в Сочи пожаловались на попытки рейдерского захвата их квартир. После распада браков, дележа имущества с родственниками, имущественных споров квартиры оказываются поделенными на доли, которые скупает одна семья. Покупатели предпочитают приобретать доли в однокомнатных квартирах или двухкомнатных со смежными комнатами, и пытаются сделать невыносимой жизнь своих соседей. Как минимум один человек умер в Сочи после подселения к нему новых соседей. Полиция начала проверку по коллективному обращению членов пяти семей. В Сочи появился новый вид криминального отъема недвижимости, полагает адвокат Михаил Охрименко.

Адвокат Алла Кортель, которая представляет интересы пяти семей, которые столкнулись с подобным квартирным рейдерством, считает, что речь идет не о гражданских отношениях, а о криминале. "Покупатели, все члены одной семьи, вселяясь в чужие неделимые квартиры со смежными и проходными комнатами, создают невыносимые условия проживания для жильцов этих квартир", - рассказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Жертвами становятся одинокие матери, пенсионеры, тяжело больные люди, по разным причинам оказавшиеся собственниками не всей квартиры, а только доли в ней. Кто-то получил долю после развода, кто-то - по наследству, где-то квартиры оказались поделены на доли после имущественного спора в семьях.

От имени пяти семей было подано заявление в полицию, проверка началась, рассказала 8 января Алла Кортель.

В полиции Центрального района майор Юлия Заходякина подтвердила, что приняла коллективное заявление. "Заявления переданы для сбора материала участковым инспекторам, где проживают заявители. Затем когда данный материал будет передан в районный отдел полиции, то следователь будет проводить дальнейшую работу. С этого периода отводится один месяц", - пояснила Юлия Заходякина.

Сообщение о действиях квартирных рейдеров поступило на смс-сервис "Кавказского узла". Автор сообщения назвал скупку долей в квартирах "захватом". Пользователи WhatsApp могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram - на тот же номер или писать @Caucasian_Knot

Марина Зиновьева смогла вселиться в квартиру, которая ей после развода наполовину принадлежит ей, смогла вселиться в нее только с помощью полиции.

«Я состояла в браке с 1998 года. В 2015 году наш брак распался. От брака у нас двое детей. Судом мы поделили имущество: однокомнатную квартиру. В квартире зарегистрированы двое наших детей. Бывший муж отказывался продать квартиру», - рассказала Марина Зиновьева.

В июле 2018 года она узнала, что бывший супруг подарил свою долю в квартире постороннему человеку, который переставил замки. Новые соседи сломали дверь, выбросили ее вещи, вставили свои замки и не пускали ее с детьми домой пока она не подала в суд и суд не вынес решение о выселении членов семьи К.

"Я не могла попасть с детьми в квартиру несколько месяцев. Подала в суд. 25 декабря Центральный районный суд Сочи вынес решение по отмене договора дарения ½ доли квартиры и признал сделку незаконной. Ведь квартиру бывший муж подарил вместе с нашими детьми без привлечения органов опеки", - рассказала она.

"Невозможно продать долю в квартире, если в ней прописаны несовершеннолетние дети. Делается это только через суд с привлечением органов опеки. Этого не было сделано. Поэтому суд и отменил сделку дарения. Так же если нет отказа от выкупа доли второй стороной, то в силу статьи 250 ГК РФ продать эту долю сособственник не может", - пояснила адвокат Марины Зиновьевой Алла Корель.

29 декабря она с помощью полиции вернулась в квартиру, при въезде пришлось вскрывать замки, поставленные несостоявшимися собственниками.

"Но когда полиция ушла, К. вновь закрылись изнутри и меня не пускают в мое же жилище", - сказала Марина Зиновьева.

Представляющий интересы нового совладельца однокомнатной квартиры Эдуард Здвижков заявил, что на решение суда после новогодних праздников будет подана апелляция. По каким именно причинам, Здвижков не пояснил.

Супруги-пенсионеры Тараскины рассказали, что ранее стали жертвами мошенничества и заплатив деньги, получили только 1/2 доли от купленной квартиры. Следствие длилось более 11 лет и потом было закрыто. "Продавец квартиры продала в 2018 году 1/2 доли квартиры второй раз. Покупателями неделимой доли стали члены семьи К", - рассказал Юрий Тараскин.

"К. со своими детьми заехали в нашу квартиру. Заняли самую большую комнату, забарикадировали проход на балкон. Вынесли с кухни мебель. Дети с утра до ночи несколько месяцев бегали по квартире с криками с утра до глубокой ночи. Мне неоднократно вызывали скорую. На просьбу унять детей мне поступали угрозы расправы, равно как и моему мужу, раковому больному. Создавалось впечатление что нас хотят отправить на тот свет", - рассказала Любовь Тараскина.

По словам Тараскиных, несколько месяцев не удавалось привлечь внимание полиции и только после написания коллективного заявления от пяти аналогично пострадавших от действий К. правоохранители начали расследование.

Пенсионерка Ирина Чащина живет в двухкомнатной квартире со смежными комнатами. 14 августа 2018 года она узнала, что долю в ее квартире приобрели члены семьи К.

"Они открыли входную дверь ключами и представились новыми соседями. Комнаты в квартире являются смежными. Я им объяснила, что проход в данную комнату осуществляется только через мою жилую комнату, что нарушает все мои права. Но мои объяснения были восприняты с издевкой и угрозами поставить железную дверь", - рассказала она.

Покупка смежной комнаты является совершенно неразумным действием, отметила пенсионерка.

"Выкуп долей является для них целью не для проживания, а для физического уничтожения собственников иных долей в квартирах, в том числе меня", - сказала Ирина Чащина.

Марина Бушуева, домком одного из домов, в котором семья К приобрела долю в квартире, рассказала, что они стали соседями 50-летней женщины. Квартира была поделена на доли после распада брака, бывший супруг продал свою долю, сама женщина скончалась через полгода после вселения новых соседей.

"Квартира в доле 1/2 принадлежащая умершей, по неизвестным мне обстоятельствам вдруг оказалась оформленной на К. Это я узнала, запросив выписки из регистрационной палаты", - сказала Марина Бушуева.

Ранее в Рязани скончался отец этой женщины, и собственниками его квартиры также оказались члены семьи К.

Независимый от данной ситуации адвокат краевой коллегии адвокатов Михаил Охрименко полагает, что речь идет о действиях организованной преступной группы.

"Многократное создание невыносимых жилищных условий для собственников квартир и скупка жилья, в котором совместное проживание заведомо невозможно, говорит об умысле и организованных действиях. Летальные исходы владельцев после вселения в их квартиры требуют незамедлительного вмешательства правоохранительных органов и тщательной проверки", - прокомментировал ситуацию Михаил Охрименко.

Закон не запрещает купить долю в квартире, но только там, где возможно ее выделить, то есть там, где от этой доли был отказ второго собственника и там где нет малолетних детей, отметил адвокат.

"В неделимых квартирах (однокомнатных и со смежными комнатами), закон подселять посторонние семьи к чужим семьям не позволяет, так как нарушаются права тех, кто проживает и пользуется квартирой", - сказал он.

При этом Михаил Охрименко отметил, что подобных дел в его практике ранее не встречалось. "Считаю это новым видом мошенничества в Сочи", - резюмировал адвокат.