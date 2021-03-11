Глава кубанского села обвинена в аферах с землей на 70 миллионов

11 марта 2021, 08:35

Передано в суд дело бывшей главы администрации села Мысхако в Новороссийске и трех местных жителей, которые обвиняются в мошенничестве с земельными участками, сообщили в прокуратуре.

Дело в отношении бывшей главы администрации Новороссийского села Мысхако и трех местных жителей передано в Приморский районный суд Новороссийска, сообщил 10 марта "Коммерсант".

Уголовное дело против бывшей главы администрации села Мысхако возбуждено по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере), сообщило 10 марта на своей странице в Instagram ГУ Генпрокуратуры РФ по СКФО и ЮФО.

Согласно части 4 статьи 159 УК РФ Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение, наказывается лишением свободы на срок до десяти лет.

По версии следствия, глава села и три ее сообщника с 2006 по 2012 года, на основании фиктивных документов о выделении близким родственникам и знакомым 28 земельных участков зарегистрировали права собственности на них, часть участков они позже продали. В результате муниципальному образованию, по мнению прокуратуры, был причинен ущерб на общую сумму более 70 миллионов рублей, информировала 10 марта "Деловая газета. Юг" .