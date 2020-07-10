Раип Ашиков потребовал компенсацию за заражение коронавирусом в СИЗО

10 июля 2020, 23:45

Бывший начальник полиции Махачкалы Раип Ашиков, обвиненный в финансировании терроризма, обратился в суд с требованием компенсации за бесчеловечные условия содержания под стражей. По словам Ашикова, он заразился в СИЗО коронавирусом и больше 40 дней не получал лечения.

Как информировал "Кавказский узел", бывший начальник полиции Махачкалы Раип Ашиков, его брат, бывший и.о. главы отдела полиции Каспийска Зиявудин Ашиков, а также Омар Абдурашидов с 2019 года находятся под стражей. 3 февраля адвокат Сапият Магомедова сообщила, что в ЕСПЧ подана жалоба на необоснованное задержание и постоянное продление меры пресечения Зиявудину Ашикову и его брату Раипу Ашикову, обвиняемым в финансировании терроризма и покушении на сотрудника правоохранительного органа.

Абдурашидов отвергает все обвинения и утверждает, что его пытали, добиваясь показаний против бывшего высокопоставленного силовика. 3 сентября защита Абдурашидова подала в ЕСПЧ жалобу на пытки и угрозы со стороны силовиков.

Раип Ашиков просит взыскать с Федеральной службы исполнения наказания 500 тысяч рублей, сообщила его адвокат Сапият Магомедова, на которую ссылаются "Кавказ.Реалии".

В иске Ашиков указал, что условия содержания в махачкалинского СИЗО-1 являются "бесчеловечными и унижающими человеческое достоинство",

Согласно заявлению, 25 апреля Ашикова после подтверждения COVID-19 перевели в отдельную камеру, в которой, по его словам, вентиляция была закрыта одеялом. Он утверждает, что был лишен свежего воздуха, прогулок, а также возможности видеться с адвокатами, его родственники не были уведомлены о его состоянии в течение 42-х дней.

"Два раза за 42 дня проверили мне температуру через "кормушку", не посещая больного в камере. А один из врачей при этом распылял вокруг себя дезинфекционное средство. На мою просьбу дать мне данное средство для дезинфекции дверных ручек, туалета и раковины ответил, что он не имеет права [...] При этом сам находился в костюме химической защиты", - говорится в иске Ашикова, выдержки из которого в сегодняшней публикации привел журналистский проект "Адвокатская улица".

В пресс-службе УФСИН по Дагестану подтвердили информацию о заражении коронавирусом в СИЗО-1 у двух человек, заверив, что они "находились под постоянным наблюдением медицинских работников".

"В настоящее время они сняты с диспансерного учета в связи с получением двух отрицательных результатов тестов на COVID-19", - сказал изданию представитель ведомства.

Как сообщалось, 14 ноября 2019 года участники серии одиночных пикетов в Махачкале заявили о необоснованности ареста Омара Абдурашидова и братьев Ашиковых по делу о финансировании терроризма. Протестующие призвали власти проконтролировать работу следствия.

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