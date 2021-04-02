Ибрагим Гаджиев провел ночь в машине около суда

02 апреля 2021, 09:17

Свидетель по делу полицейских Раипа и Зиявудина Ашиковых Ибрагим Гаджиев провел ночь в салоне автомобиля, заблокированного силовиками на оцепленной территории около здания Кировского райсуда Махачкалы.

Как сообщал "Кавказский узел", вечером 1 апреля силовики заблокировали машину Ибрагима Гаджиева, не позволив ему отъехать от здания Кировского районного суда в Махачкале. Они потребовали от Гаджиева проследовать с ними в отдел для допроса. Сам Гаджиев опасался, что в случае его освобождения силовики могут увезти его в неизвестном направлении и что к нему будут применяться пытки.

Ибрагим Гаджиев – бывший сотрудник оперативно-разыскной части собственной безопасности МВД, он был подчиненным Раипа Ашикова в службе безопасности дагестанского филиала "Россельхозбанка", указывалось в публикации "Черновика".

Машина, в которой находится свидетель по делу против полицейских Раипа и Зиявудина Ашиковых Ибрагим Гаджиев, остается с вечера 1 апреля заблокированной на участке улицы Керимова у Кировского районного суда Махачкалы. Автомобиль, в котором находится Гаджиев, оставался заблокированным всю ночь. Движение ему перекрыла патрульная автомашина прямо перед воротами здания Кировского суда. Переставить разрешили только утром, когда на работу начали приезжать работники суда, передал корреспондент "Кавказского узла".

С 8 часов мск проезд по улице Керимова к суду перекрыт с двух сторон, полицейские обтянули улицу поперек лентой. Все активисты и члены ОНК Дагестана, которые находились возле суда всю ночь, выведены за периметр двойного оцепления. Пройти через перекрытый участок не разрешают и другим прохожим, пропуская только автотранспорт сотрудников суда. Адвоката Сапият Магомедову также вывели за оцепление и не дали ей пройти к своему подзащитному, передал корреспондент "Кавказского узла".

Напомним, что бывший начальник полиции Махачкалы Раип Ашиков и его брат, бывший врио главы отдела полиции Каспийска Зиявудин Ашиков обвиняются в финансировании терроризма и покушении на сотрудника правоохранительного органа. В декабре 2020 года Раип Ашиков был также заподозрен в превышении полномочий. Еще один фигурант дела, начальник доставки пенсии в Тарумовском районе Махачкалы Омар Абдурашидов, заподозрен в вымогательстве в особо крупном размере и финансировании терроризма. Родные Абдурашидова и Ашиковых неоднократно проводили акции протеста, настаивая на том, что дело в отношении обвиняемых сфальсифицировано. В октябре 2020 года ЕСПЧ коммуницировал жалобу Раипа Ашикова на необоснованное задержание и постоянное продление меры пресечения.