Ибрагим Гаджиев и находившиеся с ним в машине вышли из авто. 2 апреля 2021 года. Фото Расула Магомедова для "Кавказского узла"

02 апреля 2021, 15:31

Ибрагим Гаджиев покинул блокированную дагестанскими силовиками машину

Свидетель по делу полицейских Раипа и Зиявудина Ашиковых Ибрагим Гаджиев вышел из машины, в которой силовики блокировали его в течение всей минувшей ночи, когда они попытались закрыть автомобиль от обзора активистов брезентовым навесом. 

Как писал "Кавказский узел", вечером 1 апреля силовики заблокировали машину Ибрагима Гаджиева, не позволив ему отъехать от здания Кировского районного суда в Махачкале. Они потребовали от Гаджиева проследовать с ними в отдел для допроса. Гаджиев провел ночь в салоне автомобиля. Гаджиев опасался, что в случае его освобождения силовики могут увезти его в неизвестном направлении, и что к нему будут применяться пытки.

Ибрагим Гаджиев – бывший сотрудник оперативно-разыскной части собственной безопасности МВД, он был подчиненным Раипа Ашикова в службе безопасности дагестанского филиала "Россельхозбанка", указывалось в публикации "Черновика".

К машине, в которой со вчерашнего дня заблокирован силовиками Ибрагим Гаджиев, подъехал военизированный КамАЗ, который был припаркован неподалеку от суда с сегодняшнего утра. КамАЗ припарковался вплотную к машине с Гаджиевым сзади, тогда как по бокам этот автомобиль зажат двумя "Газелями" силовиков, передал корреспондент "Кавказского узла" с места событий в 14.58 мск.

С крыши КамАЗа на машину с Гаджиевым спустили темно-зеленый плотный навес, чтобы закрыть обзор находящимся рядом активистам и правозащитникам. При опускании тента механизм ненадолго заклинило.

Ибрагим Гаджиев и находившиеся с ним в машине вышли из авто. 2 апреля 2021 г. Фото Расула Магомедова для "Кавказского узла"Гаджиев, по словам его адвоката Сапият Магомедовой, был готов выйти добровольно и проследовать в отдел в полиции вместе с защитниками и членами Общественной наблюдательной комиссии (ОНК), однако ответственные сотрудники правоохранительных органов не пошли на контакт с ними.

Не дождавшись полного закрытия машины тентом, Ибрагим Гаджиев и находившийся вместе с ним в машине правозащитник Джамбулат Гасанов около 15.10 мск вышли из машины. Перед машиной встали в ряд люди, которые перекрывают вид на происходящее у машины. Стоявшие рядом активисты встретили их выход из машины всеобщим одобрением и крикам: "Молодцы".

Ранее Ибрагим Гаджиев записал видеообращение из салона автомобиля. Два фрагмента этого обращения, в котором Гаджиев называет дату и время записи, опубликованы в Telegram-канале издания "Черновик".

"Я нахожусь по адресу: улица Керимова, дом 7, города Махачкала, напротив Кировского суда. В настоящее время наша машина окружена", - говорит Гаджиев в обращении, записанном сегодня в 13.13 мск. Во втором фрагменте Гаджиев призывает Генпрокуратуру отреагировать на ситуацию и обеспечить объективное расследование по его заявлениям.

Сегодня днем также стало известно, что управление МВД по Дагестану назначило проверку после сообщений о необоснованном избиении полицейскими Ибрагима Гаджиева во время его задержания.

Бывший начальник полиции Махачкалы Раип Ашиков и его брат, бывший и. о. главы отдела полиции Каспийска Зиявудин Ашиков обвиняются в финансировании терроризма и покушении на сотрудника правоохранительного органа. Раип Ашиков в декабре 2020 года был также заподозрен в превышении полномочий.

Еще один фигурант дела, начальник доставки пенсии в Тарумовском районе Махачкалы Омар Абдурашидов, заподозрен в вымогательстве в особо крупном размере и финансировании терроризма. Родные Абдурашидова и Ашиковых неоднократно проводили акции протеста, настаивая на том, что дело в отношении обвиняемых сфальсифицировано. В октябре 2020 года ЕСПЧ коммуницировал жалобу Раипа Ашикова на необоснованное задержание и постоянное продление меры пресечения.

Примечание:

"Адвокат потребовала защитить права свидетеля по делу Ашиковых", "ЕСПЧ коммуницировал жалобу Раипа Ашикова", "Глава МВД Дагестана взял под контроль дело о давлении на Уму Аскерханову".

Автор: Расул Магомедов; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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