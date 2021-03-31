Адвокат потребовал защитить права свидетеля по делу Ашиковых

31 марта 2021, 12:17

Вооруженные люди увезли сегодня из дома в Махачкале свидетеля по делу против полицейских Раипа и Зиявудина Ашиковых Ибрагима Гаджиева, это были прикомандированные силовики, предположила адвокат Ашикова Сапият Магомедова. Интересы Гаджиева представляет адвокат Руслан Мамаев, он обратился в прокуратуру.

"Кавказский узел" сообщал, что бывший начальник полиции Махачкалы Раип Ашиков и его брат, бывший и. о. главы отдела полиции Каспийска Зиявудин Ашиков обвиняются в финансировании терроризма и покушении на сотрудника правоохранительного органа. Раип Ашиков в декабре 2020 года был также заподозрен в превышении полномочий. Еще один фигурант дела, начальник доставки пенсии в Тарумовском районе Махачкалы Омар Абдурашидов, заподозрен в вымогательстве в особо крупном размере и финансировании терроризма.

Раип Ашиков заявлял о своей невиновности и указывал, что проблемы у него начались после конфликта с высокопоставленным чиновником. Абдурашидов утверждает, что его пытали, добиваясь оговора Ашикова. Родные Абдурашидова и Ашиковых неоднократно проводили акции протеста, настаивая на том, что дело в отношении них сфальсифицировано. По версии близких Ашикова, он стал участником уголовного дела после того, как выявил многомиллиардные хищения в ходе расследования дела в отношении дагестанского филиала "Россельхозбанка". В октябре 2020 года ЕСПЧ коммуницировал жалобу Раипа Ашикова на необоснованное задержание и постоянное продление меры пресечения.

Вооруженные люди около шести часов утра увезли из дома свидетеля по делу Ашиковых, Ибрагима Гаджиева, сообщила корреспонденту "Кавказского узла" адвокат Сапият Магомедова. "Мы считаем, что это было похищение. Приехавшие люди не представились, не предъявили никаких документов, у них не было опознавательных знаков, а машины были без госномеров. Они забрали Ибрагима и увезли в неизвестном направлении. Мы до сих пор не знаем, куда", – рассказала адвокат.

По ее словам, Гаджиев предупреждал адвоката, что может стать жертвой провокации со стороны правоохранителей. "Ибрагим Гаджиев проходит свидетелем по делу братьев Ашиковых. Но стал он свидетелем путем такого же похищения (то есть силовики ранее задерживали Гаджиева аналогичным образом. – Прим. "Кавказского узла"). О чем он писал много жалоб в различные инстанции, заявлял, что его принуждали дать определенные показания. Он ожидал и опасался давления на себя со стороны <силовиков>, которые ведут дело Ашиковых", – отметила Сапият Магомедова.

Адвоката Руслана Мамаева, который уже к семи часам утра подъехал к дому Гаджиева с ордером на защиту его интересов, не пустили внутрь. Сегодня же он подал жалобу на действия силовиков в республиканскую прокуратуру. "Прошу принять меры для защиты прав Ибрагима Гаджиева", – говорится в документе, копия которого имеется в распоряжении "Кавказского узла". Заявление было принято дежурным прокурором, на копии документа есть пометка об этом.

Попытка выяснить в правоохранительных органах, где находится Гаджиев, не дала результата, сообщила адвокат. "Мы пытались узнать, куда увезен Гаджиев, но прокуратуре и МВД об этом ничего не известно", – процитировало Сапият Магомедову дагестанское издание "Черновик". Родственники Гаджиева, по ее словам, были выведены вооруженными людьми из дома. Магомедова считает, что это были прикомандированные сотрудники одной из силовых структур.

Ибрагим Гаджиев – бывший сотрудник оперативно-разыскной части собственной безопасности МВД, он был подчиненным Раипа Ашикова в службе безопасности Дагестанского филиала "Россельхозбанка", указано в публикации.