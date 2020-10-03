ЕСПЧ коммуницировал жалобу Раипа Ашикова

03 октября 2020, 15:54

Европейский суд по правам человека коммуницировал жалобу бывшего начальника полиции Махачкалы Раипа Ашикова на необоснованное задержание и постоянное продление меры пресечения.

Как писал "Кавказский узел", Раип Ашиков, его брат, бывший и.о. главы отдела полиции Каспийска Зиявудин Ашиков, а также Омар Абдурашидов с 2019 года находятся под стражей. 3 февраля адвокат Сапият Магомедова сообщила, что в ЕСПЧ подана жалоба на необоснованное задержание и постоянное продление меры пресечения Зиявудину и Раипу Ашиковым, обвиняемым в финансировании терроризма и покушении на сотрудника правоохранительного органа. В июле Ашиков обратился в Кировский суд Махачкалы, потребовав компенсацию за бесчеловечные условия содержания под стражей. По словам Ашикова, он заразился в СИЗО коронавирусом и больше 40 дней не получал лечения. В пресс-службе УФСИН по Дагестану подтвердили информацию о заражении COVID-19 в СИЗО двух человек, заверив, что они "находились под постоянным наблюдением медицинских работников".

Адвокат Сапият Магомедова сегодня сообщила, что Европейский суд по правам человека коммуницировал жалобу Раипа Ашикова и запросил у России ответы по ней. "Когда в ЕСПЧ принимают к рассмотрению жалобу, то суд дает возможность другой стороне, в данном случае Российской Федерации, представить свои возражения. Если у ЕСПЧ есть вопросы по этой жалобе, то они в письменном виде направляются российской стороне. Как только Россия ответит на эти вопросы, ЕСПЧ может вынести решение", - рассказала Сапият Магомедова корреспонденту "Кавказского узла".

Магомедова также сообщила, что Россия не смогла ответить на вопросы ЕСПЧ по жалобе брата Раипа Ашикова Зиявудина Ашикова, которая была коммуницирована в июне 2020 года. "Жалоба Зиявудина Ашикова сейчас находится на стадии рассмотрения. ЕСПЧ были заданы правительству России вопросы по данной жалобе. Россия ответила, что ей нечего возразить, и чтобы жалобу рассмотрели по тем доводам и ссылкам, которые представила сторона защиты", - сказала Магомедова.

По ее словам, Ашиковы находятся в СИЗО-1 Махачкалы. Раип Ашиков недоволен условиями содержания в изоляторе, и в связи с этим он обратился в суд с административным иском.

Магомедова отметила, что ей и ее подзащитному еще не предоставлено дело для ознакомления с материалами. При этом суд 25 сентября еще на три месяца продлил арест Раипу Ашикову. Адвокат обжаловала решение о продлении меры пресечения.